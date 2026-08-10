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આનંદનગર PG દુષ્કર્મ કેસ: ભાગવાનો પ્રયાસ કરનાર આરોપી ધર્મસિંહ પર પોલીસનું ફાયરિંગ, સિવિલ ખસેડાયો

અમદાવાદ આનંદનગરમાં પીજીની યુવતી સાથે દુષ્કર્મ કરનાર આરોપી ધર્મસિંહે પંચનામા દરમિયાન ભાગવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આ દરમિયાન પોલીસે આરોપીના પગમાં ફાયરિંગ કર્યું હતું. આ ઝપાઝપીમાં આરોપી અને એક પોલીસકર્મીને ઈજા થઈ છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 10, 2026, 08:23 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 08:23 AM IST
આનંદનગર PG દુષ્કર્મ કેસ: ભાગવાનો પ્રયાસ કરનાર આરોપી ધર્મસિંહ પર પોલીસનું ફાયરિંગ, સિવિલ ખસેડાયો

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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