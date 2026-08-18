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અમદાવાદમાં હથિયારબંધીનું નવું જાહેરનામું: આ 35 વિસ્તારોમાં તલવાર-છરી પર પ્રતિબંધ, જાણો કયા 14 વિસ્તારોને રખાયા છે બાકાત

Ahmedabad News: અમદાવાદ શહેરમાં તલવાર, છરી, ગુપ્તી અને લોખંડની પાઈપ જેવા ઘાતક હથિયારો વડે થતા ગંભીર ગુનાઓ અટકાવવા તેમજ જાહેર સુલેહ-શાંતિ જાળવવાના હેતુથી આવા હથિયારો અને ઉશ્કેરણીજનક કૃત્યો પર પ્રતિબંધ મૂકવો અત્યંત જરૂરી છે. આ પગલાંનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય લોકોના જાનમાલનું રક્ષણ કરી ભયમુક્ત વાતાવરણનું નિર્માણ કરવાનો, ગેર-બંદોબસ્ત અટકાવવાનો અને શહેરમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિને વધુ સુદઢ બનાવવાનો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 18, 2026, 02:32 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 02:32 PM IST
અમદાવાદમાં હથિયારબંધીનું નવું જાહેરનામું: આ 35 વિસ્તારોમાં તલવાર-છરી પર પ્રતિબંધ, જાણો કયા 14 વિસ્તારોને રખાયા છે બાકાત

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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