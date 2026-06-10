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પૈસા નથી જોઈતા, જવાબ આપો! વિસનગરના પુત્રનો આર્તનાદ: મને વળતર નહીં, માતા-પિતાના મોતનું સત્ય આપો

Ahmedabad Plane Crash: 12 જૂન, 2025... એક એવી દુર્ઘટના... જેણે માત્ર એક વિમાનને જ નહીં, પરંતુ અનેક પરિવારોના માળા પણ વિખેરી નાખ્યા હતા. કોઈએ પિતા ગુમાવ્યા, કોઈએ માતા ગુમાવી તો કોઈએ પોતાના જીવનનો સૌથી મોટો આધાર ગુમાવી દીધો. એક વર્ષ વીતી ગયું છે, પણ કેટલાક ઘરોમાં આજે પણ સમય જાણે અટકી ગયો છે. આજે વાત એક એવા દીકરાની, જેને સહાયના કરોડો રૂપિયા મળ્યા, પરંતુ આજે પણ તે પોતાના માતા-પિતાના મોતનું સાચું કારણ શોધી રહ્યો છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 10, 2026, 10:15 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 10:15 PM IST
પૈસા નથી જોઈતા, જવાબ આપો! વિસનગરના પુત્રનો આર્તનાદ: મને વળતર નહીં, માતા-પિતાના મોતનું સત્ય આપો

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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