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અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશ: રાત્રે વિમાનનો મોટો અવાજ આવે ત્યારે ફાળ પડે છે, ટીવી ચાલુ કર્યું તો સ્ક્રીન પર મારું જ ઘર હતું

Ahmedabad Plane Crash: 12 જૂન 2025નો એ ગોજારો દિવસ કોણ ભૂલ શકે. અમદાવાદના મેઘાણીનગરમાં અમદાવાદથી લંડન જઈ રહેલું એર ઇન્ડિયાનું વિમાન ક્રેશ થયું હતું. આ ભયાનક દુર્ઘટનામાં 260થી વધુ લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા હતા. આજે આ ગોઝારી ઘટનાને એક વર્ષ પૂર્ણ થયું છે. સ્થાનિક રહીશ મહેશભાઈએ તે દિવસની ભયાનકતા યાદ કરતાં જણાવ્યું કે, આજે પણ મોટો અવાજ સાંભળીને હૃદય કાંપી ઊઠે છે. ત્યારે ચાલો જાણીએ આજે સ્થાનિક લોકો એ ગોઝારી ઘટનાને યાદ કરતા શું કહી રહ્યા છે?

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 12, 2026, 09:30 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 09:30 AM IST
અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશ: રાત્રે વિમાનનો મોટો અવાજ આવે ત્યારે ફાળ પડે છે, ટીવી ચાલુ કર્યું તો સ્ક્રીન પર મારું જ ઘર હતું

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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