/ન્યાયની આખરી લડાઈ: એર ઇન્ડિયા પ્લેન ક્રેશના 220થી વધુ પરિવારોને એકઠા કરી આ પત્રકાર લડી રહ્યો છે કાયદાકીય જંગ

ગૌરવ પટેલ અમદાવાદ : 12 જૂન 2025ના રોજ અમદાવાદમાં એક એવી ગોઝારી ઘટના ઘટી જેમાં એર ઇન્ડિયાનું એક પ્લેન ક્રેશ થયું હતું. આ દુર્ભાગ્યપૂર્ણ અકસ્માતમાં પ્લેનમાં સવાર લોકોમાંથી માત્ર એક વ્યક્તિ બચી હતી, જ્યારે બાકીના તમામ લોકોના કરુણ મોત નીપજ્યા હતા. જ્યાં પ્લેન ક્રેશ થયું ત્યાં કેટલાક રેસિડન્ટ ડોક્ટર્સે પણ પોતાના જીવ ગુમાવ્યા હતા. આ ઉપરાંત, મેસમાં જે લોકો જમવા બેઠા હતા અને ત્યાં કામકાજ કરતા કર્મચારીઓ હતા, તેમાંથી પણ કેટલાકે જીવ ગુમાવવાનો વારો આવ્યો હતો. આ રીતે કુલ મૃત્યુઆંક લગભગ 260ની આસપાસ પહોંચી ગયો હતો.
આ દુર્ઘટના બાદ સૌથી મોટી ચેલેન્જ પીડિત પરિવારોને એકઠા કરવાની અને એરલાઇન કંપની સામે કાયદાકીય લડત લડવાની હતી. જેનું બીડું એક ફ્રીલાન્સ જર્નાલિસ્ટ કુલદીપ ગઢવીએ ઝડપ્યું. તેમણે ઘટનાસ્થળેથી જ ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટિંગ કર્યું હતું અને ત્યારબાદ પરિવારોને મદદ કરવાના ઉદ્દેશથી લગભગ 200થી વધુ પરિવારોનો પર્સનલી સંપર્ક કર્યો હતો. Z 24 કલાકે કુલદીપ ગઢવી સાથે એક્સક્લુઝીવ વાત કરી અને તમને જણાવીશું કે તેમણે આ મુશ્કેલ મિશન કેવી રીતે ઉપાડ્યું અને તેને કઈ રીતે પાર પાડ્યું.
પ્રશ્ન: 12 જૂન 2025ની આ ખૂબ જ ગોજારી ઘટના બાદ તમે પોતે ત્યાં ફિલ્ડ વર્ક (રિપોર્ટિંગ) માટે પહોંચ્યા હતા. ત્યારબાદ તમારો હેતુ (મોટિવ) કેવી રીતે બદલાયો? તમે ત્યાં શું જોયું અને તમારી દુનિયા કઈ રીતે બદલાઈ ગઈ?
કુલદીપ ગઢવી: એ સમયે હું એક પત્રકાર તરીકે અહીં આવ્યો હતો અને મારો પત્રકારત્વનો ધર્મ નિભાવી રહ્યો હતો. હું ઘટનાસ્થળેથી સમાચાર ભેગા કરીને મારી ચેનલ સુધી પહોંચાડતો હતો, જેથી લોકો સુધી સાચી માહિતી પહોંચે. ત્યાં પહોંચ્યા પછી શરૂઆતની 10-15 મિનિટ મેં પત્રકારત્વનું કામ કર્યું, પરંતુ અડધા કલાક પછી જ્યારે કાટમાળમાંથી મૃતદેહો (બોડીઝ) નીકળવાની શરૂ થઈ, ત્યારે મારી સામે જ લગભગ 40થી 45 મૃતદેહો બહાર કઢાયા હતા. એ જોઈને મારાથી રહેવાયું નહીં અને મેં પણ બચાવ કાર્યમાં મદદ કરવાનું શરૂ કર્યું. એ સમયે પત્રકારત્વનો ધર્મ નિભાવ્યા બાદ, એક સમાજસેવક તરીકે મેં બપોરે 2 વાગ્યાથી સાંજના 6 વાગ્યા સુધી ત્યાં સેવા આપી.
