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‘સાહેબ, પ્લેન ક્રેશ થયું છે!’ એ એક ફોન અને અમદાવાદના ઇતિહાસની સૌથી ગોઝારી બપોર, DGP મલિકે શેર કરી ક્રેશ સાઇટની અંદરની વાતો

Ahmedabad Plane Crash : અમદાવાદ એર ઈન્ડિયા ૧૭૧ વિમાન દુર્ઘટનાને એ વર્ષ પૂરું થયું. જાણો તત્કાલીન પોલીસ કમિશનર અને હાલના DGP જી. એસ. મલિક માટે દુર્ઘટનાથી લઈને રેસ્ક્યૂ ઓપરેશનનો એ સમય કેવી રીતે વીત્યો હતો...

Written ByDipti Savant
Published: Jun 12, 2026, 08:00 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 08:21 AM IST
‘સાહેબ, પ્લેન ક્રેશ થયું છે!’ એ એક ફોન અને અમદાવાદના ઇતિહાસની સૌથી ગોઝારી બપોર, DGP મલિકે શેર કરી ક્રેશ સાઇટની અંદરની વાતો
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Dipti Savant

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છે. હાલ તેઓ ગુજરાતની રાજનીતિ, ક્રાઈમ, કરન્ટ અફેર્સ વગેરે પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. તેઓ છેલ્લાં 13 વર્ષથી મીડિયામાં કાર્યરત છે.   

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