/અમદાવાદ : પોલીસની નજર સામે 12 વર્ષ આરોપી ફિલ્મી પડદે એક્ટિંગ કરતો રહ્યો, અને પોલીસને ખબર પણ ન પડી

Real Life Villain In Reel Life Hero : 35 વર્ષ જૂના કેસમાં મડદાને જમીનમાં બહાર કાઢીને મર્ડર મિસ્ટ્રી સોલ્વ કરનાર અમદાવાદ પોલીસ નજર સામે 12 વર્ષથી ફરતા આરોપીને ઓળખી ન શકી. એક સામાન્ય કલાકારનું ટેલેન્ટ પણ અમદાવાદ પોલીસની કોઠાસૂઝ સામે પાંગળુ સાબિત થયું
Ahmedabad Crime News ઉદય રંજન/અમદાવાદ : અમદાવાદના નરોડામાં હત્યામાં આજીવન કેદની સજા કાપતો કેદી પેરોલ જંપ કરીને મુંબઈની ફિલ્મી દુનિયામાં એક્ટર બની ગયો. અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે 12 વર્ષથી વોન્ટેડ કેદીની ધરપકડ કરી ફરી જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દેવામાં આવ્યો છે. જોકે, આને ગુજરાત પોલીસની સફળતા કહેવી કે નિષ્ફળતા. જે આરોપી નજર સામે હતો તેને જ 12 વર્ષથી પોલીસ ઓળખી ન શકી.
હિન્દી ફિલ્મની સ્ટોરીને પણ ટક્કર મારે તેવી એક વાસ્તવિક ઘટના અમદાવાદમાં સામે આવી છે. સિનેમાના પડદા પર કેમેરા સામે મોટા-મોટા કલાકારો સાથે ફિલ્મમાં અભિનય કરતો ગુજરાતી સિરિયલ, નાટકો અને વેબ સિરીઝમાં રોલ ભજવનાર એક કલાકાર હકીકતમાં કાયદાની કલમે એક હત્યારો હતો. હત્યા કર્યા બાદ સજા મળી ગયા બાદ પેરોલમાંથી ફરાર થઈને વર્ષો સુધી મુંબઈની માયાનગરીમાં નામ બદલીને અભિનય કરનાર શખ્સની હત્યાના ગુનામાં આજીવન સજાના કેદીને અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ઝડપી પાડીને ફરી જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દીધો છે.
હેમંત વૈષ્ણવને હત્યા બાદ આજીવન કેદની સજા સંભળાવાઈ હતી
ટવિંકલ દવે ઉર્ફે સ્પંદન મોદી ઉર્ફે હેમંત મોદી ઉર્ફે હેમંત વૈષ્ણવ એક કલાકાર તો છે, સાથે સાથે એક હત્યારો પણ છે. કારણ કે, આ શખ્સ હત્યારો સાબિત થઇ ચૂક્યો છે અને આજીવન કેદની સજા પણ સાંભળવી દેવામાં આવી હતી. હત્યાના બનાવની વાત કરીએ તો, 15 જુન, 2005 ની મોડી રાતે નરોડામાં આવેલી લીલાબેન ચંદ્રશેખર મદ્રાસીની ચાલીમાં રસ્તા વચ્ચે સીડી રાખવા બાબતે અને જમીન બાબતે પાશ્વનાથ ટાઉનશીપ પાસેની પાણીની ટાંકી પાસે નરેન્દ્ર યશવંત કામ્બલે નામના વ્યક્તિ સાથે હેમંત મોદી ઉર્ફે હેમંત વૈષ્ણવનો ઝગડો થયો હતો. હેમંત વૈષ્ણવ, તેનો ભાઈ સચિન મોદી અને તેના મિત્રો હિતેશ જાદવ, અશોક જાદવ, જયેશ શ્રીમાળી, જયેશ માળી, પ્રવીણ સથવારા, રોહિત રાઠોડ દ્વારા ઝગડો કરવામાં આવ્યો હતો. જેમાં નરેન્દ્ર યશવંત કામ્બલેને માર મારવામાં આવ્યો હતો. જેમાં નરેન્દ્ર યશવંત કામ્બલેનું મોત થયું હતું. સાતેય વ્યક્તિઓ સામે હત્યા સહિતની કલમ હેઠળ ફરિયાદ નોંધીને ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. કેસ જ્યારે ચાલ્યો ત્યારે વર્ષ 2008 માં કોર્ટ દ્વારા આજીવન કેસની સજા સંભળાવવામાં આવી હતી. જેમાં ટવિંકલ દવે ઉર્ફે સ્પંદન મોદી ઉર્ફે હેમંત મોદી ઉર્ફે હેમંત વૈષ્ણવને પણ આજીવન કેદની સજા ફટકારાઈ હતી.
