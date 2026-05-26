/Ahmedabad Plane Crash : અમદાવાદમાં જ્યાં એર ઈન્ડિયાનું પ્લેન ક્રેશ થયું હતું ત્યાં બનશે નવી ઈમારત, આવ્યા મોટા અપડેટ

Ahmedabad Plane Crash : અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશની દુખદ યાદો જલ્દી જ ભૂંસાશે. કારણ કે અમદાવાદમાં જે સ્થળ પર વિમાન દુર્ઘટના થઈ હતી, ત્યાં હવે નવા સુપર સ્પેશિયાલિટી હોસ્ટેલ તથા મેસના બાંધકામને મંજૂરી મળી ગઈ છે. આરોગ્ય વિભાગે આપેલી આ મંજૂરી વિશે જાણો વિગતો
Ahmedabad News : અમદાવાદની સિવિલ હોસ્પિટલ પાસે જ્યાં પ્લેન ક્રેશ થયું હતુ ત્યાં હવે નવું બાંધકામ બંધાશે. આરોગ્ય વિભાગે નવા સુપર સ્પેશિયાલિટી હોસ્ટેલ તથા મેસના બાંધકામને મંજૂરી આપી દીધી છે. 51 કરોડથી વધુના પ્રોજેક્ટમાં 34 કરોડની રકમ મંજૂર રાયા છે. સાથે જ નવા મકાનના બાંધકામની મંજુરી સાથે વિસ્તૃત નિયમો પણ જાહેર કર્યા છે.
પ્લેન ક્રેશના સ્થળે થશે નવું બાંધકામ
એર ઈન્ડિયાનું પ્લેન એક વર્ષ પહેલા સિવિલ હોસ્પિટલના બોયઝ હોસ્ટેલની ઈમારત પર ક્રેશ થયું હતું. ત્યારે એક વર્ષમાં જ અહીં સુપર સ્પેશિયાલિટી હોસ્ટેલ અને મેસના નવા મકાનના નવા બાંધકામને મંજૂરી મળી ગઈ છે. આરોગ્ય વિભાગે નવા સુપર સ્પેશિયાલિટી હોસ્ટેલ તથા મેસના બાંધકામને લીલીઝંડી આપી છે. આરોગ્ય વિભાગે ૫૧ કરોડ થી વધુના પ્રોજેક્ટમાં ૩૪ કરોડ ની રકમ મંજૂર કરી છે. નવા મકાનના બાંધકામની મંજુરી સાથે વિસ્તૃત નિયમો જાહેર કર્યા છે. આરોગ્ય વિભાગમાં થયેલી દરખાસ્તને મંજૂરી અપાતા હવે આગળની કાર્યવાહી શરૂ થશે. આ સાથે જ કેટલાક નિયમો પણ લાગુ કરવામાં આવ્યા છે, જે અંગે પરિપત્રમાં ઉલ્લેખ કરાયો છે.
આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ દ્વારા જાહેર કરાયેલા પરિપત્રમાં જણાવાયું કે, અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે પ્લેન ક્રેશના કારણે ક્ષતિગ્રસ્ત થયેલ સુપર સ્પેશીયાલીટી હોસ્ટેલ બ્લોક અને મેસનાં મકાનોની અવેજીમાં સુપર સ્પેશીયાલીટી હોસ્ટેલ અને મેસના નવા મકાનનું બાંધકામ કરવા બાબતની રૂ.૩૪.૬૫ કરોડની જોગવાઇને વર્ષ ૨૦૨૬-૨૦૨૭ના અંદાજપત્રના પ્રકાશનના પાના નં.૩૨૫ના ક્રમ ૧માં સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે.જે અન્વયે વંચાણે લીધેલ કમિશનર, આરોગ્ય(અર્બન), ગાંધીનગરની તા.૦૯/૦૪/૨૦૨૬ની રૂ.૩૪.૬૫ કરોડના ખર્ચને વહીવટી મંજૂરી આપવા માટે કરેલ દરખાસ્ત સરકારની વિચારણા હેઠળ હતી. કાળજીપૂર્વકની વિચારણાને અંતે, કમિશનર, આરોગ્ય(અર્બન), ગાંધીનગરની તા.૦૯/૦૪/૨૦૨૬ની દરખાસ્ત અન્વયે, વર્ષ-૨૦૨૬-૨૦૨૭ ની અંદાજપત્રીય જોગવાઈમાંથી અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે પ્લેન ક્રેશના કારણે ક્ષતિગ્રસ્ત થયેલ સુપર સ્પેશીયાલીટી હોસ્ટેલ બ્લોક અને મેસનાં મકાનોની અવેજીમાં સુપર સ્પેશીયાલીટી હોસ્ટેલ અને મેસના નવા મકાનનું બાંધકામ કરવાની કુલ પ્રોજેક્ટ કોસ્ટ રૂ.૫૧.૮૪ કરોડ પૈકી વર્ષ ૨૦૨૬-૨૭ માટે રૂ.૩૪.૬૫ કરોડની નવી બાબતને નીચેની શરતોને આધીન આથી વહીવટી મંજૂરી આપવામાં આવે છે.
