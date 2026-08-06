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અમદાવાદમાં પાર્કિંગ વ્યવસ્થામાં નવી ક્રાંતિ! ખાનગી પાર્કિંગ પણ AmdaPark સાથે જોડાશે, મંજૂર દરે વસૂલાશે ચાર્જ

Ahmedabad News: અમદાવાદ સહિત રાજ્યના શહેરી વિસ્તારો માટે પાર્કિંગ નિયમોમાં મહત્વનો ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. ગુજરાત સરકારે ગેઝેટ જાહેર કરી ગુજરાત નગર રચના અને શહેરી વિકાસ નિયમોમાં સુધારો કર્યો. જીડીસીઆરના નિયમ 26 માં સુધારો અમલમાં કરવામાં આવ્યો છે. નવી ઇમારતોમાં પાર્કિંગ વ્યવસ્થા અંગેના નિયમો વધુ સ્પષ્ટ બનાવાયા. બિલ્ડિંગ પ્લાન મંજૂરી દરમિયાન પાર્કિંગ સંબંધિત જોગવાઈઓનું કડક પાલન કરાશે. નવી જોગવાઈઓનો અમલ ગેઝેટ પ્રકાશન બાદ અમલમાં આવશે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 06, 2026, 10:56 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 10:56 AM IST
અમદાવાદમાં પાર્કિંગ વ્યવસ્થામાં નવી ક્રાંતિ! ખાનગી પાર્કિંગ પણ AmdaPark સાથે જોડાશે, મંજૂર દરે વસૂલાશે ચાર્જ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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