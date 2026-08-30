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ગુનાખોરી અટકાવવા અમદાવાદ પોલીસની અનોખી પહેલ, લોકોએ સ્વયંભૂ સોંપ્યા 263 ધારદાર હથિયારો

Ahmedabad News: અમદાવાદ શહેરના પૂર્વ વિસ્તારમાં ગુનાખોરી અટકાવવા પોલીસે શરૂ કરેલા ‘મિશન સમર્પણથી સુરક્ષા’ અભિયાનને નાગરિકોનો સારો પ્રતિસાદ મળ્યો છે. પૂર્વ વિસ્તારના 22 પોલીસ સ્ટેશન હદ વિસ્તારમાં લોકોએ સ્વયંભૂ 263 જેટલા ઘાતક હથિયારો પોલીસને સોંપ્યા છે. ગેરકાયદેસર હથિયાર રાખનાર સામે આગામી દિવસોમાં કડક કાર્યવાહી કરાશે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 30, 2026, 08:02 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 08:02 PM IST
ગુનાખોરી અટકાવવા અમદાવાદ પોલીસની અનોખી પહેલ, લોકોએ સ્વયંભૂ સોંપ્યા 263 ધારદાર હથિયારો

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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