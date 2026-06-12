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"આંખ બંધ કરું ને પ્લેન દેખાય છે..." ભાંગી પડેલા પરિવારે ફોટો અંદરના રૂમમાં છુપાવ્યો, હવે અમને કોઈ પૂછવા વાળું નથી!

Ahmedabad Plane Crash : અમદાવાદના મેઘાણીનગર પ્લેન ક્રેશના પીડિત પરિવારની આ વ્યથા માત્ર ભાવનાત્મક નથી, પણ વહીવટી અને આર્થિક રીતે પણ હૃદય હચમચાવી મૂકે તેવી છે. એક વર્ષ બાદ પણ પરિવાર જે કાનૂની ગૂંચવણો અને આર્થિક બોજ હેઠળ દબાયેલો છે, તેનો આ અહેવાલમાં બહુ જ સચોટ ચિતાર મળે છે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 12, 2026, 08:00 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 08:00 AM IST
"આંખ બંધ કરું ને પ્લેન દેખાય છે..." ભાંગી પડેલા પરિવારે ફોટો અંદરના રૂમમાં છુપાવ્યો, હવે અમને કોઈ પૂછવા વાળું નથી!

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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