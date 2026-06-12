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ન્યાયની આખરી લડાઈ: એર ઇન્ડિયા પ્લેન ક્રેશના 220થી વધુ પરિવારોને એકઠા કરી આ પત્રકાર લડી રહ્યો છે કાયદાકીય જંગ

Ahmedabad Plane Crash 2025: અમદાવાદમાં 12 જૂન 2025નો દિવસ કોણ ભૂલી શકે? આ દિવસ ભયાનક અકસ્માતોના ઈતિહાસમાં નોંધાઈ ગયો. જ્યારે અમદાવાદના એરપોર્ટથી લંડન જવા ઉપડેલું એર ઈન્ડિયાનું પ્લેન ગણતરીની પળોમાં આગના ગોળામાં ફેરવાઈ ગયું અને મેઘાણીનગરમાં તૂટી પડ્યું. આ ઘટનામાં મોતને ભેટેલા પીડિતોના પરિવારો માટે એક વ્યક્તિ કાયદાની જંગ લડી રહ્યો છે. જાણો કયા કયા પડકારોનો તેમને સામનો કરવો પડ્યો કઈ રીતે અપાવી રહ્યા છે લોકોને ન્યાય. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 12, 2026, 09:05 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 09:05 AM IST
ન્યાયની આખરી લડાઈ: એર ઇન્ડિયા પ્લેન ક્રેશના 220થી વધુ પરિવારોને એકઠા કરી આ પત્રકાર લડી રહ્યો છે કાયદાકીય જંગ

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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