"આંખ બંધ કરું ને પ્લેન દેખાય છે..." ભાંગી પડેલા પરિવારે ફોટો અંદરના રૂમમાં છુપાવ્યો, હવે અમને કોઈ પૂછવા વાળું નથી!

Ahmedabad Plane Crash : 12 જૂન 2025ના રોજ અમદાવાદમાં ઘટેલી એર ઇન્ડિયાના AI-171 વિમાન ક્રેશની ભયાનક દુર્ઘટનાને આખું એક વર્ષ વીતી ગયું છે. 260થી વધુ લોકોનો ભોગ લેનારી આ દુર્ઘટનામાં જીવ ગુમાવનાર ભાવેશભાઈના પરિવાર માટે સમય જાણે ત્યાં જ થંભી ગયો છે. આજે એક વર્ષ પછી પણ આ પરિવાર કાળજાના ટુકડાને ગુમાવવાના ગમમાંથી બહાર આવી શક્યો નથી, ત્યાં બીજી તરફ લંડનમાં રહેલી ભાઈની જિંદગીભરની કમાણી મેળવવા માટે પરિવારે દરરોજ હજારો રૂપિયાનો આર્થિક બોજ અને માનસિક ત્રાસ વેઠવો પડી રહ્યો છે.
"ફોટો જોઈને મગજ ભમ્યા કરે છે..." મા-બહેનને હજુ પણ નથી થતો ભાઈના મોત પર વિશ્વાસ
ભાવેશભાઈના બહેને ભારે હૃદયે જણાવ્યું કે, "એક વર્ષ થઈ ગયું પણ હજુ કોઈ આ ઘટનાને ભૂલી શક્યું નથી. એટલે જ અમે ભાઈનો ફોટો બહાર બેઠકરૂમમાં રાખવાને બદલે અંદરના રૂમમાં રાખ્યો છે. અમે એ રૂમમાં બહુ જતા જ નથી, કારણ કે ફોટો જોઈએ એટલે એમ થાય કે બસ ત્યાં જ બેસી રહીએ. જો આખો દિવસ ફોટો નજર સામે રહે તો મગજ ભમ્યા કરે છે."
પોતાની તબિયત વિશે વાત કરતા તેમણે કહ્યું, "આ દુર્ઘટના પહેલાં મને ક્યારેય ડાયાબિટીસ જેવી કોઈ બીમારી નહોતી. પણ છેલ્લા છ મહિનાથી હું સરખી રીતે ઊંઘી શકી નથી. આંખ બંધ કરું એટલે રાત્રે એ જ ભયાનક વિચારો આવે છે. હજુ પણ એવું થાય છે કે હમણાં ભાઈનો ફોન આવશે. અમારું દિલ હજી માનવા તૈયાર જ નથી કે સાચે જ આવું બધું બની ગયું છે."
"હવે અમને કોઈ પૂછવા વાળું નથી..." બધાની ચિંતા કરનારો મોભી ચાલ્યો ગયો
ભાવેશભાઈ આખા પરિવારની કરોડરજ્જુ સમાન હતા. બહેને રડતાં રડતાં ભાઈના સ્વભાવને યાદ કર્યો, "તેણે પોતાની ચિંતા ક્યારેય ન કરી, બસ આખા ઘરની ચિંતા કરતો. મારી દીકરી કોલેજમાં પીએચડી (PhD) કરે છે, જો એ કોલેજથી પાંચ-દસ મિનિટ પણ મોડી પડે તો ભાઈનો તરત જ ફોન આવી જાય કે કેમ હજી આવી નથી? હું પોતે આટલી મોટી ઉંમરની હોવા છતાં, જો હું અને મારી દીકરી ખરીદી કરવા ગયા હોઈએ અને અડધો-પોણો કલાક મોડું થાય તો એને ટેન્શન થઈ જતું. મારા બંને બાળકોને એણે જ મોટા કર્યા છે. એ જ્યારે પણ લંડનથી અહીં આવે, ત્યારે બાળકોને સ્કૂલે લેવા જવા માટે સમયસર હાજર જ હોય. આજે એ નથી તો ઘરમાં હવે અમને કોઈ પૂછવા વાળું જ રહ્યું નથી..."