સાંજે 6 વાગ્યે મને લાગ્યું કે હવે મારાથી અહીં વધારે સમય નહીં રોકાઈ શકાય, કારણ કે ત્યાં એટલો બધો કાર્બન, ધુમાડો અને અસહ્ય ગરમી હતી કે જો મારી તબિયત ખરાબ થાય તો બીજા લોકોને સેવામાં અડચણ ઊભી થાય. એટલે હું 6 વાગ્યા પછી ત્યાંથી નીકળી ગયો હતો.
પ્રશ્ન: તમે પરિવારોને મળવાનું અને તેમના વતી કાયદાકીય લડત લડવાનું નક્કી કર્યું, તો એમાં તમારી સામે કેવા પ્રકારના પડકારો (ચેલેન્જીસ) આવ્યા?
કુલદીપ ગઢવી: હું જ્યારે ત્યાંથી નીકળી રહ્યો હતો ત્યારે મારા મગજમાં એક જ વિચાર ચાલતો હતો કે મારી સામે જે 40-50 મૃતદેહો નીકળ્યા હતા, તેમાંથી એક પણ મૃતદેહને જોઈને એ ઓળખી શકાતું નહોતું કે આ પુરુષ છે કે સ્ત્રી. કોઈના ચહેરા જોવા જેવા રહ્યા નહોતા. મને વિચાર આવ્યો કે જે વ્યક્તિઓને અત્યારે આપણે ઓળખી પણ નથી શકતા, તેઓ કોઈના પોતાના સ્વજન છે. એ જ ક્ષણે મેં નક્કી કર્યું કે આ પીડિત પરિવારોની મુલાકાત લઈશ અને મારાથી બનતી તમામ મદદ કરીશ. જો હું એમને કામ આવી શકું તો એ મારા માટે સૌભાગ્યની વાત હશે.
પ્રશ્ન: પરિવારો સાથે તમારી મુલાકાત કઈ રીતે થઈ?
કુલદીપ ગઢવી: દુર્ઘટનાના બીજા જ દિવસથી મેં પરિવારોને મળવાનું શરૂ કરી દીધું હતું. આ વખતે હું એક પત્રકાર તરીકે નહીં, પણ એક સામાન્ય માણસ તરીકે તેમને મળવા ગયો હતો, જેથી તેમનું દુઃખ વહેંચી શકું. શરૂઆતમાં 1, 2, 5, 25 એમ કરતાં કરતાં આજે એવો સમય આવ્યો છે કે હું લગભગ 200થી 225 પરિવારોને રૂબરૂ મળી ચૂક્યો છું. દુર્ઘટનામાં જીવ ગુમાવનારા 260 લોકોમાંથી 90% પરિવારોનો મેં વ્યક્તિગત સંપર્ક કર્યો છે. હું માત્ર ગુજરાત જ નહીં, પણ મહારાષ્ટ્ર, રાજસ્થાન, બિહાર અને યુકે (UK)ના લંડન, લેસ્ટર, વેમ્બલી તથા હેરો જેવા શહેરોમાં જઈને પણ પીડિત પરિવારોને મળ્યો છું.
પ્રશ્ન: પરિવારોના સભ્યોનું શું કહેવું છે? તેઓ તમારી સાથે શું વાતચીત કરે છે?
કુલદીપ ગઢવી: મેં જ્યારે પરિવારો સાથે મુલાકાત શરૂ કરી ત્યારે મારો હેતુ માત્ર તેમનું દુઃખ સમજવાનો અને સરકારી સહાયમાં મદદ કરવાનો હતો. એ સમયે એર ઇન્ડિયા, ટાટા ગ્રુપ, ગુજરાત સરકારના સીએમ રિલીફ ફંડ અને કેન્દ્ર સરકારના પીએમ રિલીફ ફંડમાંથી જે સહાયની જાહેરાત થઈ હતી, તે તેમને મળી છે કે નહીં અને તેમાં કોઈ વહીવટી મદદની જરૂર છે કે નહીં, તે મારે જોવું હતું.
