/અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશ: રાત્રે વિમાનનો મોટો અવાજ આવે ત્યારે ફાળ પડે છે, ટીવી ચાલુ કર્યું તો સ્ક્રીન પર મારું જ ઘર હતું

દર્શન રાવલ/અમદાવાદ : 12 જૂન 2025ના રોજ અમદાવાદથી લંડન જઈ રહેલું એર ઇન્ડિયાનું AI-171 વિમાન મેઘાણીનગર વિસ્તારમાં એરપોર્ટ નજીક ક્રેશ થયું હતું. આ ભયાનક અકસ્માતમાં પ્લેનમાં સવાર 242 લોકોમાંથી માત્ર વિશ્વાસ કુમાર નામના એકમાત્ર મુસાફરનો જીવ બચ્યો હતો, જ્યારે 241 મુસાફરો અને જમીન પર હાજર લોકો સહિત 260થી વધુ જિંદગીઓ હોમાઈ ગઈ હતી.
આ દુર્ઘટનાનો સૌથી મોટો પુરાવો લક્ષ્મીનગરમાં રહેતા 17 વર્ષના આર્યન નામના કિશોરના મોબાઈલમાં કેદ થયો હતો, જે ગામડેથી અહીં વેકેશન માણવા આવ્યો હતો અને માત્ર ઉત્સુકતાથી પ્લેનનો વીડિયો ઉતારી રહ્યો હતો. આજે આ ઘટનાને એક વર્ષ પૂરું થયું છે ત્યારે આ અકસ્માતને નજરે જોનારા અને જેમના મકાનની સીડીઓ આ વાયરલ વીડિયોમાં દેખાતી હતી, તેવા જ એક સ્થાનિક રહીશ મહેશભાઈએ તે દિવસનો ભયાનક અનુભવ અને આજની સ્થિતિ વિશે દિલ ખોલીને વાત કરી છે.
"ટીવી ચાલુ કર્યું તો સ્ક્રીન પર મારું જ ઘર દેખાયું!"
મહેશભાઈએ 12 જૂન 2025ની એ કાળા દિવસને યાદ કરતાં જણાવ્યું કે, "જ્યારે આ અકસ્માત સર્જાયો ત્યારે હું ઘરથી થોડે જ દૂર હતો. અચાનક મારી પત્નીનો ફોન આવ્યો કે અહીં પ્લેન ક્રેશ થયું છે. હું તાત્કાલિક દોડતો ઘેર આવ્યો અને ટીવી ચાલુ કર્યું. ન્યૂઝ ચેનલ પર જે લાઈવ દ્રશ્યો આવી રહ્યા હતા, તેમાં પ્લેન ક્રેશ થવાની સેકન્ડો પહેલાં જે મકાન અને સીડીઓ દેખાતી હતી, તે આબેહૂબ મારા જ ઘરની ઉપરનો ભાગ હતો! હું આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયો કે ન્યૂઝ ચેનલ પર મારું ઘર ક્યાંથી આવ્યું? પછી મને ખબર પડી કે સામે રહેતો અને ગામડેથી વેકેશન કરવા આવેલો છોકરો (આર્યન) અહીં ઊભો રહીને વીડિયો બનાવતો હતો, જેમાં આ આખો સીન કેદ થઈ ગયો હતો."
"એ દ્રશ્ય યાદ આવતાં જ હૃદય કાંપી ઊઠે છે"
દુર્ઘટનાના એક વર્ષ બાદ અત્યારના માહોલ વિશે વાત કરતા મહેશભાઈએ જણાવ્યું કે, "અહીં એરપોર્ટ નજીક હોવાથી વિમાનોની અવરજવર સતત રહે છે, એટલે અમને પ્લેનના અવાજની આદત (હેબિટ) પડી ગઈ છે. સામાન્ય રીતે અમને ડર નથી લાગતો. પરંતુ જ્યારે કોઈ મોટું ઇન્ટરનેશનલ વિમાન ભારે અવાજ સાથે અહીંથી નીચી ઊંચાઈ પર પસાર થાય છે, ત્યારે એ ગોઝારો દિવસ આપોઆપ યાદ આવી જાય છે. મનમાં ફાળ પડે છે કે પહેલીવાર જેવું બન્યું હતું, એવું ફરી કંઈક નવું તો નહીં બને ને?"
તેમણે ધ્રુજતા અવાજે ઉમેર્યું કે, "અકસ્માત પછી હું ઘટનાસ્થળે ગયો હતો. ત્યાં વિમાનના ટુકડા-ટુકડા પડ્યા હતા. પોલીસના કારણે નજીક જવાની મંજૂરી નહોતી, પણ દૂરથી જે દ્રશ્યો જોયા હતા, જેમાં લોકો આગની જ્વાળાઓમાં હોમાઈ રહ્યા હતા, તે યાદ કરીને આજે પણ હૃદય કાંપી ઊઠે છે."
ફ્યુઅલ સ્વીચનું કારણ કેટલું સાચું?
મેઘાણીનગરના આકાશમાં આજે પણ એ જ રીતે વિમાનો ઉડી રહ્યા છે, પરંતુ સ્થાનિક લોકો અને મૃતકોના પરિવારોના મનમાંથી સવાલો સરકતા નથી. સરકારી તપાસમાં પ્લેન ક્રેશ થવા પાછળ 'ફ્યુઅલ સ્વીચ' બંધ થવાનું કારણ આપવામાં આવ્યું છે, પરંતુ લોકો હજુ પણ આ વહીવટી ખુલાસાથી સંતુષ્ટ નથી. સ્થાનિક સ્તરે અને પીડિત પરિવારોમાં એવી આશંકાઓ સેવાઈ રહી છે કે આ અકસ્માત પાછળ કોઈ અન્ય મોટી ટેકનિકલ બેદરકારી પણ હોઈ શકે છે.
એક તરફ આ ભયાનક દુર્ઘટનાને એક વર્ષ થવા છતાં લોકો સાચું કારણ જાણવા રાહ જોઈ રહ્યા છે, તો બીજી તરફ પોતાના સ્વજનો ગુમાવનારા પરિવારોની વેદના અને આસપાસના લોકોના મનમાં ઘર કરી ગયેલો પ્લેનનો ફફડાટ આજે પણ અકબંધ છે.