અમદાવાદમાં આકરી ગરમીનો પારો 41 ડિગ્રીને પાર: AMCનો ‘QR કોડ’ માસ્ટરપ્લાન નાગરિકોની વહારે

ગુજરાતી ન્યૂઝAhmedabadઅમદાવાદમાં આકરી ગરમીનો પારો 41 ડિગ્રીને પાર: AMCનો ‘QR કોડ’ માસ્ટરપ્લાન નાગરિકોની વહારે

Gujarat Heatwave: અમદાવાદમાં તાપમાન 41 ડિગ્રીને પાર પહોંચતા જ AMC દ્વારા શહેરના ગરમીના હોટસ્પોટ્સની માહિતી આપવા માટે વિશેષ QR કોડ સિસ્ટમ લોન્ચ કરવામાં આવી છે. નાગરિકો આ QR કોડ સ્કેન કરીને પોતાના વિસ્તારમાં ગરમીની સ્થિતિ અને નજીકના 'હીટ-વેવ પ્રોટેક્શન સેન્ટર્સ'ની માહિતી આંગળીના ટેરવે મેળવી શકશે. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 15, 2026, 02:51 PM IST

Gujarat Heatwave: ઉનાળાની શરૂઆત થતા જ ગુજરાતમાં કાળઝાળ ગરમીએ પોતાનું રૌદ્ર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે. ખાસ કરીને અમદાવાદમાં તાપમાનનો પારો 41 ડિગ્રી સેલ્સિયસને વટાવી ગયો છે, ત્યારે શહેરીજનોને લૂ અને હીટસ્ટ્રોકથી બચાવવા માટે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન એક અત્યાધુનિક ડિજિટલ સોલ્યુશન સાથે મેદાનમાં આવ્યું છે. તંત્ર દ્વારા શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં વિશેષ 'QR કોડ' સિસ્ટમ લોન્ચ કરવામાં આવી છે, જે ગરમી સામે રક્ષણ મેળવવામાં 'માસ્ટરપ્લાન' સાબિત થઈ રહી છે.

ગરમી સામે રક્ષણ
AMC દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલી આ સિસ્ટમ અંતર્ગત, નાગરિકો હવે માત્ર એક સ્કેન દ્વારા ગરમી સંબંધિત તમામ માહિતી મેળવી શકશે. આ QR કોડ શહેરના જાહેર સ્થળો, બસ સ્ટેન્ડ અને ગીચ વિસ્તારોમાં લગાવવામાં આવ્યા છે.

આ QR કોડ સ્કેન કરવાથી મળતી સુવિધાઓ
તમારા વિસ્તારમાં વર્તમાન તાપમાન અને ગરમીની ગંભીરતા કેટલી છે તેની સચોટ માહિતી. નજીકમાં આવેલા ગરમી રાહત કેન્દ્રો (Shelter Homes) અને પીવાના પાણીની સુવિધા ક્યાં છે તેનું લોકેશન. જો કોઈને હીટસ્ટ્રોકની અસર થાય, તો નજીકની હોસ્પિટલ કે અર્બન હેલ્થ સેન્ટરની વિગતો આંગળીના ટેરવે ઉપલબ્ધ થશે. લૂથી બચવા માટે શું કરવું અને શું ન કરવું તેની માર્ગદર્શિકા.

હોટસ્પોટ્સ પર વિશેષ નજર
અમદાવાદના જે વિસ્તારોમાં કોંક્રીટનું જંગલ વધુ છે અને જ્યાં તાપમાન અન્ય વિસ્તારો કરતા ઊંચું રહે છે, તેવા 'હીટ હોટસ્પોટ્સ' પર આ સિસ્ટમ વિશેષ ભાર મૂકે છે. આ નવી ટેકનોલોજીનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય લોકોને સતર્ક કરવાનો અને ઈમરજન્સીના સમયે ત્વરિત સહાય પૂરી પાડવાનો છે. AMC આરોગ્ય વિભાગે જણાવ્યું હતું કે અમદાવાદ ગરમી સામે ડિજિટલ સુરક્ષા કવચ પૂરું પાડનાર દેશનું અગ્રેસર શહેર બન્યું છે. અમારો ધ્યેય ટેકનોલોજીના માધ્યમથી લૂના કારણે થતા મૃત્યુદરને શૂન્ય પર લાવવાનો છે.

નાગરિકો માટે શું છે સલાહ?
AMC એ QR કોડ સિસ્ટમની સાથે નાગરિકોને કેટલીક પાયાની સલાહ પણ આપી છે. બપોરે 12 થી 4 વાગ્યા દરમિયાન બિનજરૂરી બહાર નીકળવાનું ટાળો. સતત પાણી, છાસ અથવા ઓઆરએસ (ORS) નું સેવન કરતા રહો. હળવા રંગના અને સુતરાઉ કપડાં પહેરો. જાહેરમાં મુકાયેલા QR કોડનો ઉપયોગ કરી અપડેટ રહો.

About the Author
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

