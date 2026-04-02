Prev
Next
પાટીદાર આંદોલનથી 'AAP'ના ઉદય સુધી, જાણો છેલ્લા 15 વર્ષમાં ગુજરાતના બદલાતા રાજકીય સમીકરણોની રસાકસી

Ahmedabad News: ગુજરાતની રાજનીતિમાં છેલ્લા દોઢ દાયકાનો સમયગાળો ભારે ઉથલપાથલ અને સમીકરણોના પરિવર્તનનો રહ્યો છે. વર્ષ ૨૦૧૫ના પાટીદાર અનામત આંદોલને રાજ્યના સ્થાપિત વોટબેંકના ગણિતને હચમચાવી દીધું હતું, જેના કારણે વર્ષોથી ભાજપ સાથે જોડાયેલો એક મજબૂત વર્ગ નારાજ જણાતો હતો. જોકે, ભાજપે તેની સંગઠનાત્મક શક્તિ અને 'પેજ કમિટી' જેવા પ્રયોગો દ્વારા આ કિલ્લાને ફરી મજબૂત કર્યો અને સત્તા વિરોધી લહેરને ખાળવામાં સફળતા મેળવી, જેના પરિણામે ભાજપનો અજેય ગઢ વધુ સુરક્ષિત બન્યો.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 02, 2026, 09:38 AM IST
  • પાટીદાર આંદોલનથી લઈ વોટબેંકના બદલાયેલા ફેરફારોની ગાથા
  • છેલ્લા દોઢ દાયકામાં ભાજપનો અજેય ગઢ, વિપક્ષના પણ બદલાતા સમીકરણો
  • કોંગ્રેસની નિષ્ફળતા વચ્ચે નવા રાજકીય પરિબળોનો સતત ઉદય

Trending Photos

Ahmedabad News: AMCની સત્તા મેળવવી દરેક રાજકીય પક્ષ માટે પ્રતિષ્ઠાનો જંગ રહ્યો છે. છેલ્લા દોઢ દાયકામાં અમદાવાદના રાજકારણમાં અનેક વળાંકો આવ્યા છે, જેમાં ક્યારેક અનામત આંદોલનનો જુવાળ તો ક્યારેક ત્રીજા પક્ષની એન્ટ્રી...તેમ છતાં ભાજપ પોતાનો ગઢ સાચવવામાં હંમેશાં સફળ રહ્યું છે, જ્યારે કોંગ્રેસ માટે અસ્તિત્વ ટકાવવું મુશ્કેલ બન્યું છે.

Add Zee News as a Preferred Source

નવા સીમાંકન સાથે ભાજપનો પાયો મજબૂત
તમને જણાવી દઈએ કે વર્ષ 2010માં યોજાયેલી ચૂંટણી અમદાવાદના રાજકીય નકશા માટે ટર્નિંગ પોઈન્ટ હતી. શહેરના વોર્ડના નવા સીમાંકન બાદ કુલ 192 સીટો માટે મતદાન થયું હતું. જેમાં ભાજપે 192માંથી 151 બેઠકો જીતીને એકહથ્થું શાસન ફરીથી હાંસલ કર્યું હતું. જ્યારે એમાં કોંગ્રેસની સ્થિતિ કપરી બની ગઈ હતી. ગુજરાતમાં એ વખતે કોંગ્રેસ માત્ર 38 બેઠકો પર સમેટાઈ ગઈ હતી. તે સમયે તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં 'વિકાસ' અને શહેરી માળખાગત સુવિધાઓના મુદ્દે ભાજપે મતદારોનો અતૂટ વિશ્વાસ સંપાદિત કર્યો હતો.

