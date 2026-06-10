Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /Ahmedabad
  • /Ahmedabad Plane Crash: ક્લેમ સેટલમેન્ટ માટે એર ઈન્ડિયા કરી રહી છે દબાણ? વિજય રૂપાણીની દીકરીએ લગાવ્યો ગંભીર આરોપ

Ahmedabad Plane Crash: ક્લેમ સેટલમેન્ટ માટે એર ઈન્ડિયા કરી રહી છે દબાણ? વિજય રૂપાણીની દીકરીએ લગાવ્યો ગંભીર આરોપ

Ahmedabad Plane Crash: એર ઈન્ડિયાએ દુર્ઘટનામાં જીવ ગુમાવનારના પરિવારજનોને વળતર આપવા માટે જે એગ્રીમેન્ટ બનાવ્યો છે તેમાં લખ્યું છે કે જો ભવિષ્યની તપાસમાં નવા તથ્ય કે બેદરકારીના પુરાવા સામે આવે છે, ત્યારે પણ પીડિત પરિવાર કોર્ટમાં જઈ શકશે નહીં. ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીની દીકરીએ તેના પર વિરોધ વ્યક્ત કર્યો છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 10, 2026, 05:02 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 05:02 PM IST
Ahmedabad Plane Crash: ક્લેમ સેટલમેન્ટ માટે એર ઈન્ડિયા કરી રહી છે દબાણ? વિજય રૂપાણીની દીકરીએ લગાવ્યો ગંભીર આરોપ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ગુજરાતમાં આ જગ્યાએ છુપાયેલું છે 'બ્લેક ગોલ્ડ', ONGCને તેલ કૂવા ખોદવા મળી મંજૂરી
India Oil Reserve10 min ago
2
Ahmedabad23 min ago
3
pm modi40 min ago
4
Helicopter crash52 min ago
5
Gujarat farmers1 hr ago