હોળીના તહેવાર પર અમદાવાદ રેલવે ડિવિઝન સજ્જ: મુસાફરોની સુવિધા માટે સ્પેશિયલ ટ્રેન ટ્રિપ્સની જાહેરાત
Ahmedabad Railway Division: હોળીના તહેવાર પર અમદાવાદ રેલવે ડિવિઝન સજ્જ થઈ ગયું છે. મુસાફરોની સુવિધા માટે 684 સ્પેશિયલ ટ્રેન ટ્રિપ્સની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. અમદાવાદ રેલવેનો હોળી પ્લાન તૈયાર કરી દેવામાં આવ્યો છે. પેસેન્જર હોલ્ડિંગ એરિયા અને વધારાની ટ્રેનોથી મુસાફરોની સફર સરળ બનશે. મુસાફરો માટે સારા સમાચાર મળી રહ્યા છે. હોળીના ટ્રાફિકને પહોંચી વળવા અમદાવાદ રેલવે ડિવિઝનની વ્યાપક વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.
- 684 કુલ ટ્રેન ટ્રિપ્સનું આયોજન
- ભીડના વ્યવસ્થાપન માટે પેસેન્જર હોલ્ડિંગ એરિયાની સુવિધા.
- અમદાવાદ ડિવિઝન દ્વારા મુસાફરોની સલામતી અને સગવડ પર વિશેષ ભાર
Ahmedabad Railway Division: હોળીના તહેવારને ધ્યાનમાં રાખીને અમદાવાદ રેલવે ડિવિઝન દ્વારા ખાસ વ્યવસ્થા કરાઈ છે. પશ્ચિમ રેલ્વે અમદાવાદ ડિવિઝન આગામી હોળીના તહેવાર દરમિયાન મુસાફરોના ટ્રાફિકને સંભાળવા માટે વ્યાપક તૈયારીઓ કરી છે. પશ્ચિમ રેલ્વે હોળી દરમિયાન વિવિધ સ્થળોએ કુલ 684 ટ્રેન ટ્રીપ ચલાવશે, વધારાની ટ્રેનથી મુસાફરોને વધારાની સુવિધા મળશે. મુસાફરોની સુવિધાઓ અને ભીડ વ્યવસ્થા માટે પેસેન્જર હોલ્ડિંગ એરિયા બનાવ્યા છે.
અમદાવાદ રેલ્વે સ્ટેશન કાલુપુર બાજુનો હોલ્ડિંગ એરિયા ત્રણ ભાગમાં વહેંચવામાં આવશે..
- 1. મલ્ટી-મોડલ ટ્રાન્સપોર્ટ હબ (MMTH) બિલ્ડિંગનો ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર. આશરે 43,056 ચોરસ ફૂટ
- 2. પેસેન્જર રિઝર્વેશન સિસ્ટમ (PRS) ઓફિસ પાસેનો હાલનો હોલ્ડિંગ એરિયા. આશરે 4,133 ચોરસ ફૂટ
- 3. એલિવેટેડ રોડ હેઠળ ઓટો-રિક્ષા લેન અને ટુ-વ્હીલર પાર્કિંગ એરિયાનો એક ભાગ, આશરે 4,844 ચોરસ ફૂટ
સરસપુર બાજુનો હોલ્ડિંગ એરિયા બે ભાગમાં વહેંચવામાં આવશે..
- 1. બુકિંગ ઓફિસ નજીકનો હાલનો હોલ્ડિંગ એરિયા. આશરે ૩,૨૨૯ ચોરસ ફૂટ
- 2. બુકિંગ ઓફિસ અને કુલી મસ્જિદ તરફ જતા રસ્તા વચ્ચેનો વિસ્તાર. આશરે 6,458 ચોરસ ફૂટ
સાબરમતી સ્ટેશન આશરે 4,000 થી 5,000 મુસાફરો માટે પૂરતી બેઠક વ્યવસ્થા પૂરી પાડવામાં આવી છે. ટ્રાફિકનો પ્રવાહ સુગમ રહે તે માટે, ભીડનું વધુ સારી રીતે સંચાલન કરવા માટે પ્રવેશ અને બહાર નીકળવાના દરવાજા અલગ કરવામાં આવ્યા છે. પ્લેટફોર્મ પર બિનજરૂરી ભીડને નિયંત્રિત કરવા અને મુસાફરોના પ્રવેશને સુનિશ્ચિત કરવા માટે આ હોલ્ડિંગ વિસ્તારોમાં પંખા, પીવાનું પાણી અને અન્ય આવશ્યક સુવિધાઓ પૂરી પાડવામાં આવી છે.
