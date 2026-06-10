/Ahmedabad Plane Crash: ક્લેમ સેટલમેન્ટ માટે એર ઈન્ડિયા કરી રહી છે દબાણ? વિજય રૂપાણીની દીકરીએ લગાવ્યો ગંભીર આરોપ

AI 171 Plane Crash: એર ઈન્ડિયાનું વિમાન એઆઈ-171 12 જૂન 2025ના અમદાવાદમાં ઉડાન ભર્યા બાદ દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થઈ ગયું હતું. આ દુર્ઘટનામાં પીડિત પરિવારોની સાથે કરવામાં આવી રહેલી ક્લેમ સેટલમેન્ટ પ્રક્રિયા સવાલોના ઘેરામાં આવી ગઈ છે. આ દુર્ઘટનામાં 260 લોકોના મોત થયા હતા, જેમાં ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી પણ સામેલ હતા. હવે તેમની લંડનમાં રહેતી દીકરી રાધિકા મિશ્રાએ આ સવાલ ઉઠાવ્યો છે કે આખરે કેમ એર ઈન્ડિયા દ્વારા સત્તાવાર તપાસ પૂર્ણ થતાં પહેલા પરિવારો પાસેથી 'ફુલ એન્ડ ફાઇનલ સેટલમેન્ટ' પર સહી કરાવવામાં આવી રહી છે.
વિજય રૂપાણીની દીકરીનો એરલાઇન પર આરોપ
પૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીની દીકરી રાધિકા મિશ્રાએ ટાટા સન્સના ચેરમેન એન. ચંદ્રશેખરનને પત્ર લખી પૂછ્યું છે કે તપાસ પૂર્ણ થતાં પહેલા પરિવાર પર અંતિમ સેટલમેન્ટ સાઇન કરવાનો દબાવ કેમ બનાવવામાં આવી રહ્યો છે.
રાધિકાએ આરોપ લગાવ્યો કે સેટલમેન્ટ દસ્તાવેજમાં એર ઈન્ડિયાની સાથે સાથે બોઇંગ, જીઈ, સૈફ્રન, હનીવેલ અને સરકારી એજન્સીઓને પણ જવાબદારીમાંથી મુક્ત કરવામાં આવી રહી છે, જ્યારે દુર્ઘટના કારણો હજુ સુધી સ્પષ્ટ રીતે જાણી શકાયા નથી.
એર ઈન્ડિયાની સ્પષ્ટતા
રાધિકા મિશ્રાના આરોપ પર એર ઈન્ડિયાએ સ્પષ્ટતા આપતા કહ્યું કે કોઈપણ પરિવાર કે વ્યક્તિ પર સમય-મર્યાદામાં ઓફર સ્વીકાર કરવાનું કોઈ દબાણ કરવામાં આવી રહ્યું નથી. જે પરિવાર એએઆઈબી (AAIB) ના તપાસ રિપોર્ટની પ્રતીક્ષા કરવા ઈચ્છે છે, તે સંપૂર્ણ રીતે સ્વતંત્ર છે. વચગાળાના વળતરની પ્રક્રિયા ઓક્ટોબર 2025મા શરૂ કરવામાં આવી હતી, જ્યારે મોટાભાગની વચગાળાની ચુકવણીઓ પૂર્ણ થઈ ગઈ હતી. એરલાઇને દુર્ઘટનાના બે મહિના બાદ 25 લાખ રૂપિયાની વચગાળાની સહાયતા આપવાનું શરૂ કર્યું હતું, જેને અંતિમ વળતરમાં સામેલ કરવામાં આવશે.
RDI દસ્તાવેજ પર સ્પષ્ટીકરણ
Receipt, Discharge & Indemnity (RDI) દસ્તાવેજની ભાષાને લઈને ઉઠેલા સવાલ પર એર ઈન્ડિયાએ કહ્યું આ ભાષા આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તર અને ભારતીય સ્તર પર એરલાઇનોની સામાન્ય પ્રક્રિયાને અનુરૂપ છે. તેનો ઉદ્દેશ્ય ત્રીજા પણ (જેમ કે વિમાન નિર્માતા કંપનીઓ) ને જવાબદારીથી બચાવવાનો નહીં, પરંતુ તેની ખાતરી કરવાનો છે કે એક વખત અંતિમ સેટલમેન્ટ થયા બાદ એર ઈન્ડિયા પર બીજીવાર દાવો કરવામાં ન આવે.