નવા મકાનોના બાંધકામ મંજુર કરવા અંગેની શરતો:
1. બાંધકામના કામોની દરખાસ્તોની મંજૂરી માટે વિભાગે તાતકાલીન પ્રવર્તમાન S.O.R મુજબ નકશા-અંદાજો તૈયાર કરી સક્ષમ સત્તાધિકારીની તાંત્રિક મંજૂરી મેળવવાની રહેશે. સદર બાંધકામ અંગેની ટાઈપ ડીઝાઈન માર્ગ અને મકાન વિભાગ પાસેથી અથવા નિયત થયેલ સંસ્થા પાસેથી તૈયાર કરવાની રહેશે.
2. બાંધકામના કામોમાં P.W.D. મેન્યુઅલની જોગવાઈઓનું પાલન કરવાનું રહેશે.
3. આ કામ માટે જમીન સંપાદન કરવાની જરૂરીયાત હોય તેવા સંજોગોમાં જમીન સંપાદન અંગેની કાર્યવાહી વિભાગ કક્ષાએ સત્વરે પૂર્ણ કરાવી લેવાની રહેશે અને જમીન સંપાદન અંગેની કામગીરી પૂર્ણ કર્યા બાદ જ વર્ક ઓર્ડર આપવાના રહેશે.
4. રેલ્વે, વન અને પર્યાવરણ વિભાગ, પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડની મંજૂરી કે જમીન સંપાદનની આવશ્યકતા જણાતી હોય તો આવી મંજૂરી સમયસર મેળવી લેવાની રહેશે. આવા જરૂરી કલીયરન્સ મેળવવામાં જો વિલંબ થવાનું જણાય તો વર્કઓર્ડર આપતાં પહેલાં જરૂરી ચોકસાઈ કરી લેવાની રહેશે.
5. જમીન સંપાદન/ પુન: સ્થાપન કે પુન: વસન વિ. કામગીરી પ્રોજેક્ટની સમયમર્યાદાને અસર ન કરે તે રીતે પૂર્ણ કરવાના રહેશે.
6. સદર બાંધકામ અંગેની કામગીરી પ્રોજેક્ટને અસર ન થાય તે રીતે નિયત સમયમર્યાદામાં પૂર્ણ કરવાની રહેશે.આ બાંધકામ અંગે જો કોઈ લીટીગેશન, પબ્લિક કોર્ટ કેસ પડતર હોય તો પ્રોજેકટને અસર ન થાય તે રીતે નિયત સમયમર્યાદામાં યોગ્ય નિકાલ કરવાનો રહેશે.
7. આ યોજના ની અમલવારી અર્થે કોઇ અન્ય વિભાગ સાથેના Linkagesની કામગીરી પ્રોજેકટની સમયમર્યાદાને અસર ન કરે તે રીતે પૂર્ણ કરવાના રહેશે
8. આ કામની ડિઝાઈન તૈયાર કરતી વખતે અને યોજનાનાં અમલીકરણમાં સુરક્ષા અંગેના ધોરણો અને ગજરાત સ્ટેટ ડીઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ એજન્સીની માર્ગદર્શક સૂચનાઓનું ચૂસ્તપણે પાલન કરવાનું રહેશે.
9. મંજૂર થયેલ અંદાજોમાં કોઈ ફેરફાર થાય તો તે અંગેની સુધારેલી વહીવટી મંજૂરી સમયસર મેળવી લેવાની રહેશે.
10. બાંધકામ અંગેની કામગીરી સંદર્ભે સરકારશ્રીની મંજૂરીથી જો કોઈ અલાયદા એકમને બાંધકામની જવાબદારી સોંપવામાં આવી હોય તે સિવાયના બાંધકામના તમામ કિસ્સાઓમાં રાજય સરકારના માર્ગ અને મકાન વિભાગ મારફત જ કામગીરી કરાવવાની રહેશે.
11. આ મંજૂરી અન્વયે કરવાની થતી ખરીદી અંગે રાજય સરકારની પ્રર્વતમાન ખરીદનીતિની જોગવાઈઓનું ચૂસ્તપણે પાલન કરવાનું રહેશે.
12. આ બાંધકામ અંદાજોની મર્યાદામાં ખર્ચ કરવાનો રહેશે.
13. ગુજરાત સરકારના ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગના ઠરાવ મુજબ ખરીદી ગવર્નમેન્ટ ઇ-માર્કેટપ્લેસ (GeM) પોર્ટલ મારફતે કરવા ખરીદ પધ્ધતિ મુજબની સુચનાઓનું ચુસ્તપણે પાલન કરવાનું રહેશે. પરંતુ જે વસ્તુઓ GeM Portal પર ઉપલબ્ધ ન હોય એવી વસ્તુઓની ખરીદી માટે ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગના તા.૦૧/૧૦/૨૦૧૮ ના ઠરાવ તથા ત્યારબાદના
વખતો વખત થયેલ સુધારાઓનું ચુસ્તપણે પાલન કરવાનું રહેશે. 14 સચિત કામો પૈકી જે કામો MNREGA હેઠળ આવરી લેવાય તેમ હોય તેવા કામોનો ખર્ચ MNREGA યોજના હેઠળ