/ગુનાખોરી અટકાવવા અમદાવાદ પોલીસની અનોખી પહેલ, લોકોએ સ્વયંભૂ સોંપ્યા 263 ધારદાર હથિયારો

ઉદય રંજન/અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરના પૂર્વ વિસ્તારમાં પોલીસે ધારદાર હથિયારો સામે ‘મિશન સમર્પણથી સુરક્ષા’ અભિયાન શરૂ કર્યું છે. શરીર સંબંધિત અને મારામારીના ગુનાઓમાં છરી, તલવાર અને ધારિયા જેવા હથિયારોનો ઉપયોગ રોકવા પોલીસે નાગરિકોને પોતાની પાસે રહેલા ઘાતક હથિયારો સ્વયંભૂ પોલીસને સોંપવા અપીલ કરી હતી. જે મામલે પોલીસને સારો પ્રતિસાદ મળ્યો છે અને પૂર્વના 22 જેટલા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં અત્યાર સુધીમાં 263 હથિયારો સમર્પણ કરવામાં આવ્યા છે.
અમદાવાદ શહેરના પૂર્વ વિસ્તારમાં પોલીસે શરૂ કરેલા ‘સમર્પણથી સુરક્ષા’ અભિયાનને નાગરિકોનો સારો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે. પોલીસે લાઉડસ્પીકર દ્વારા જાહેર અપીલ કરી હતી કે, છરી, ચપ્પુ, રામપુરી ચપ્પા, તલવાર, ભાલા સહિતના કોઈપણ ગેરકાયદેસર ઘાતક હથિયાર હોય તો નજીકના પોલીસ સ્ટેશનમાં જમા કરાવી દેવામાં આવે.
જો કે, લોકોએ પોલીસ સ્ટેશન બહાર, પોતાના વિસ્તારના ખુલ્લા મેદાનમાં કે કચરા પેટી બહાર પોતાની પાસેના હથિયારો મૂક્યા હતા. કેટલાક લોકોએ હથિયારો જાહેર તથા આસપાસના વિસ્તારોમાં પણ છોડી દીધા હતા. પોલીસની પેટ્રોલિંગ, ચેકિંગ અને તપાસ દરમિયાન આવા હથિયારો બિનવારસી હાલતમાં મળી આવ્યા હતા.
263 હથિયારોનું સમર્પણ
પૂર્વ વિસ્તારના કુલ 22 જેટલા પોલીસ સ્ટેશનમાં મળીને 263 હથિયારોનું સમર્પણ કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં શાહિબાગ અને મેઘાણીનગરમાં 1, દરિયાપુરમાં 6, એરપોર્ટમાં 12, સરદારનગરમાં 3, નરોડામાં 10, ગોમતીપુરમાં 17, અમરાઈવાડીમાં 17, ખોખરામાં 14, રખિયાલમાં 10 અને બાપુનગરમાં 27 હથિયારો સમર્પણ થયા છે. સાથે જ કૃષ્ણનગરમાં 10, મણિનગરમાં 15, ઈસનપુરમાં 8, કાગડાપીઠમાં 10, દાણીલીમડામાં 16, નારોલમાં 18, વટવામાં 10, વટવા GIDCમાં 7, રામોલમાં 11, ઓઢવમાં 10 અને નિકોલમાં 13 હથિયારો પોલીસને સોંપવામાં આવ્યા છે
ગેરકાયદેસર હથિયાર ન રાખવા પોલીસની અપીલ
પોલીસે આગામી દિવસોમાં વિશેષ કોમ્બિંગ હાથ ધરવાની ચેતવણી આપી છે. કોમ્બિંગ દરમિયાન કોઈ ગેરકાયદેસર હથિયાર સાથે ઝડપાશે તો તેની સામે કાયદા મુજબ કડક કાર્યવાહી કરવાની પોલીસે ચેતવણી આપી છે. પોલીસ દ્વારા સ્પષ્ટ કરવાના આવ્યું છે કે, અભિયાનનો હેતુ નિર્દોષ નાગરિકોને હેરાન કરવાનો નહીં, પરંતુ ધારદાર હથિયારોના ઉપયોગથી થતા ગુનાઓને અટકાવવાનો અને વિસ્તારમાં કાયદો-વ્યવસ્થા વધુ સુદૃઢ કરવાનો છે. પોલીસે ફરી એકવાર અપીલ કરી છે કે ગેરકાયદેસર હથિયાર પોતાની પાસે ન રાખે અને પોલીસને સોંપીને કાયદો-વ્યવસ્થા જાળવવામાં સહયોગ આપે.