ખાસ પ્લેટફોર્મ વ્યવસ્થાપન યોજના:
મોટાભાગની હોળી સ્પેશિયલ અને વધુ ટ્રાફિકવાળી ટ્રેનો અસરકારક ભીડનું વિતરણ સુનિશ્ચિત કરવા માટે પ્લેટફોર્મ નંબર 8 પરથી દોડશે. મુસાફરોને સમયસર અને સચોટ માહિતી પૂરી પાડવા માટે સેન્ટ્રલાઇઝ્ડ એનાઉન્સમેન્ટ સિસ્ટમને મજબૂત બનાવવામાં આવી છે. વધારાના હેલ્પ ડેસ્ક, ટિકિટ કાઉન્ટર પર પૂરતો સ્ટાફ, પીવાના પાણીની સુવિધાઓ, સ્વચ્છતા અને વેઇટિંગ રૂમનું નિયમિત નિરીક્ષણ સુનિશ્ચિત કરવામાં આવશે.
સુરક્ષા વ્યવસ્થા
સ્ટેશન પરિસર અને મુખ્ય પ્લેટફોર્મ પર વધારાના RPF અને GRP કર્મચારીઓ તૈનાત કરવામાં આવશે. RPF અને કોમર્શિયલ સ્ટાફને ઝડપી સંકલન અને પ્રતિભાવ સુનિશ્ચિત કરવા માટે જરૂરી VHF હેન્ડસેટ પૂરા પાડવામાં આવશે. બેગ ચેકિંગ સઘન રીતે હાથ ધરવામાં આવશે. RPF CCTV રૂમમાંથી એક વોર રૂમ ચલાવવામાં આવશે, જ્યાં 24x7 દેખરેખ રાખવામાં આવશે. RPF અને GRP ની CPDS (ક્રાઇમ પ્રિવેન્શન એન્ડ ઇન્વેસ્ટિગેશન સ્ક્વોડ) ટીમો સાદા કપડામાં શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિઓ માટે સતર્ક દેખરેખ રાખશે. CCTV સર્વેલન્સ સિસ્ટમ 24/7 સક્રિય રહેશે, અને કોઈપણ સ્થળે ભીડ વધવાના કિસ્સામાં ફિલ્ડ યુનિટને તાત્કાલિક ચેતવણી આપવામાં આવશે.
કોમર્શિયલ અને ખાસ સહાય વ્યવસ્થાપન
એક ડિવિઝનલ-લેવલ વોર રૂમ સ્થાપિત કરવામાં આવ્યો છે, જ્યાં વરિષ્ઠ અધિકારીઓ 24x7 દેખરેખ રાખશે. ભીડના કિસ્સામાં, વરિષ્ઠ અધિકારીઓ પ્લેટફોર્મ પર વ્યક્તિગત રીતે હાજર રહેશે. હોળી સ્પેશિયલ ટ્રેનો અને વધારાની સેવાઓ વિશે મુસાફરોને માહિતી આપવા માટે સોશિયલ મીડિયા, પ્રેસ રિલીઝ, નિયમિત ટ્વીટ અને જાહેર જાહેરાત પ્રણાલીનો વ્યાપક ઉપયોગ કરવામાં આવશે. ટિકિટ ચેકિંગ સ્ટાફને વધારાની તકેદારી રાખવા અને માર્ગદર્શન આપવા સૂચના આપવામાં આવી છે.
અપંગ, વરિષ્ઠ અને અસ્વસ્થ મુસાફરો માટે ખાસ વ્યવસ્થા
અપંગ, વરિષ્ઠ નાગરિકો અને અસ્વસ્થ મુસાફરોને પ્લેટફોર્મ પર પહોંચવા, ટ્રેનમાં ચઢવા અને જરૂરી સહાય પૂરી પાડવા માટે એક સમર્પિત સહાયક ટીમ તરીકે નાગરિક સંરક્ષણ ટીમ તૈનાત કરવામાં આવશે.
એક તબીબી ટીમ 24x7 ઉપલબ્ધ રહેશે.
પશ્ચિમ રેલ્વેનો અમદાવાદ વિભાગ મુસાફરોને સલામત, સરળ અને અનુકૂળ મુસાફરીનો અનુભવ પ્રદાન કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે. તહેવાર દરમિયાન મુસાફરોને કોઈપણ અસુવિધાનો સામનો ન કરવો પડે તેની ખાતરી કરવા માટે તમામ વ્યવસ્થાઓનું સતત નિરીક્ષણ કરવામાં આવશે.
