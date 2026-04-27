અમદાવાદ પશ્ચિમમાં નિરસતા અને પૂર્વમાં ઉત્સાહ, લઘુમતી વિસ્તારોમાં બમ્પર મતદાનથી રાજકીય સમીકરણો ગરમાયા
AMC Election Voting 2026: ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓનુ મતદાન પૂર્ણ થઇ ગયુ છે. 26 એપ્રિલે થયેલા મતદાનના અંતે ચૂંટણી પંચે મતદાનની અંદાજીત ટકાવારી જાહેર કરી હતી. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની વાત કરીએ તો ચૂંટણી પંચે મતદાન પૂર્ણ થયા બાદ અંદાજીત 45 ટકા મતદાન થયું હોવાનુ જાહેર કર્યુ હતું.
- અમદાવાદમાં મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ચૂંટણીમાં 51.81% મતદાને
- ભાજપની વોટબેંક ગણાતા વિસ્તારોમાં નિરસતા
- જાણો કયા વોર્ડે વધારી દીધા નેતાઓના ધબકારા
અર્પણ કાયદાવાલા/અમદાવાદ: ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓનુ મતદાન પૂર્ણ થઇ ગયુ છે. 26 એપ્રિલે થયેલા મતદાનના અંતે ચૂંટણી પંચે મતદાનની અંદાજીત ટકાવારી જાહેર કરી હતી. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની વાત કરીએ તો ચૂંટણી પંચે મતદાન પૂર્ણ થયા બાદ અંદાજીત 45 ટકા મતદાન થયું હોવાનુ જાહેર કર્યુ હતું. પરંતુ તમામ 48 વોર્ડના આંકડાનું પૃથ્થકરણ કર્યા બાદ સામે આવેલો મતદાનની ટકાવારીનો સત્તાવાર આંકડો 51. 81 ટકા પર પહોંચ્યો છે. જે વર્ષ 2021ની ચૂંટણી કરતા 9 ટકા વધુ છે.
ગરમીના કારણે છેલ્લા બે કલાકમાં થયું વધુ મતદાન
નોંધનીય છે કે, 26 એપ્રિલે યોજાયેલા મતદાનમાં દિવસ દરમિયાન મતદારોની નિષ્ક્રીયતા જોવા મળી હતી. પરંતુ 4 વાગ્યાથી 6 વાગ્યાના છેલ્લા બે કલાકમાં મતદારો એકાએક ઘરેથી નિકળીને મતદાન કેન્દ્રો ઉપર પહોંચ્યા હતા. જેના કારણે આખરે મતદાન 50 ટકાથી વધુ પહોંચ્યુ છે. એમાં પણ મુસ્લીમ મતદારોનુ બાહુલ્ય ધરાવતા વોર્ડના મતદાનના આંકડા પર નજર કરીએ તો તે નોંધનીય કહી શકાય તે પ્રકારના છે.
રાજ્યમાં સરેરાશ 61.26 ટકા મતદાન
રાજ્યમાં 26 એપ્રિલના રોજ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી યોજાઈ હતી. રાજ્યમાં સરેરાશ 61.26 ટકા મતદાન થયું છે. ચાર મહાનગરોમાં સરેરાશ 50થી 60 ટકા જેટલું મતદાન થયું છે. જેમાં સૌથી વધુ મતદાન સુરતમાં 59.21 અને સૌથી ઓછું ઓછું રાજકોટમાં 51.59 અને અમદાવાદમાં 51.81 ટકા મતદાન થયું છે. અમદાવાદમાં સૌથી વધારે મતદાન ગોમતીપુર વોર્ડમાં 70.43 ટકા જેટલું નોંધાયું છે. જ્યારે સૌથી ઓછું મતદાન નવરંગપુરા વોર્ડમાં 41.31 ટકા નોંધાયું છે.
ભાજપના ઓછા પ્રભુત્વવાળી એવી બેઠકો ગોમતીપુર, મકતમપુરા, બહેરામપુરા, દરીયાપુર, શાહપુર, જમાલપુર, ખાડીયા અને લાંભામાં 60 ટકાથી વધુ મતદાન થયું છે. સવારે 7 કલાકે શરૂ થયેલા મતદાનમાં પ્રથમ બે કલાકમાં મતદાની ટકાવારી 8 થી 9 ટકાની આસપાસ જોવા મળી હતી. જ્યારબાદ 11 વાગ્યા સુધીમાં આ આંકડો 17 ટકાએ અને 1 વાગે 25 ટકાએ પહોંચ્યો હતો.
