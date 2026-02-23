Prev
Ahmedabad

અમદાવાદ શહેરમાં છૂટ્યા એકસાથે 27 પીઆઈની બદલીના આદેશ

Ahmedabad PI Transfer Order : અમદાવાદ પોલીસ બેડામાં પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટરના બદલીના આદેશ થયા છે, જાણો કયા પીઆઈની કયા પોલીસ સ્ટેશનમાં બદલી થઈ

Last Updated: Feb 23, 2026, 11:27 AM IST

Ahmedabad News : અમદાવાદમાં એકસાથે 27 પીઆઈની બદલીના આદેશ છૂટ્યા છે. આ સાથે જ અમદાવાદ પોલીસ બેડામાં નવી ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ છે. મહત્વની વાત એ છે કે, ઈન્ચાર્જથી ચાલતા પોલીસ સ્ટેશનને પણ પીઆઈ મળ્યા છે. 

પોલીસ કમિશનર જીએસ માલિકે અમદાવાદ પોલીસમાં મોટાપાયેલી બદલીના આદેશ કર્યા છે. એકસાથે 27 પીઆઈની આંતરિક બદલી કરવામાં આવી છે. લિવ રિઝર્વ 8 પીઆઈને નિમણૂંક અપાઈ છે. તો ઈન્ચાર્જથી ચાલતા પોલીસ સ્ટેશનને પણ હવે પીઆઈ મળ્યા છે. 

  • ઈઓડબલ્યુના હાલના પીઆઇ આર.જી. સિંધુની વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં બદલી થઈ છે. 
  • વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશનના હાલના પીઆઇ એલ.એલ. ચાવડા ની બદલી સરખેજ પોલીસ સ્ટેશનમાં કરાઈ છે. 
  • સરખેજ પીઆઈ એસ.એ ગોહિલને સરદાર નગર પોલીસ સ્ટેશનમાં બદલી 
  • સરદાર નગર પોલીસ સ્ટેશનના પી.આઈ એમ.બી. ચંપાવત ને નવરંગપુરા પોલીસ સ્ટેશનમાં પીઆઇ બનાવવામાં આવ્યા
  • નવરંગપુરા પીઆઈ કે.એ. ગઢવીની નારોલ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે બદલી

આ ઉપરાંત પીસી દેસાઈ, વી એસ જોશી, જે. કે. મકવાણા, વી.એન. ચૌધરી, આર.એસ. પરમાર, કે.પી. જાડેજા અને આર.સી. રાણાની પણ બદલી થઈ છે. 

