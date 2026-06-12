/‘સાહેબ, પ્લેન ક્રેશ થયું છે!’ એ એક ફોન અને અમદાવાદના ઇતિહાસની સૌથી ગોઝારી બપોર, DGP મલિકે શેર કરી ક્રેશ સાઇટની અંદરની વાતો

Ahmedabad Plane Crash ઉદય રંજન/અમદાવાદ : આ મુલાકાત એ માત્ર એક વર્ષ જૂની યાદોનું વાગોળવું નથી, પરંતુ એ કાળઝાળ કાળજું કંપાવી દેતી આપત્તિમાં તંત્રના સંવેદનશીલ અને સચોટ સંચાલનની એક અશ્રુભીની દાસ્તાં છે. અહીં જાણી લો અમદાવાદ એર ઈન્ડિયા ૧૭૧ વિમાન દુર્ઘટનાને એક વર્ષ બાદ તત્કાલીન પોલીસ કમિશનર અને હાલના DGP જી. એસ. મલિકની જુબાની અને એ રૂંવાડા ઊભા કરી દેતી ૨૦ કલાકની કહાની...
એ ગોઝારી ઘટનાને બરાબર એક વર્ષ પૂરું થયું
અમદાવાદના ઈતિહાસના પાના પર ૧૨ જૂન ૨૦૨૫નો એ દિવસ એક એવો કાળો ડાઘ બનીને અંકિત થઈ ગયો છે, જેને ઈચ્છવા છતાં પણ ક્યારેય ભૂંસી શકાશે નહીં. બપોરનો ૧:૪૦ વાગ્યાનો એ સમય... આકાશમાંથી મોત બનીને ત્રાટકેલું એર ઈન્ડિયા ૧૭૧ વિમાન અને ક્ષણભરમાં જ ચીસ, કલ્પાંત અને ધુમાડાના ગોટેગોટે આખા શહેરના શ્વાસ અધ્ધર કરી દીધા હતા. આજે એ ગોઝારી ઘટનાને બરાબર એક વર્ષ પૂરું થઈ ગયું છે, પણ એ દર્દ, એ આઘાત અને એ ચીસો આજે પણ અમદાવાદના હવામાં ક્યાંક જીવતી હોય તેવો અહેસાસ થાય છે.
આ ભયાનક તબાહીના સાક્ષી અને એ સમયે સૌથી પહેલાં ઘટનાસ્થળે પહોંચીને આખા રેસ્ક્યુ ઓપરેશનને પોતાના ખભા પર ઉપાડનારા તત્કાલીન શહેર પોલીસ કમિશનર અને હાલના રાજ્યના DGP જી. એસ. મલિક સાથેની આ એક એવી વાતચીત છે, જે તમારી આંખોને ભીની કરી દેશે અને તંત્રની સંવેદનશીલતા માટે માન બમણું કરી દેશે.
“મારા પોતાના ઘરથી માત્ર ૨૦૦ મીટર દૂર મોતનું તાંડવ હતું...” DGP જી. એસ. મલિક એ ક્ષણને યાદ કરતાં ધ્રુજી ઊઠે છે. તેમણે જણાવ્યું,
“૧૨ જૂન ૨૦૨૫ની એ બપોરે અચાનક એક ભયાનક બ્લાસ્ટ થયો. સૌથી પહેલો ફોન મારી પત્નીનો આવ્યો કે સામેના મકાનોમાં કંઈક બહુ મોટું થયું છે. ત્યાં જ કંટ્રોલ રૂમનો ઈન્ટરકોમ રણક્યો સાહેબ, પ્લેન ક્રેશ થયું છે! હું ક્ષણનોય વિલંબ કર્યા વિના ઘટનાસ્થળે દોડ્યો. ઘડિયાળમાં હજી બે પણ નહોતા વાગ્યા, પણ ત્યાં જે દ્રશ્ય હતું... એ રૂઝાઈ ન શકે તેવા જખમ જેવું હતું.”
...તો કદાચ કમિશનરનું પોતાનું ઘર પણ એ રાખના ઢગલામાં હોત
તેમના શબ્દોમાં એ લાચારી અને તીવ્ર વેદના સ્પષ્ટ વર્તાતી હતી. ચારેય તરફ આગની જ્વાળાઓ હતી, સળગતી લાશો હતી અને ફાયર બ્રિગેડના જવાનો જીવના જોખમે એ ભયાવહ આગ પર કાબૂ મેળવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા. કુલ ૨૬૦ જિંદગીઓ હોમાઈ ચૂકી હતી— ૨૪૧ પ્લેનની અંદર અને ૧૯ કમનસીબ આત્માઓ જમીન પર. જો એ પ્લેન હવામાં માત્ર ૨ સેકન્ડ વધારે રહ્યું હોત, તો કદાચ કમિશનરનું પોતાનું ઘર પણ એ રાખના ઢગલામાં હોત.
