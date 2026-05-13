Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /Ahmedabad
  • /શુટ-પેન્ટ અને મોઢા પર સ્માઇલ! અમદાવાદના આ શો-રૂમમાં સેલ્સ ગર્લે પાડ્યો કરાડોનો ખેલ, CCTVમાં કેદ થઈ હરકતો

શુટ-પેન્ટ અને મોઢા પર સ્માઇલ! અમદાવાદના આ શો-રૂમમાં સેલ્સ ગર્લે પાડ્યો કરાડોનો ખેલ, CCTVમાં કેદ થઈ હરકતો

Ahmedabad Showroom Theft: અમદાવાદના નિકોલ વિસ્તારમાં આવેલા સોના-ચાંદીના જ્વેલર્સના શો-રૂમમાં સેલ્સ ગર્લ તરીકે કામ કરતી યુવતી શો-રૂમમાંથી 1.66 કરોડ રૂપિયાના સોનાના દાગીના લઈને ફરાર થઈ ગઈ છે. નિકોલ પોલીસે સમગ્ર મામલે ગુનો નોંધી આરોપી મહિલાની શોધખોળ શરૂ કરી છે.

Written ByKinjal PatelUpdated byKinjal Patel
Published: May 13, 2026, 02:27 PM IST|Updated: May 13, 2026, 03:10 PM IST
શુટ-પેન્ટ અને મોઢા પર સ્માઇલ! અમદાવાદના આ શો-રૂમમાં સેલ્સ ગર્લે પાડ્યો કરાડોનો ખેલ, CCTVમાં કેદ થઈ હરકતો

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ઐતિહાસિક નિર્ણય: અ'વાદ-ધોલેરા વચ્ચે દોડશે દેશની પ્રથમ 'સ્વદેશી' સેમી હાઈ-સ્પીડ ટ્રેન

ઐતિહાસિક નિર્ણય: અ'વાદ-ધોલેરા વચ્ચે દોડશે દેશની પ્રથમ 'સ્વદેશી' સેમી હાઈ-સ્પીડ ટ્રેન

Union Minister22 min ago
2

મેચના ગણતરીના કલાકો પહેલા KKRને મોટો ઝટકો, મેચ વિનર ખેલાડી ઈજાગ્રસ્ત

ipl 202635 min ago
3

જો ભારતમાં 'એનર્જી લૉકડાઉન' લાગશે તો શું-શું બંધ થઈ જશે? જાણો તમારા પર શું થશે અસર

energy lockdown India explained42 min ago
4

ગુજરાતની જાણીતી નિરમા કંપનીના MDના હેલિકોપ્ટરનુ ઈમરજન્સી લેન્ડિંગ, મોટી દુર્ઘટના ટળી

gujarat49 min ago
5

4 દિવસ બાદ શનિનું ગોચર, આ રાશિવાળાને બગાસુ ખાતા પતાસુ મળશે, અણધાર્યો ધનલાભ થશે!

Shani Gochar50 min ago