પાટીદાર આંદોલન અને ભાજપનો પડકારજનક સમય
હવે આપણે વાત કરીએ 2025ની ચૂંટણી ભાજપ માટે સૌથી કપરી કસોટી સમાન બની હતી. રાજ્યભરમાં પાટીદાર અનામત આંદોલનની લહેર હતી, જેની સીધી અસર અમદાવાદના પશ્ચિમ વિસ્તારોમાં જોવા મળી હતી. પાટીદાર વિસ્તારોમાં ભાજપને મતોનું ભારે ભરખમ નુકસાન થયું હતું, જેના કારણે તેમની બેઠકો ઘટીને 142 થઈ ગઈ. જ્યારે  પાટીદાર આંદોલનના ટેકે કોંગ્રેસે ચૂંટણીમાં સારું પ્રદર્શન કર્યું અને પોતાની બેઠકો 38થી વધારીને 50 સુધી પહોંચાડી દીધી હતી. વિપક્ષ તરીકે કોંગ્રેસ છેલ્લા 15 વર્ષમાં આ સમયે સૌથી મજબૂત સ્થિતિમાં હતી.

વર્ષ 2021ની ચૂંટણી: ઐતિહાસિક બહુમતી અને મતોનું વિભાજન
હવે વાત કરીએ વર્ષ 2021ની ચૂંટણીમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીએ પોતાના તમામ જૂના રેકોર્ડ તોડી નાંખ્યા. આ ચૂંટણીમાં વિપક્ષી મતોના વિભાજનનો સીધો ફાયદો સત્તાધારી પક્ષને મળ્યો હતો. આ ચૂંટણીમાં ભાજપે એક અલગ જ  રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો. તેમણે 192માંથી 159 બેઠકો જીતીને ગુજરાતમાં અભૂતપૂર્વ પકડ મેળવી હતી. જ્યારે કોંગ્રેસનું પતન થયું હતું, ગુજરાત કોંગ્રેસ તેના ઇતિહાસના સૌથી નીચા સ્તરે એટલે કે માત્ર 25 બેઠકો પર આવી ગઈ હતી. મજલિસ (AIMIM) એ મુસ્લિમ વિસ્તારોમાં 7 બેઠકો જીતીને કોંગ્રેસની પરંપરાગત વોટબેંકમાં ગાબડું પાડ્યું. બીજી તરફ, આમ આદમી પાર્ટીએ બેઠકો ભલે ન જીતી, પરંતુ નોંધપાત્ર મતો મેળવીને ભવિષ્યના પડકાર તરીકે ઉભરી આવી.

વર્ષ 2026ની તૈયારી: ગુજરાતમાં નવા પ્રશ્નો અને પ્રતિષ્ઠાનો જંગ
હવે જ્યારે 2026ની ચૂંટણીના પડઘમ વાગવા જઈ રહ્યા છે, ત્યારે અમદાવાદની રાજકીય સ્થિતિ વધુ રસપ્રદ બની છે. દરેક પક્ષ માટે મોટા પડકારો અને તેને પહોંચી વળવા માટે વ્યૂહરચના ઘડવામાં આવી છે. હવે ભાજપની વાત કરીએ તો તેમના મુખ્ય પડકારોમાં ટ્રાફિકની સમસ્યા, પ્રદૂષણ અને નવા ભળેલા વિસ્તારોમાં પાયાની સુવિધાઓ આપવી એ મુખ્ય એજન્ડા રહેશે. જ્યારે કોંગ્રેસ પોતાની પરંપરાગત વોટબેંક બચાવવી અને અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવા માટે આ છેલ્લી તક સમાન હશે. ગુજરાતમાં આમ તો ત્રીજા પક્ષોનું મહત્વ નથી, તેમ છતાં પાછલા કેટલાંક વર્ષોમાં ત્રીજા પક્ષો AAP અને AIMIM પોતાની પકડ મજબૂત કરી મુખ્ય વિપક્ષ બનવા માટે પ્રયત્નશીલ બની રહ્યા છે. 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

...और पढ़ें
gujaratGujarati NewsAhmedabadAMCGujarat BJPgujarat congressAAPGujarat AAPahmedabad municipal corporationPatidar Movement

Trending news