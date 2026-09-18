/અમદાવાદમાં ડ્રગ્સ માફિયાઓ સામે પોલીસની મોટી કાર્યવાહી, કરોડોના MD ડ્રગ્સ સાથે એકની ધરપકડ

ઉદય રંજન, અમદાવાદ : અમદાવાદમાં નશાના કાળા કારોબાર પર નરોડા પોલીસ સ્ટેશનના NDPS સ્ક્વોડે મોટો મોટો પ્રહાર કર્યો છે. ચોક્કસ બાતમીના આધારે પોલીસે નાના ચિલોડા ચાર રસ્તા પાસેથી બસમાંથી ઉતરેલા એક શંકાસ્પદ યુવકને ઉભો રાખ્યો હતો. જ્યારે તેના સામાનની તપાસ કરવામાં આવી. ત્યારે પોલીસની આંખો પણ પહોળી થઈ ગઈ. મુસાફર યુવક પાસેથી 1850 ગ્રામ એટલે કે પોણા બે કિલો જેટલું મેફેડ્રોન ડ્રગ્સ મળી આવ્યું.
કરોડોના MD ડ્રગ્સ સાથે એકની ધરપકડ
આ ડ્રગ્સની સ્થાનિક બજારમાં કિંમત 55.50 લાખ રૂપિયા થાય છે, પરંતુ આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં આ જથ્થાની કિંમત 9 કરોડ રૂપિયાથી પણ વધુ હોવાનો અંદાજ નરોડા પોલીસ લગાવી રહી છે. નરોડા પોલીસે તાત્કાલિક ડ્રગ્સ કબજે કરી 24 વર્ષીય આરોપી નિખિલેશ રમેશ કૃષ્ણપ્પાની ધરપકડ કરી લીધી છે. નિખિલેશ રમેશ કૃષ્ણપ્પા મૂળ બેંગલોરનો રહેવાસી હોવાનું સામે આવ્યું છે.
નરોડા પોલીસ પૂછપરછમાં આરોપી નિખિલેશ રમેશ કૃષ્ણપ્પાએ ચોંકાવનારી કબૂલાત કરી છે. નિખિલેશ રમેશ કૃષ્ણપ્પા બેંગલોરમાં પ્રખ્યાત કોફી ચેઈન સ્ટારબક્સમાં નોકરી કરતો હતો. પરંતુ તે પોતે ડ્રગ્સનો ભારે બંધાણી હતો. ડ્રગ્સની આ મોંઘી લત પૂરી કરવા માટે તેને પૈસાની જરૂર હતી અને આ જ મજબૂરીનો ફાયદો ઉઠાવીને ડ્રગ્સ માફિયાઓએ તેને પેડલર બનાવી દીધો છે. આરોપી નિખિલેશ ફ્રેન્ક નામના એક નાઈજિરિયન શખ્સ માટે કામ કરતો હતો. ફ્રેન્કે તેને આવી એક ટ્રીપ મારવાના 1 લાખ રૂપિયા કમિશન આપવાની લાલચ આપી હતી.
નિખિલેશની મોડસ ઓપરેન્ડી
નરોડા પોલીસની પૂછપરછમાં નિખિલેશની મોડસ ઓપરેન્ડી બહુ જ સિફતભરી હતી. ગત 15 સપ્ટેમ્બરના રોજ તે અમદાવાદથી ચંડીગઢ ડ્રગ્સ લેવા માટે ગયો હતો. ચંડીગઢ નજીક આવેલા ખરાર ખાતે બે નાઈજિરિયન શખ્સોએ તેને આ 1850 ગ્રામ MD ડ્રગ્સનો જથ્થો આપ્યો હતો. પોલીસથી બચવા માટે તેણે ડાયરેક્ટ રૂટ લેવાના બદલે ખાનગી ટ્રાવેલ્સ બસનો સહારો લીધો. તે ચંડીગઢથી ડ્રગ્સ લઈને ગાઝિયાબાદ, ત્યાંથી જયપુર અને ત્યારબાદ અમદાવાદ થઈને બેંગલોર જવાનો હતો. પરંતુ નાના ચિલોડા બસમાંથી ઉતરતા જ નરોડા NDPS સ્ક્વોડે નિલિલેશનું કાયદાકીય રીતે સ્વાગત કર્યું.
રોડા પોલીસ સામે આરોપીનો મોટો ખુલાસો
આરોપીની આ પહેલી ટ્રીપ નથી. નરોડા પોલીસ સામે આરોપીએ ખુલાસો કર્યો છે કે ગત 6 ઓગસ્ટના રોજ પણ તેણે દિલ્હીથી આવી જ રીતે ડ્રગ્સની ખેપ મારી હતી. હાલ નરોડા પોલીસે બેંગલોર પોલીસનો સંપર્ક કરી આરોપી નિખિલેશનો અગાઉનો કોઈ ગુનાહિત ઇતિહાસ છે કે કેમ તેની વિગતો મંગાવી છે. હવે નરોડા પોલીસની તપાસનો મુખ્ય વિષય એ છે કે આ ડ્રગ્સ બેંગલોરમાં કોને ડિલિવર કરવાનું હતું? ચંડીગઢમાં બેઠેલા નાઈજિરિયન ડ્રગ માફિયા ફ્રેન્ક અને તેના સાગરિતોને પકડવા માટે પણ પોલીસે ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે. ત્યારે ડ્રગ્સની નશાની આદત સારા ઘરના અને ભણેલા-ગણેલા યુવાનોને પણ કેવી રીતે ગુનાખોરીની ઊંડી ખાઈમાં ધકેલી દે છે, તેનું આ જાગતું ઉદાહરણ છે. જોકે, કરોડોના આ ડ્રગ્સને પકડીને અમદાવાદ પોલીસે યુવાધનને બરબાદ થતું બચાવ્યું છે.