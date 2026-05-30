  અમદાવાદ પ્લેન દુર્ઘટનાને એક વર્ષ પૂર્ણ: 12 જૂને ઘટનાસ્થળે મૃતકોની આત્માની શાંતિ માટે કરાયું મોટું આયોજન

Ahmedabad Air India Crash: અમદાવાદ પ્લેન દુર્ઘટનાને 12 જૂને એક વર્ષ પૂર્ણ થતા મૃતકના સ્વજનો દ્વારા બનાવ સ્થળે ભવ્ય ભજન સંતવાણીનું કરાયું આયોજન. અમદાવાદ પ્લેન ક્રેસને 12 જૂને એક વર્ષ પૂર્ણ થશે. પ્લેન ક્રેસના એક વર્ષ થવાને લઈને મૃતકના સ્વજનો દ્વારા કાર્યક્રમનું આયોજન. 12 જૂને પ્લેન ક્રેસ સ્થળે સાંજે ભવ્ય ભજન સંતવાણી કાર્યક્રમનું આયોજન. મૃતકોની આત્માની શાંતિ માટે ભવ્ય ભજન સંતવાણીનું આયોજન.

Written ByKinjal Patel
Published: May 30, 2026, 04:32 PM IST|Updated: May 30, 2026, 04:32 PM IST
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