પરંતુ પરિવારોને મળતા મળતા મને સમજાયું કે તેઓ માત્ર આર્થિક સહાય નથી ઈચ્છતા, તેમની મુખ્ય માંગ ન્યાયની છે. તેઓ કાયદાકીય લડત લડવા માંગે છે જેથી ખબર પડે કે આ ઘટના કઈ રીતે બની, કોની ભૂલ કે બેદરકારીના કારણે આ સર્જાયું અને એનું સાચું કારણ શું હતું? શું આ કોઈ મેન્યુફેક્ચરિંગ ફોલ્ટ (ઉત્પાદનની ખામી) હતો કે પછી મેન્ટેનન્સની કોઈ મોટી બેદરકારી હતી? તેઓ સત્ય જાણવા માંગે છે.
હકીકત જાણવા માટે તેમણે મને કહ્યું, "કવિરાજ, જો તમારાથી કોઈ મદદ થઈ શકે કે કોઈ સારા વકીલ ધ્યાનમાં હોય તો આપણને મેળવી આપો." એ સમયે મારી પાસે એવિએશન (ઉડ્ડયન ક્ષેત્ર)ના કોઈ વકીલની માહિતી નહોતી. પરંતુ મેં મારી રીતે ગ્લોબલ લેવલે રિસર્ચ શરૂ કર્યું અને દુનિયાના ટોપ એવિએશન લોયર્સનું લિસ્ટ તૈયાર કર્યું, જેમણે ભૂતકાળમાં પ્લેન ક્રેશના આવા કેસ લડ્યા હોય. તેમાંથી જે બે-ચાર સારા નામો સામે આવ્યા, તેની મેં પરિવારો સાથે ચર્ચા કરી. પરિવારોને જે વકીલ યોગ્ય લાગ્યા, તેમને તેમણે પોતાનો કેસ સોંપ્યો છે અને અત્યારે કાયદાકીય લડત આગળ વધી રહી છે.
પ્રશ્ન: હાલની સ્થિતિ શું છે? જે મુસાફરો ઓનબોર્ડ (પ્લેનમાં) હતા તેઓ તો આર્થિક રીતે સુખી-સંપન્ન હશે, પરંતુ એ સિવાયના જે પરિવારો (જેમ કે મજૂર વર્ગ કે રોજિંદું કમાનારા) ભોગ બન્યા, તેમની કેવી સ્થિતિ કેવી છે?
કુલદીપ ગઢવી: પ્લેનમાં સવાર તમામ મુસાફરો પણ આર્થિક રીતે સુખી-સંપન્ન નહોતા. હા, કેટલાક લોકો કરોડપતિ હતા, જેમની પાસે મોટો બિઝનેસ અને મજબૂત ફેમિલી બેકગ્રાઉન્ડ હતું. પરંતુ પ્લેનમાં ઘણા એવા વિદ્યાર્થીઓ (સ્ટુડન્ટ્સ) પણ હતા, જેમના માતા-પિતાએ બેંકમાંથી લોન લઈને અથવા વ્યાજે પૈસા લાવીને પોતાના બાળકોને ભણવા માટે યુકે (UK) મોકલ્યા હતા. એ બાળકો પર જ આખા પરિવારનું ભવિષ્ય ટકેલું હતું અને તેઓ માતા-પિતાના ઘડપણની લાકડી બનવાના હતા. અચાનક આવી દુર્ઘટના ઘટવાના કારણે ઘણા પરિવારો સાવ ભાંગી પડ્યા છે, અમુક પરિવારો તો સાવ ખતમ થઈ ગયા છે.આ તમામ પરિવારોની અત્યારે એક જ માંગ છે કે પ્લેન ક્રેશમાં તેમણે જે પોતાના વહાલસોયા દીકરા-દીકરીઓ કે ઘરના મોભી ગુમાવ્યા છે, તેમને ન્યાય મળે અને અકસ્માત પાછળનું સાચું કારણ દેશ સામે આવે.