/બેભાન અવસ્થામાં ભૂવાએ સગીરા સાથે શારીરિક સંબંધ બાંધ્યા! માતા-પિતાને બહાર મોકલી તાંત્રિક વિધિના નામે સગીરા સાથે ગંદુ કામ!

Ahmedabad News: અમદાવાદ શહેરમાં અંધશ્રદ્ધા અને માનવતાને શરમાવે તેવી એક ગંભીર ઘટના સામે આવી છે. શહેરના સોલા વિસ્તારમાં તાંત્રિક વિધિના નામે એક 15 વર્ષીય સગીરાને હવસનો શિકાર બનાવવામાં આવી હોવાનો ચોંકાવનારો કિસ્સો પ્રકાશમાં આવ્યો છે. વારંવાર બીમાર પડતી દીકરીની સારવાર માટે અંધશ્રદ્ધામાં અટવાયેલા પરિવારજનો ભૂવા પાસે ગયા હતા, જ્યાં ભૂવાએ જઘન્ય કૃત્ય આચર્યું હતું.
શું હતી ઘટનાની વિગત
આ ઘટનાની મળતી માહિતી પ્રમાણે, 15 વર્ષની સગીરા સતત બીમાર રહેતી હોવાથી તેના માતા-પિતા ચિંતિત હતા. ડાક્તરી સારવારને બદલે અંધશ્રદ્ધાના ચક્કરમાં આવીને પરિવારજનો તેને ચંદ્રેશ પંચાલ નામના ભૂવા પાસે લઈ ગયા હતા.
બેભાન અવસ્થામાં સગીરા સાથે શારીરિક સંબંધ બાંધી દુષ્કર્મ
ભૂવા ચંદ્રેશ પંચાલે સગીરાની બીમારી દૂર કરવા માટે તાંત્રિક વિધિ કરવાનું નાટક રચ્યું હતું. તે વિધિ દરમિયાન પાણીમાં કોઈ શંકાસ્પદ નશીલો પદાર્થ ભેળવીને સગીરાને પાઈ દેતો હતો, જેનાથી તે બેભાન થઈ જતી હતી. વિધિના બહાને ભૂવો સગીરાના માતા-પિતાને ઘરની બહાર મોકલી દેતો હતો. સગીરા બેભાન અવસ્થામાં હોય ત્યારે તે તેની સાથે શારીરિક સંબંધ બાંધી દુષ્કર્મ ગુજારતો હતો.
પોલીસ ફરિયાદ અને કાર્યવાહી
સમય જતાં આ ગંભીર બાબતની જાણ સગીરાના પરિવારજનોને થઈ હતી. ભૂવાના પાપનો ઘડો ફૂટતાં જ પરિવારે તાત્કાલિક કાયદાકીય માર્ગ અપનાવ્યો હતો. પરિવારજનોએ આ મામલે સોલા પોલીસ સ્ટેશનમાં આરોપી ભૂવા ચંદ્રેશ પંચાલ વિરુદ્ધ સત્તાવાર ફરિયાદ નોંધાવી છે. સોલા પોલીસે ગુનો નોંધીને આરોપી ભૂવા સામે કડક કાયદાકીય કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.