ભાજપની વોટબેંક ગણાતા વોર્ડમાં ખૂબ જ ઓછું મતદાન
આ સમયગાળા દરમિયાન ભાજપની વોટબેંક ગણાતા વોર્ડ અને એમાં પણ પશ્ચિમ વિસ્તારમાં મતદાનની ટકાવારી ખૂબ જ ધીમી રહી હતી. જેની સામે કોંગ્રેસની કમિટેડ વોટબેંક ધરાવતા ગોમતીપુર, મકત્મપુરા, દાણીલીમડા, બહેરામપુરા, દરિયાપુરમાં પશ્ચિમ વિસ્તારોની સરખામણીમાં મતદારો અસહ્ય ગરમી વચ્ચે પણ મતદાન માટેની લાંબી લાઇનમાં ઉભેલા જોવા મળ્યા હતા. જે એક ચોક્કસ પેટર્ન હેઠળ મતદાન થયુ હોવા તરફ આંગળી ચીંધે છે. નોંધનીય છે કે, મતદાનના આગલા દિવસે અમદાવાદના મુસ્લીમ મતદારોની બહોળી સંખ્યા ધરાવતા વિસ્તારોમાં ચોક્કસ લખાણ ધરાવતા બેનર પોસ્ટરો લાગ્યા હતા, જેને લઇને મોટો રાજકીય વિવાદ પણ સર્જાયો હતો.
આ વિસ્તારમાં મહિલાઓએ કર્યું સૌથી ઓછું મતદાન
શહેરમાં સરેરાશ 38 લાખ જેટલા મતદારો છે, જેમાંથી 19,69,118 મતદારોએ પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કર્યો હતો. જેમાં 10,85,791 પુરુષ જ્યારે 8,83,327 મહિલા મતદારોએ મતદાન કર્યું હતું. કુલ મતદારોમાં 55.20 ટકા પુરુષો અને 48.18 ટકા મહિલાઓએ મતદાન કર્યું હતું. નરોડા, સરદારનગર, ઠક્કરબાપાનગર, નિકોલ, વસ્ત્રાલ સહિતના પૂર્વ વિસ્તારોમાં ખૂબ જ ઓછી સંખ્યામાં મહિલાઓ મતદાન કરવા માટે નીકળી હતી.
લઘુમતી વિસ્તારોમાં ખૂબ જ વધુ મતદાન
નોંધનીય છે કે, જે લઘુમતી વિસ્તારોમાં મતદાનની ટકાવારી ઉંચી નોંધાઈ છે. તેમાં કોંગ્રેસ અને ક્યાક એઆએમઆઇએમની કમિટેડ વોટબેંક છે. પરંતુ આ વખતે ગોમતીપુર વોર્ડમાં કોંગ્રેસના કેટલાક પૂર્વ નેતાઓ એઆઇએમઆઇએમ અને જમાલપુરમાં કેટલાક એઆઇએમઆઇએમમાંથી રાજીનામુ આપી કોંગ્રેસની ટિકીટ પર ચૂંટણી લડ્યા છે. ત્યારે આ વિસ્તારોમાં થયેલુ બમ્પર મતદાન પરિણામો પર કેટલી અસર કરે છે એ 28 એપ્રિલે મતગણતરી સમયે સ્પષ્ટ થઇ જશે.
એક નજર કરીએ 48 વોર્ડમાં થયેલા મતદાનની ટકાવારી પર
- ગોતા - 44.89
- ચાંદલોડિયા - 44.75
- ચાંદખેડા - 47.97
- સાબરમતી - 50.37
- રાણીપ - 46.20
- નવાવાડજ - 46.22
- ઘાટલોડીયા - 49.78
- થલતેજ - 46.5
- નારણપુરા - 46.5
- સરદાર પટેલ સ્ટેડિયમ - 43.68
- સરદારનગર - 43.47
- નરોડા - 42.45
- સૈજપુર બોઘા - 48.01
- કુબેરનગર - 50.3
- અસારવા - 54.09
- શાહીબાગ - 50.03
- શાહપુર - 62.07
- નવરંગપુરા - 41.31
- બોડકદેવ - 45.5
- જોધપુર - 44.5
- દરીયાપુર - 66.17
- ઇન્ડિયા કોલોની - 53.35
- ઠક્કરબાપાનગર - 41.42
- નિકોલ - 44.24
- વિરાટનગર - 55.13
- સરસપુર - 49.77
- ખાડીયા - 63.61
- જમાલપુર - 63.33
- પાલડી - 48.04
- વાસણા - 48.25
- વેજલપુર - 38.07
- સરખેજ - 54.9
- મકતમપુરા - 65.09
- બહેરામપુરા - 67.94
- દાણીલીમડા - 65.05
- મણિનગર - 50.69
- ગોમતીપુર - 70.43
- અમરાઈવાડી - 55.13
- ઓઢવ - 55.55
- વસ્ત્રાલ - 44.4
- ઇન્દ્રપુરી - 48.74
- ભાઈપુરા-હાટકેશ્વર - 46.7
- ખોખરા - 53.21
- ઇસનપુર - 49.03
- લાંભા - 61.35
- વટવા - 56.82
- રામોલ-હાથીજણ - 52.1