ભાણિયાની પહેલી ફ્લાઈટ અને સરપ્રાઈઝ ટ્રીપની અધૂરી યાદો
ભાવેશભાઈના ભાણિયાએ પણ પોતાના મામા સાથે વિતાવેલી આખરી પળો વાગોળી. તેણે કહ્યું, "આ પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટનાના બરાબર એક અઠવાડિયા પહેલાં જ અમે 15 દિવસ માટે મનાલીની ટ્રીપ પર ગયા હતા. આખું હિમાચલ અમે સાથે ફર્યા હતા. મામાએ અમને સરપ્રાઈઝ આપીને અમારા બંનેની ટિકિટ બુક કરાવી હતી. મેં મારી જિંદગીમાં પહેલીવાર બરફ પણ મામા સાથે જોયો હતો અને પહેલીવાર ફ્લાઈટમાં પણ મામાએ જ બેસાડ્યો હતો. એ ફ્લાઈટની મુસાફરી મારી જિંદગીની પહેલી અને મામા સાથેની છેલ્લી મુસાફરી બની જશે એવી મેં ક્યારેય કલ્પના નહોતી કરી."
આંતરરાષ્ટ્રીય કાનૂની ગૂંચવણ: લંડનની બેંક ડિટેલ્સ માટે દરરોજ ₹2000નો ખર્ચ!
ભાવેશભાઈ છેલ્લા 12થી 15 વર્ષથી લંડનમાં નોકરી કરતા હતા. ત્યાં તેમના બેંક અકાઉન્ટ્સ, સેવિંગ્સ અને ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસીઓ હતી, જે મેળવવા માટે પરિવાર એક વર્ષથી ફાંફા મારી રહ્યો છે. બ્રિટિશ એમ્બેસી પણ સ્વાયત્ત હોવાથી સીધી બેંક વિગતો આપી શકતી નથી, તેના માટે યુકે (UK)ના લોયરની જરૂર પડે છે.
પરિવારે એર ઇન્ડિયા સમક્ષ આક્રોશ ઠાલવતા કહ્યું, "એર ઇન્ડિયાએ અમને જે વકીલ આપ્યો છે, તેને બેંક રિલેટેડ કામનો કોઈ આઈડિયા જ નથી. લંડનની બેંકોમાં પૂછપરછ કરવા માટે અમારે રોજ ઇન્ટરનેશનલ કોલ કરવા પડે છે, જેમાં મિનિટના 30 રૂપિયા કપાય છે. બેંકવાળા અડધો-અડધો કલાક હોલ્ડ પર રાખે છે અને દર વખતે નવો માણસ ફોન ઉઠાવે એટલે અમારે ઝીરોથી આખી વાર્તા સમજાવવી પડે છે. રોજનો દોઢ-બે કલાક ફોન ચાલે એટલે એક જ કોલના 1500થી 2000 રૂપિયા થાય છે! અમારી આવક કરતાં એક્સપેન્સ (ખર્ચ) વધી ગયો છે, છતાં એક વર્ષમાં કોઈ ઉકેલ આવ્યો નથી."
ખાનગી વકીલ માંગે છે 12 લાખ ફી: પરિવાર લાચાર
પરિવારની માંગ છે કે એર ઇન્ડિયા તેમને કોઈ સારો અને પ્રોપર વકીલ ફાળવે જે લંડનની કાનૂની પ્રક્રિયા સમજી શકતો હોય. જ્યારે પરિવારે કંટાળીને લંડનના સ્થાનિક વકીલનો સંપર્ક કર્યો, ત્યારે તેણે 9000 પાઉન્ડ (લગભગ 12થી 13 લાખ રૂપિયા) ફી માંગી! પરિવારનો સવાલ છે કે, "આ અકસ્માતમાં અમારો કોઈ વાંક નથી, એર ઇન્ડિયાના કારણે અમે આ મુશ્કેલીમાં ફસાયા છીએ, તો વકીલની આટલી મોટી રકમ અમે ક્યાંથી કાઢીએ?"
ઘરનો મુખ્ય કમાનારો મોભી ચાલ્યો જતાં આર્થિક સ્થિતિ કટોકટીભરી બની છે. જો લંડનની બેંક અને સંપત્તિની વિગતો મળે તો પરિવારને મોટો આર્થિક સહારો મળી શકે તેમ છે. પરંતુ વહીવટી તંત્ર અને એરલાઇન્સની બેદરકારીના કારણે, આ પીડિત પરિવાર એક વર્ષ પછી પણ માત્ર ન્યાય માટે જ નહીં પણ પોતાના જ હકના પૈસા મેળવવા માટે દર-દર ભટકી રહ્યો છે.