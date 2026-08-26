/અમદાવાદમાં રેલવે મુસાફરોના ભોજનમાં ગંદકી અને જીવાત: 2 કેટરીંગને ₹15 લાખનો દંડ, કિચન સીલ કરવાનો આદેશ

ગુજરાતમાં બજારમાં મળતા ખાદ્યપદાર્થોની ગુણવત્તા સામે સવાલો ઊઠી રહ્યા છે, ત્યારે હવે રેલવેના મુસાફરોને પીરસાતા ભોજનની ગુણવત્તા સામે પણ ગંભીર સવાલો ઊભા થયા છે. અમદાવાદમાં મુસાફરોની ફરિયાદો બાદ રેલવે ફૂડ વિજિલન્સ ટીમે કાર્યવાહી કરી છે. છ કેટર્સ સામે કાર્યવાહી સાથે બે કિચનને ભારે દંડ ફટકારાયો છે. જુઓ આ અહેવાલ...
મુસાફરોના આરોગ્ય સાથે ચેડા...અને રસોડામાં બેદરકારીનો આક્ષેપ. અમદાવાદમાં રેલવેમાં ફૂડ સપ્લાય કરતા કેટર્સ સામે રેલવે ફૂડ વિજિલન્સ ટીમે મોટી કાર્યવાહી કરી છે. મુસાફરોની સતત ફરિયાદો બાદ ટીમે તપાસ હાથ ધરી હતી.
AJS કેટર્સને 5 લાખ રૂપિયાનો દંડ ફટકારાયો છે
તપાસ દરમિયાન સરસપુર વિસ્તારમાં આવેલા બે કિચનમાં ખાદ્ય ગુણવત્તા અને સ્વચ્છતાને લઈને ગંભીર બેદરકારી સામે આવી હોવાનો દાવો છે. અચાભાઈની ચાલી ખાતે આવેલા AJS કેટર્સને 5 લાખ રૂપિયાનો દંડ ફટકારાયો છે. જ્યારે જીવીસ ચાલી ખાતે આવેલા RK એસોસિયેટ્સ એન્ડ હોટેલ્સને 10 લાખ રૂપિયાનો દંડ કરાયો છે.
રેલવેમાં જતું ભોજન મુસાફરોના આરોગ્ય માટે કેટલું સુરક્ષિત?
મામલો માત્ર દંડ પૂરતો જ નથી. બંને કિચનની તાત્કાલિક સફાઈના આદેશ સાથે આગામી આદેશ ન મળે ત્યાં સુધી કિચન બંધ રાખવા સૂચના આપવામાં આવી છે. રેલવેમાં જતું આ ભોજન મુસાફરોના આરોગ્ય માટે કેટલું સુરક્ષિત છે, તેના પર હવે સવાલો ઊભા થયા છે.
તપાસ દરમિયાન ચણા અને તુવેરદાળમાંથી જીવાત મળી હોવાનો મામલો સામે આવ્યો. ઝી 24 કલાકની ટીમ જ્યારે કિચન સુધી પહોંચી, ત્યારે અનેક જગ્યાએ ગંદકી જોવા મળી. સડેલા શાકભાજી, ખરાબ બ્રેડ અને ઠેર-ઠેર ગંદકીના દૃશ્યો સામે આવ્યા.
સવાલ એ છે કે માત્ર દરોડા, દંડ અને કિચન બંધ કરવાની કાર્યવાહીથી સમસ્યાનો કાયમી ઉકેલ આવશે ખરો?...મુસાફરોના ભોજનની ગુણવત્તા પર સતત નજર રાખવા અને નિયમોના ઉલ્લંઘન સામે કડક પગલાં લેવાની જરૂરિયાત ફરી એકવાર સામે આવી છે.
રેલવેમાં મુસાફરોને પીરસાતા ભોજનની ગુણવત્તા સાથે કોઈ બાંધછોડ ન થાય, આ માટે હવે માત્ર કાર્યવાહી નહીં, પરંતુ કડક અને સતત દેખરેખ જરૂરી બની છે.