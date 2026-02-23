અમદાવાદ શહેરમાં છૂટ્યા એકસાથે 27 પીઆઈની બદલીના આદેશ
Ahmedabad PI Transfer Order : અમદાવાદ પોલીસ બેડામાં પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટરના બદલીના આદેશ થયા છે, જાણો કયા પીઆઈની કયા પોલીસ સ્ટેશનમાં બદલી થઈ
Trending Photos
Ahmedabad News : અમદાવાદમાં એકસાથે 27 પીઆઈની બદલીના આદેશ છૂટ્યા છે. આ સાથે જ અમદાવાદ પોલીસ બેડામાં નવી ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ છે. મહત્વની વાત એ છે કે, ઈન્ચાર્જથી ચાલતા પોલીસ સ્ટેશનને પણ પીઆઈ મળ્યા છે.
પોલીસ કમિશનર જીએસ માલિકે અમદાવાદ પોલીસમાં મોટાપાયેલી બદલીના આદેશ કર્યા છે. એકસાથે 27 પીઆઈની આંતરિક બદલી કરવામાં આવી છે. લિવ રિઝર્વ 8 પીઆઈને નિમણૂંક અપાઈ છે. તો ઈન્ચાર્જથી ચાલતા પોલીસ સ્ટેશનને પણ હવે પીઆઈ મળ્યા છે.
- ઈઓડબલ્યુના હાલના પીઆઇ આર.જી. સિંધુની વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં બદલી થઈ છે.
- વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશનના હાલના પીઆઇ એલ.એલ. ચાવડા ની બદલી સરખેજ પોલીસ સ્ટેશનમાં કરાઈ છે.
- સરખેજ પીઆઈ એસ.એ ગોહિલને સરદાર નગર પોલીસ સ્ટેશનમાં બદલી
- સરદાર નગર પોલીસ સ્ટેશનના પી.આઈ એમ.બી. ચંપાવત ને નવરંગપુરા પોલીસ સ્ટેશનમાં પીઆઇ બનાવવામાં આવ્યા
- નવરંગપુરા પીઆઈ કે.એ. ગઢવીની નારોલ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે બદલી
આ ઉપરાંત પીસી દેસાઈ, વી એસ જોશી, જે. કે. મકવાણા, વી.એન. ચૌધરી, આર.એસ. પરમાર, કે.પી. જાડેજા અને આર.સી. રાણાની પણ બદલી થઈ છે.
આ પણ વાંચો :
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે