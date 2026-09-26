/બોપલના પ્રખ્યાત ગીતા સમોસાની કચોરીમાંથી નીકળ્યો મકોડો, કર્મચારીએ ભૂલ સ્વીકારી, VIDEO વાયરલ

Ahmedabad News: અમદાવાદના બોપલ વિસ્તારમાં આવેલી જાણીતી નાસ્તાની દુકાન 'ગીતા સમોસા'માં ગ્રાહકને અત્યંત કડવો અનુભવ થયો છે. ગ્રાહકે દુકાનમાંથી કચોરી ખરીદી હતી, જેમાંથી મંકોડો નીકળતા ખળભળાટ મચી ગયો છે. આ બાબતે ગ્રાહકે તરત જ સ્ટોરના કર્મચારીનું ધ્યાન દોરીને ફરિયાદ કરી હતી. આ સમગ્ર ઘટનાનો વીડિયો હાલ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જેમાં સ્ટોરનો કર્મચારી પણ કચોરીની અંદર મંકોડો હોવાની વાતનો સ્પષ્ટ સ્વીકાર કરતો જોવા મળે છે.
કચોરી ખાવા જતા જ નજરે પડ્યો મંકોડો
આ ઘટનાની મળતી વિગતો અનુસાર, બોપલ વિસ્તારમાં મેરી ગોલ્ડ સર્કલ પાસે 'ગીતા સમોસા' નામની પ્રખ્યાત દુકાન આવેલી છે. તાજેતરમાં એક ગ્રાહકે આ દુકાનમાંથી કચોરીની ખરીદી કરી હતી. ગ્રાહકના જણાવ્યા મુજબ, તેમને દુકાન પરથી કચોરી સાથે ચટણી આપવામાં આવી હતી. પરંતુ, જ્યારે ગ્રાહક આ કચોરી ખાવાની તૈયારી કરી રહ્યો હતો, ત્યારે જ કચોરીની અંદર એક મંકોડો નજરે પડ્યો હતો.
કર્મચારીએ ભૂલ સ્વીકારી, ઘટનાનો વીડિયો વાયરલ
કચોરીમાં મંકોડો જોતા જ ગ્રાહકે તાત્કાલિક ધોરણે દુકાન પર હાજર કર્મચારીને આ અંગે ફરિયાદ કરી હતી. આ ઘટનાનો જે વીડિયો સામે આવ્યો છે, તેમાં ગ્રાહક કર્મચારીને કચોરીમાં રહેલી જીવાત બતાવી રહ્યો છે. વીડિયોમાં સ્પષ્ટપણે સાંભળી અને જોઈ શકાય છે કે દુકાનનો કર્મચારી પણ તે વસ્તુ મંકોડો જ હોવાનું સ્વીકારી રહ્યો છે. ત્યારબાદ તે કર્મચારી મંકોડાને કચોરીથી અલગ કરીને નીચે ફેંકી દેતો જોવા મળે છે. ગ્રાહક દ્વારા ઉતારવામાં આવેલો આ વીડિયો હાલ ભારે ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે.