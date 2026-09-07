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અમદાવાદમાં આજથી રીક્ષા ચાલકો હડતાળ પર; મુસાફરો પર બેવડો પ્રહાર- કેબ સર્વિસ કંપનીઓ બની તકસાધુ

અમદાવાદમાં આજથી લઈને 10 સપ્ટેમ્બર સુધી રીક્ષાઓના પૈડા થંભી ગયા છે. રોજગાર બચાવો આંદોલન હેઠળ આ હડતાળ શરૂ કરાઈ છે જેમાં ઓનલાઇન એપ્લિકેશનમાં ચાલતા ખાનગી નંબર પ્લેટના વાહન, ઓનલાઇન એપ્લિકેશનમાં અપાતા ઓછા ભાડા, સિંગલ ટ્રીપ અપાતું ભાડું અને અન્ય મુદ્દે રીક્ષા ચાલકોનો વિરોધ છે. આ હડતાળનો ફાયદો ઓનલાઈન કેબ સર્વિસ કંપનીઓ ઉઠાવી રહી છે અને ભાડા વધારી દીધા છે. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 07, 2026, 10:52 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 10:59 AM IST
અમદાવાદમાં આજથી રીક્ષા ચાલકો હડતાળ પર; મુસાફરો પર બેવડો પ્રહાર- કેબ સર્વિસ કંપનીઓ બની તકસાધુ

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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