જ્યારે કાયદો સંવેદના બન્યો: ૫૦ કલાકમાં DNA ટેસ્ટ અને સગાંઓનું દર્દ
આવી મોટી આપત્તિમાં વહીવટી પ્રક્રિયાઓ સામાન્ય રીતે મહિનાઓ સુધી ચાલતી હોય છે, પણ મલિક સાહેબે માનવતાને સર્વોપરી ગણી. તેમણે જણાવ્યું કે, “મને ખ્યાલ હતો કે સિવિલ હોસ્પિટલ પર આભ તૂટી પડવાનું છે. લંડનથી લઈને દેશના ખૂણે-ખૂણેથી સ્વજનોના આક્રંદ સાથે લોકો દોડી આવવાના હતા. મેં મારી ખાસ સત્તાનો ઉપયોગ કરીને તુરંત 'પાર્શિયલ ઓટોપ્સી' (Partial Autopsies) નો ઐતિહાસિક ઓર્ડર કર્યો, જેથી લાશોના ચીરફાડ વગર વહેલી તકે સગાંઓને સોંપી શકાય. ડોક્ટરો અને FSLના અધિકારીઓએ રાત-દિવસ જોયા વગર કામ કર્યું.”
પરિણામ એ આવ્યું કે રોડ અકસ્માતમાં પણ ન બને એટલી ઝડપે, માત્ર ૨૦ કલાકની અંદર ૧૩મીની સવારે ૮:૩૦ વાગ્યે પહેલી ડેડબોડી તેના વતન જવા રવાના થઈ ગઈ. અને જેમના ચહેરા ઓળખાય તેમ નહોતા, તેમના DNA મેચ કરીને માત્ર ૫૦ કલાકની અંદર તમામ મૃતદેહો સન્માનપૂર્વક સગાંઓને સોંપવામાં આવ્યા.
મોતની ચીસો વચ્ચે વહીવટી સજ્જતાની મિસાલ
ઘટનાસ્થળે જ મિની કંટ્રોલ રૂમ બનાવવામાં આવ્યો. ગૃહમંત્રી, મુખ્યમંત્રી અને ખુદ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ જ્યારે હોસ્પિટલ અને ઘટનાસ્થળની મુલાકાત લીધી, ત્યારે કાયદો-વ્યવસ્થા જાળવવી એ લોઢાના ચણા ચાવવા જેવું હતું. પરંતુ અમદાવાદ પોલીસે માત્ર કડકાઈ નહીં, પણ આસું લૂછવાનું કામ કર્યું.
દુર્ઘટનાનો ભોગ બનેલા પરિવારોને વીમા ક્લેમ અને અન્ય કામો માટે ભવિષ્યમાં ધક્કા ન ખાવા પડે, તે માટે પોસ્ટમાર્ટમ રિપોર્ટ, DNA રિપોર્ટ, એફિડેવિટ અને મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના મરણના દાખલા— આ તમામ કાગળો સર્ટિફાઈડ કોપી સાથે સગાંઓને બોડી સોંપતી વખતે જ હાથમાં આપી દેવાયા હતા. સગાંઓ માટે રહેવા-જમવાની અને મૃતદેહને વતન પહોંચાડવા માટે બે-બે એમ્બ્યુલન્સની વ્યવસ્થા કરાઈ હતી, જેથી રસ્તામાં કોઈ વાહન બગડે તો પણ સગાંઓને હેરાન ન થવું પડે.
ભૂલાશે નહીં એ કાળચક્ર...
વાતચીતના અંતે DGP જી. એસ. મલિકની આંખો ફરી એકવાર ભીની થઈ ગઈ. આ દુર્ઘટનાને એક વર્ષ ભલે થઈ ગયું, પણ એ રાખ અને એ આક્રંદ આજે પણ તંત્રના અને અમદાવાદીઓના કાળજામાં ધરબાયેલા છે. આપત્તિ ગમે તેટલી મોટી અને કાળઝાળ કેમ ન હોય, પણ જો વહીવટીતંત્રનું આયોજન લોખંડી અને દિલ સંવેદનશીલ હોય, તો પીડાના પહાડને પણ પાર કરી શકાય છે— અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશ તેનું સૌથી મોટું અને હૃદયસ્પર્શી ઉદાહરણ છે.