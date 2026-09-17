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  • /અમદાવાદમાં કફ સીરપના નશાના કાળા કારોબારનો પર્દાફાશ: નારોલ પોલીસે 21 લાખની 1798 બોટલો સાથે સ્કોર્પિયો કાર ઝડપી

અમદાવાદમાં કફ સીરપના નશાના કાળા કારોબારનો પર્દાફાશ: નારોલ પોલીસે 21 લાખની 1798 બોટલો સાથે સ્કોર્પિયો કાર ઝડપી

નશો કરવા માટે લોકો નવા-નવા રસ્તા શોધતા હોય છે. ઉધરસની કફ સીરપનો પણ નશામાં ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે. અમદાવાદમાં નારોલ પોલીસે ગત રાત્રે કફ સીરપનો મોટો જથ્થો ઝડપી લીધો છે. 

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 17, 2026, 05:52 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 05:52 PM IST
અમદાવાદમાં કફ સીરપના નશાના કાળા કારોબારનો પર્દાફાશ: નારોલ પોલીસે 21 લાખની 1798 બોટલો સાથે સ્કોર્પિયો કાર ઝડપી
Image Credit: AI Image

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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