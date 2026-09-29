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અમદાવાદમાં ટ્રાફિકની સમસ્યા સામે AMCનું કડક વલણ: જાહેર માર્ગો પર લારીઓ ઊભી રાખવા પર પ્રતિબંધ

Ahmedabad News: અમદાવાદ શહેરમાં સતત વધતી ટ્રાફિકની સમસ્યાને હળવી કરવા માટે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) દ્વારા એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. આ નિર્ણય મુજબ હવે જાહેર માર્ગો પર વાહનો અને ટ્રાફિકને અડચણરૂપ બને તે રીતે શાકભાજી કે ફળોની લારીઓ ઊભી રાખી શકાશે નહીં.
 

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 29, 2026, 02:53 PM IST|Updated: Sep 29, 2026, 02:53 PM IST
અમદાવાદમાં ટ્રાફિકની સમસ્યા સામે AMCનું કડક વલણ: જાહેર માર્ગો પર લારીઓ ઊભી રાખવા પર પ્રતિબંધ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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