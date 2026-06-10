/પૈસા નથી જોઈતા, જવાબ આપો! વિસનગરના પુત્રનો આર્તનાદ: મને વળતર નહીં, માતા-પિતાના મોતનું સત્ય આપો

Ahmedabad Plane Crash: એર ઈન્ડિયાની AI-171 ફ્લાઈટના ક્રેશમાં અનેક પરિવારો ઉજ્જડ થઈ ગયા હતા. એ જ પરિવારોમાં એક પરિવાર હતો મહેસાણાના વિસનગરના દિનેશભાઈ પટેલ અને ક્રિષ્નાબેન પટેલનો. 60 વર્ષની ઉંમરે જ્યારે જીવનનો સૌથી સુંદર સમય જીવવાનો હતો. ત્યારે તેઓ પોતાના દીકરા પાસે લંડન જવા નીકળ્યા હતા, પરંતુ આ સફર તેમના જીવનની છેલ્લી સફર બની ગઈ.
આખા પરિવારની ખુશીઓ કરી નાખી રાખ
વર્ષો સુધી પોતાના દીકરાથી દૂર રહેલા દિનેશભાઈ અને ક્રિષ્નાબેન પહેલીવાર લંડન જઈ રહ્યા હતા. દીકરો વિક્રમ પટેલ, પુત્રવધૂ અને આખો પરિવાર આ મુલાકાત માટે આતુર હતો. ઘરમાં ખુશીનો માહોલ હતો. સામાન તૈયાર હતો, સપનાઓ તૈયાર હતા, પરંતુ નસીબે કંઈક બીજું જ લખ્યું હતું. 12 જૂનની એ બપોરે એક પ્લેન ક્રેશે આખા પરિવારની ખુશીઓ રાખ કરી નાખી.
લંડનમાં બેઠેલા વિક્રમ પટેલને જ્યારે આ દુર્ઘટનાની જાણ થઈ. ત્યારે તેમના પગ નીચેથી જમીન સરકી ગઈ. જે માતા-પિતા થોડા કલાકોમાં તેમના ઘરે પહોંચવાના હતા. તેઓ હવે ક્યારેય પાછા ફરવાના નહોતા. વિક્રમ અને તેમની પત્ની બધું છોડીને તાત્કાલિક ભારત દોડી આવ્યા. પણ અહીં આવીને તેમની રાહ જોઈ રહી હતી. માત્ર પીડા, માત્ર આંસુ અને માત્ર સવાલો.
ચાર બહેનોએ ગુમાવી હતી પોતાની છત્રછાયા
વિક્રમ પટેલે માત્ર પોતાના માતા-પિતાને જ ગુમાવ્યા નહોતા. ચાર બહેનોએ પોતાની છત્રછાયા ગુમાવી હતી. એક વૃદ્ધ માતાએ પોતાના દીકરા અને વહુ ગુમાવ્યા હતા અને એક આખો પરિવાર. એક જ ક્ષણમાં તૂટી પડ્યો હતો. આ દુઃખને શબ્દોમાં વર્ણવી શકાય તેમ નથી. કારણ કે માતા-પિતાના વિયોગનું દુઃખ કોઈ ભાષા વ્યક્ત કરી શકતી નથી.
જવાબદાર કોણ છે?
દુર્ઘટના બાદ ટાટા ટ્રસ્ટ દ્વારા એક કરોડ રૂપિયાની અને એર ઈન્ડિયા દ્વારા 25 લાખ રૂપિયાની સહાય આપવામાં આવી. પરંતુ વિક્રમ પટેલ કહે છે કે, અમને પૈસા નથી જોઈતા. અમને જવાબ જોઈએ છે. આખરે અમારા માતા-પિતાનો શું વાંક હતો? આ અકસ્માત કેમ થયો? અને જવાબદાર કોણ છે?
જ્યાં રાખ દટાયેલી છે, ત્યાં હજુ પણ અનેક સવાલો જીવંત છે
એક વર્ષ પૂર્ણ થવા આવ્યું છે. પરંતુ આજે પણ પરિવારને અકસ્માતનો સંપૂર્ણ સત્ય જાણવા મળ્યું નથી. આજે પણ બ્લેક બોક્સના રિપોર્ટની રાહ જોવાઈ રહી છે. આજે પણ પરિવાર એક જ માંગ કરી રહ્યો છે કે, જ્યાં સુધી સત્ય બહાર ન આવે, ત્યાં સુધી દુર્ઘટના સ્થળ પર કોઈ નવું બાંધકામ ન થાય. કારણ કે જ્યાં રાખ દટાયેલી છે, ત્યાં હજુ પણ અનેક સવાલો જીવંત છે.
શું સત્ય ક્યારેય બહાર આવશે?
સમય પસાર થઈ ગયો. રાખ ઠંડી પડી ગઈ. પરંતુ પ્રશ્નોની આગ હજુ પણ સળગી રહી છે. વિક્રમ પટેલની આંખોમાંથી વહેતા આંસુ આજે પણ પૂછે છે. શું માતા-પિતાની જિંદગીનું મૂલ્ય માત્ર વળતરથી ચૂકવી શકાય? શું સત્ય ક્યારેય બહાર આવશે? અને શું જવાબદારો સુધી ક્યારેય પહોંચાશે?
કેટલીક દુર્ઘટનાઓ માત્ર જીવ નથી લેતી, તે આખી જિંદગી છીનવી લે છે. આજે પણ અનેક ઘરોમાં ખાલી ખુરશીઓ છે, અધૂરા સંવાદો છે અને ક્યારેય પૂરી ન થનારી રાહ છે. એક વર્ષ બાદ પણ આક્રંદ યથાવત્ છે, દર્દ યથાવત્ છે અને સવાલો યથાવત્ છે. કારણ કે રાખ ઠરી ગઈ છે, પણ પ્રશ્નો આજે પણ સળગી રહ્યા છે. ઠરેલી રાખ... સળગતા પ્રશ્નો...