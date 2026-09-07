/અમદાવાદમાં આજથી રીક્ષા ચાલકો હડતાળ પર; મુસાફરો પર બેવડો પ્રહાર- કેબ સર્વિસ કંપનીઓ બની તકસાધુ

આજથી 4 દિવસ હવે અમદાવાદમાં રીક્ષા ચાલકો હડતાળ પર જોવા મળશે. રોજગાર બચાવો આંદોલન હેઠળ આ હડતાળ પાડવામાં આવી છે. રીક્ષા ચાલકો હડતાળ પર ઉતરી જતા આમ જનતાને હાલાકી પડી રહી છે. આજથી 10 સપ્ટેમ્બર સુધી રીક્ષા યુનિયનોએ હડતાળની જાહેરાત કરી છે. રીક્ષા ચાલકોની હડતાળના પગલે કેબના ભાડામાં પણ વધારો જોવા મળી રહ્યો છે.
કેમ ઉતર્યા હડતાળ પર
આમ જનતા હેરાન પરેશાન
આ હડતાળના પગલે આમ જનતા હેરાન પરેશાન જોવા મળી રહી છે. જો કે હડતાળ વચ્ચે પણ સવારથી શહેરના રસ્તાઓ પર રીક્ષા અને ટેક્સીઓ દોડતી જોવા મળી રહી છે. પરંતુ શહેરમાં દોડતી આ રીક્ષાઓ અને ટેક્સીઓને પણ રોકવામાં આવી રહ્યા છે અને તેમાંથી મુસાફરોને ઉતારીને હડતાળમાં જોડાવાનું કહેવાઈ રહ્યું છે. જેને પગલે મુસાફરો હાલાકી ભોગવી રહ્યા છે. જો કે યુનિયનો દ્વારા આવું કઈ નહીં કરાયાનું નિવેદન અપાઈ રહ્યું છે.
તકનો લાભ ઉઠાવી રહ્યા છે કેબ ડાઈવર્સ
Watch Video