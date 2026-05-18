/જે પ્રેમી માટે કરોડોનું સોનું ચોર્યું, એ જ દગો દઈને દાગીના લઈ થયો રફુચક્કર; અંતે બન્ને ક્રાઇમ બ્રાન્ચના સકંજામાં

Ahmedabad News: અમદાવાદના નિકોલ વિસ્તારમાં આવેલા 'આભૂષણ' નામના પ્રખ્યાત શો-રૂમમાં થોડા દિવસો પહેલા આ ફિલ્મી ઢબે ચોરીની ઘટના બની છે. હવે આ જ્વેલર્સના શોરૂમમાં કરોડો રૂપિયાના દાગીનાની ચોરીમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે. શોરૂમમાં જ સેલ્સગર્લ તરીકે કામ કરતી યુવતીએ અંદાજે 1.66 કરોડ રૂપિયાની કિંમતના સોનાના દાગીના પર હાથ સાફ કર્યો હતો. આ ઘટના બાદ કેટલાય દિવસોથી ફરાર આરોપી સેલ્સ ગર્લ અને તેના પ્રેમીની ક્રાઇમ બ્રાન્ચે અમદાવાદમાંથી જ ધરપકડ કરી છે.
ઓડિટ દરમિયાન પાપ છાપરે ચડીને પોકાર્યું
નિકોલમાં અનમોલ સર્કલ પાસે આવેલા ગ્રેવિટી શોપિંગ મોલમાં 'અભૂષણ' નામનો દાગીનાનો મોટો શોરૂમ આવેલો છે. આ શોરૂમના માલિક દર્શનભાઈ જૈને નોંધાવેલી ફરિયાદ અનુસાર, જ્યારે મેનેજમેન્ટ દ્વારા ઓડિટ કરવામાં આવ્યું, ત્યારે હિસાબમાં મોટી ગડબડ સામે આવી હતી. આંતરિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે, શોરૂમમાંથી 1.66 કરોડની કિંમતનું સોનું ગાયબ હતું, જેમાં સોનાની ચેઈન, વીંટી, બંગડીઓ, મંગળસૂત્ર, પેન્ડન્ટ અને સોનાની ઘડિયાળો સામેલ હતી.
CCTV ફૂટેજે ખોલી પોલ
હિસાબમાં ગડબડ સામે આવતા જ અને 11 મે 2026ના રોજ સેલ્સગર્લ હર્ષિદા શેટ્ટી અચાનક ગાયબ થઈ જતાં શોરૂમ માલિકને તેના પર શંકા ગઈ હતી. નિકોલ પોલીસે તપાસ હાથ ધરીને જ્યારે શોરૂમના CCTV ફૂટેજ ચેક કર્યા ત્યારે પોલીસ પણ ચોંકી ઉઠી હતી. વીડિયોમાં હર્ષિદા પોતાની પાછળ રહેલા કબાટમાંથી ખૂબ જ ચાલકીપૂર્વક સોનાના ઘરેણાં કાઢીને પોતાના કપડાના ગજવામાં છુપાવતી સ્પષ્ટ જોવા મળી હતી. ત્યારબાદ તે ઉપરના માળે સ્ટોરરૂમમાં જઈ પોતાની બેગ લઈને શોરૂમની બહાર નીકળી ગઈ હતી.
ચોરી પાછળની આખી ઈનસાઈડ સ્ટોરી
પોલીસ પૂછપરછમાં સામે આવેલી વિગતો કોઈ ક્રાઈમ થ્રિલર મૂવી જેવી છે. હર્ષિદા છેલ્લા 11 મહિનાથી આ શોરૂમમાં નોકરી કરતી હતી. તે પરિણીત હતી પરંતુ તેના છૂટાછેડા થઈ ચૂક્યા હતા. લાંબા સમયથી કામ કરતી હોવાથી શેઠને તેના પર વિશ્વાસ હતો અને બહારના કામકાજ માટે પણ તેને જ મોકલતા હતા.
આ દરમિયાન છેલ્લા 6 મહિનાથી તે અમદાવાદમાં જ પ્રિન્ટિંગ મશીનનું કામ કરતા એક પરિણીત અને બાળકો ધરાવતા યુવકના સંપર્કમાં આવી હતી. છેલ્લા 4 મહિનાથી બન્ને વચ્ચે પ્રેમ સંબંધ હતા. પ્રેમીએ હર્ષિદાને સાથે રહીને લાઈફ સેટલ કરવાની લાલચ આપી હતી, જેમાં આવીને હર્ષિદાએ ચોરીનો પ્લાન ઘડી કાઢ્યો. બન્ને વચ્ચે આશંકા પોલીસને આશંકા છે કે બન્નેએ અગાઉથી નક્કી કર્યા મુજબ એક-એક કરીને પણ દાગીના ગાયબ કર્યા હોઈ શકે છે.
જેના માટે ચોરી કરી, તેણે જ લૂંટી લીધી
ચોરી કર્યા બાદ બન્ને ઉત્તર ભારતના દિલ્હી અને ઋષિકેશ જેવા અલગ-અલગ રાજ્યોમાં મોજ-મસ્તી કરવા ભાગી ગયા હતા. પરંતુ આ કહાનીમાં ટ્વિસ્ટ ત્યારે આવ્યો જ્યારે હર્ષિદા એક દિવસ નાહવા ગઈ, ત્યારે તેનો બોયફ્રેન્ડ માત્ર 18 લાખના દાગીના ત્યાં છોડીને બાકીના કરોડોના દાગીના લઈને રફુચક્કર થઈ ગયો. હર્ષિદાને જ્યારે આ વાતની ખબર પડી ત્યારે તેના પગ નીચેથી જમીન સરકી ગઈ હતી. તેણે સંપર્ક કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો પણ પ્રેમી ગાયબ થઈ ચૂક્યો હતો. આમ જે પ્રેમી માટે તેણે ગુનો કર્યો, તેણે જ તેને દગો આપ્યો.
અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે આ રીતે ઝડપ્યા
અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ અને નિકોલ પોલીસે સંયુક્ત તપાસ આદરી હતી. સીસીટીવી ફૂટેજ, ટેકનિકલ એનાલિસિસ અને ચોક્કસ બાતમીના આધારે લોકેશન ટ્રેસ કરીને અંતે હર્ષિદા શેટ્ટી અને તેના પ્રેમી બન્નેને અમદાવાદમાંથી જ દબોચી લેવામાં આવ્યા છે. ક્રાઈમ બ્રાન્ચ હવે આ મામલે આગળની કાર્યવાહી કરીને હર્ષિદાને નિકોલ પોલીસને સોંપવાની તૈયારી કરી રહી છે.