અમદાવાદમાં પણ તેને કોઈ ઓળખી ન શક્યું
ત્યારે જ હેમંત વૈષ્ણવને જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દેવામાં આવ્યો હતો. આ દરમિયાન વર્ષ 2010 માં પત્ની સાથે છૂટાછેડા લીધા હતા. આ બાદ 25/07/2014 ના રોજ તેણે હાઈકોર્ટમાંથી એક માસના પેરોલ મેળવ્યા હતા. બસ આ દિવસથી જ તેણે વિચારી લીધું હતું કે હવે જેલમાં પરત નથી જવું. આ માટે પહેલા પોતાનું નામ બદલી નાખ્યું અને પોતાની નવી જ ઓળખ આપવાની શરૂઆત કરી. પહેલા તે પાટણ ફરાર થયો. ત્યાં વર્ષ 2014 થી 2015 સુધી રહ્યો હતો. ત્યાં છૂટક નોકરી કરીને ફરી અમદાવાદ આવ્યો. અમદાવાદમાં પીજીમાં રહ્યો અને નાની મોટી કંપનીઓમાં નોકરી કરી, પણ અમદાવાદમાં કોઈ ઓળખી ન શક્યું. તેથી મુંબઈ જવાનું નક્કી કર્યું.
મુંબઈમાં જઈને ફરી નામ બદલ્યું
આરોપી હેમંત મોદી ઉર્ફે હેમંત વૈષ્ણવને નાટકનો અનુભવ હોવાના કારણે મુંબઈ ખાતે ફિલ્મ લાઈનમાં ચહેરો અજમાવ્યો. પીજીમાં રહીને પહેલા નાના રોલથી શરૂઆત કરી હતી. તેમાં સફળતા મળતા ધીમે ધીમે અન્ય રોલમાં અભિનય શરૂ કર્યો હતો. જેમાં સંપર્કથી ફિલ્મોમાં પણ કામ મળવાનું શરૂ થયું હતું. ત્યારે જ આરોપીએ પોતાનું નામ બદલવાનું નક્કી કર્યું અને મુંબઈની માયાનગરીમાં પોતાનું નામ ટવિંકલ દવે ઉર્ફે સ્પંદન મોદી તરીકે રાખવાનું નક્કી કર્યું હતું.
કઈ કઈ ફિલ્મોમાં કામ કર્યું
આરોપી 2017 થી 2025 સુધી મુંબઈમાં અલગ અલગ પીજીમાં રહીને ફિલ્મ જગતમાં કામ કરતો રહ્યો. જેમાં 6 હિન્દી ફિલ્મોમાં કર્યું. જેમાં ઠગ્સ ઓફ હિન્દુસ્તાન, જયેશભાઈ જોરદાર, મેટ્રો ઈન દીનો, લાહોર 1947, તું હી મેરી કિરણ જેવી મોટી ફિલ્મોમાં કામ કર્યું છે. એક સાઉથની ફિલ્મ ‘એલ ટુ અન્ન્પુરમ’માં પણ કામ કર્યું. 20 ગુજરાતી ફિલ્મોમાં કામ કર્યું. એક હિન્દી વેબસીરિઝમાં કામ કર્યું. બે હિન્દી સીરિયલમાં કામ કર્યું. ચાર ગુજરાતી સીરિયલમાં કામ કર્યું, 17 નાટકોમાં કામ કર્યું.
મુંબઈથી ફરી અમદાવાદ આવીને રહેવા લાગ્યો હેમંત
આરોપી મુંબઈથી અમદાવાદ ફરી રહેવા માટે આવી ગયો હતો અને જુના અમદાવાદ વિસ્તારમાં પાંજરાપોળ ઘીકાંટા નજીક મકાન ભાડે રાખીને રહેવાની શરૂઆત પણ કરી હતી. ત્યારે અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચના એક કોન્સ્ટેબલને આ બાતમી મળતા ઉચ્ચ અધિકારીને આપી હતી અને પોલીસે આરોપીને ઝડપી પાડીને કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.
નામ બદલ્યું, પણ શરીર પરના નિશાન ન બદલી શક્યો
આરોપીએ અનેક ફિલ્મ નાટક ગુજરાતી સિનેમા અને વેબ સીરિઝ સહિતના પરદે પોતાના સારા અભિનય આપી ચૂક્યો છે. હકીકતમાં તો, રીલની લાઈફનો હીરો રિયલ લાઈફમાં વિલન હતો. અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચના એક કોન્સ્ટેબલ છેલ્લાં એક વર્ષથી આ આરોપીની પાછળ લાગ્યા હતા. જેને એક વર્ષ બાદ સફળતા મળી. પહેલા આરોપીની ધરપકડ કરી ત્યારે તે સ્વીકારવા તૈયાર ન હતો કે તે હત્યાનો આરોપી છે. પણ જે-તે સમયે તેના શરીર પરના નિશાન પોલીસ ચોપડે બોલી રહ્યાં હતા. તેના આધારે ફરી ઓળખ કરવામાં આવી ત્યારે પોતે કબૂલાત કરી હતી અને પેરોલ પર ફરાર હોવાની વાતને સ્વીકારી હતી.
રીલ લાઈફનો હીરો રિયલ લાઈફમાં વિલન એવા ટવિંકલ દવે ઉર્ફે સ્પંદન મોદી ઉર્ફે હેમંત મોદી ઉર્ફે હેમંત વૈષ્ણવને ઝડપી પાડીને ફરી હત્યાના ગુનામાં આજીવન સજા હેઠળ મહેસાણા જેલ ખાતે મોકલી આપ્યો આપ્યો છે.
