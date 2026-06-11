/12 જૂન 2025નો એ કાળમુખો દિવસ : એ માત્ર અકસ્માત નહોતો, અનેક પરિવારોના સપનાઓનો સામુહિક જનાજો હતો!

Ahmedabad News : 12 જૂન, 2025... એક એવી તારીખ. જેને ગુજરાત ક્યારેય ભૂલી નહીં શકે. એક એવી દુર્ઘટના. જેણે પળવારમાં 260 જિંદગીઓ છીનવી લીધી. કોઈનો દીકરો ગયો. કોઈની દીકરી ગઈ. કોઈના માતા-પિતા ગયા અને કોઈનો આખો પરિવાર જ હંમેશા માટે વિખેરાઈ ગયો. અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશને એક વર્ષ વીતી ગયું છે. પણ આજે પણ કેટલાક ઘરોમાં ખુશીઓ પાછી ફરી નથી. બચી છે તો માત્ર યાદો, અને એ યાદોમાં છુપાયેલું એક અસહ્ય દર્દ.
સૈયદ પરિવાર હવે હંમેશ માટે માત્ર ફોટોગ્રાફની ફ્રેમમાં કેદ થઈ ગયો
આ કરુણ કહાનીમાં કેટલાય હસતા-રમતા માળા વિખેરાઈ ગયા. અમદાવાદના ખાનપુરમાં રહેતો સૈયદ પરિવાર. અવાજ અને ખુશીઓથી ગુંજતો આ પરિવાર હવે હંમેશ માટે માત્ર ફોટોગ્રાફની ફ્રેમમાં કેદ થઈ ગયો છે. સોફ્ટવેર એન્જિનિયર ઇનાયતઅલી સૈયદ, જેઓ 20 વર્ષથી લંડન હતા, તેઓ પોતાની ડૉક્ટર દીકરી તસ્કિન, એન્જિનિયર દીકરા વકી અલી અને પત્ની નફીસા સાથે હંમેશા માટે લંડન સેટલ થવા નીકળ્યા હતા. કોને ખબર હતી કે કુદરતે કંઈક બીજું જ લખી રાખ્યું હતું.
ઇનાયતઅલી વાયા દિલ્હીની ફ્લાઇટમાં જવાના હતા, એ ફ્લાઇટ કેન્સલ થઈ અને તેમને AI-171નો ઓપ્શન મળ્યો
નસીબની રમત તો જુઓ... ઇનાયતઅલી વાયા દિલ્હીની ફ્લાઇટમાં જવાના હતા, પણ એ ફ્લાઇટ કેન્સલ થઈ અને તેમને AI-171નો ઓપ્શન મળ્યો. કાળનો કોળિયો બનેલી એ જ ફ્લાઇટ. ક્રેશના થોડા દિવસો પછી દીકરા વકી અલીનું યુકેનું રિઝલ્ટ આવ્યું, જેમાં તે પાસ હતો. દીકરી તસ્કિન પીજીની પરીક્ષા આપીને આવી હતી. પણ આ ખુશીઓ વહેંચવા માટે આજે એ પરિવાર જ દુનિયામાં નથી રહ્યો.
એક વર્ષથી પરિવારમાં કોઈ ખુશી નથી ઉજવાઈ
એક વર્ષથી આ ઘરમાં કોઈ તહેવાર ઉજવાયો નથી, કોઈ ખુશી મનાવાઈ નથી. મૃતકોની ઓળખ વખતે ટેગ બદલાઈ જતાં DNA મેચ કરાવવા માટે પણ પરિવારે ભારે હાલાકી ભોગવવી પડી. સરકારી સહાય તો આ કાળજાના કટકા સામે કંઈ જ નથી. પણ ઇનાયતઅલીના ભાઈ બડાસાબ આજે પણ એમના ભાઈના સેવાકાર્યોને જીવંત રાખીને સમાજની સેવા કરી રહ્યા છે. બસ, દિલમાં એક જ સવાલ છે કે. વાંક શું હતો એ માસૂમોનો?
સરકારી સહાય તો કાળજાના કટકા સામે કંઈ જ નથી, વાંક શું હતો એ માસૂમોનો?
આવી જ એક હૃદયચીરી નાખતી કહાની વડોદરાના મહેશ્વરી પરિવારની છે. વાડી વિસ્તારના સંયુક્ત કુટુંબનો વ્હાલસોયો. 25 વર્ષનો ભાવિક મહેશ્વરી. જે લંડન નોકરી માટે જઈ રહ્યો હતો, પણ રસ્તામાં જ મોતના ભરડામાં આવી ગયો. જે દીકરાના ધૂમધામથી લગ્ન કરવાના સપના માતા-પિતા જોતા હતા, એ સપના આજે રાખ થઈ ગયા છે.
વાડી વિસ્તારના સંયુક્ત કુટુંબનો વ્હાલસોયો
પીડિત પરિવારો આજે સરકાર પાસે એક જ માંગ કરી રહ્યા છે. બ્લેક બોક્સનો રિપોર્ટ જાહેર કરો. કોની બેદરકારીએ અમારા હસતા-રમતા માળા વિખેરી નાખ્યા એ અમને જણાવો. આજે એક વર્ષ પૂરું થયું. સમય બદલાયો, તારીખ બદલાઈ, પણ પીડિતોની આંખના આંસુ સુકાયા નથી. 12 જૂનની એ કાળમુખી બપોર, અને એ દિવસનું દર્દ. ક્યારેય ભૂલી શકાય તેમ નથી. કારણ કે, રાખ ઠરી ગઈ છે. પણ આક્રંદ આજે પણ જીવંત છે. ઠરેલી રાખ. સળગતા પ્રશ્નો. કોની બેદરકારીએ અમારા માળા વિખેરી નાંખ્યા એ જણાવો.