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149મી જગન્નાથ રથયાત્રાને લઈ અમદાવાદ પોલીસ કમિશનરનું જાહેરનામું; જાણો કયા રસ્તા બંધ રહેશે અને કયા ખુલ્લા

Ahmedabad Rath Yatra 2026: આગામી 16 જુલાઈના રોજ અમદાવાદમાં ભગવાન જગન્નાથજીની ઐતિહાસિક 149મી નગર રથયાત્રા નીકળવાની છે. લાખો શ્રદ્ધાળુઓની ભીડ અને ભક્તિના આ મહાસાગર વચ્ચે શહેરની ટ્રાફિક વ્યવસ્થા જાળવી રાખવા માટે અમદાવાદ શહેર ટ્રાફિક પોલીસે એક વિશેષ 'ટ્રાફિક કવચ' તૈયાર કર્યું છે. 

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 15, 2026, 03:56 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 03:56 PM IST
149મી જગન્નાથ રથયાત્રાને લઈ અમદાવાદ પોલીસ કમિશનરનું જાહેરનામું; જાણો કયા રસ્તા બંધ રહેશે અને કયા ખુલ્લા
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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