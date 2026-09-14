/અમદાવાદમાં બે ઈંચ વરસાદે ખોલી તંત્રની પોલ, મેયરના મતવિસ્તારમાં જ ભરાયા પાણી!

Ahmedabad Rain : અમદાવાદમાં ભારે વરસાદે શહેરની મુશ્કેલી વધારી છે. વહેલી સવારથી સતત વરસી રહેલા વરસાદના કારણે શહેરના અનેક વિસ્તારોમાં પાણી જ પાણી જોવા મળી રહ્યું છે. પશ્ચિમ અમદાવાદના મોટાભાગના વિસ્તારો વરસાદી પાણીથી પ્રભાવિત થયા છે. એસજી હાઈવે, જોધપુર અને સિંધુભવન રોડ પર પાણી ભરાતા વાહનચાલકોને હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.
પ્રહલાદનગર અને સેટેલાઈટ વિસ્તારમાં પણ રસ્તાઓ પાણીમાં ગરકાવ થયા છે. બીજી તરફ, પૂર્વ અમદાવાદના ઓઢવ અને હાટકેશ્વર સહિતના વિસ્તારોમાં પણ વરસાદી પાણી ભરાતા જનજીવન ખોરવાયું છે. શહેરનો ભાગ્યે જ કોઈ વિસ્તાર એવો બચ્યો હશે જ્યાં પાણી ભરાયું ન હોય, અમદાવાદ પૂર્વ હોય કે પશ્ચિમ મુખ્ય માર્ગ હોય કે સોસાયટીનો રસ્તો દરેક જગ્યાએ જળબંબાકારની સ્થિતિ છે.
મેયરના મતવિસ્તારમાં જ પાણી ભરાયા!
તંત્રની બેદરકારીના કારણે અમદાવાદનો બોપલ-શેલા વિસ્તાર ફરી પાણી પાણી થયો છે. માત્ર બે ઈંચ વરસાદમાં જ પોશ ગણાતા વિસ્તારમાં જળભરાવની સ્થિતિ સર્જાઈ છે. પાણીનો નિકાલ ન થતાં AMCની ડ્રેનેજ અને પાણી નિકાલની વ્યવસ્થા સામે સવાલો ઉભા થયા છે. અમદાવાદના મેયર હિતેશ બારોટના મતવિસ્તારમાં જ આ પ્રકારની સ્થિતિ જોવા મળતા તંત્રની કામગીરી પર સવાલ ઉઠી રહ્યા છે. રસ્તાઓ પર પાણી ભરાતા નાગરિકોના વાહનો પણ બંધ પડ્યા છે. સ્થાનિકોને ભારે હાલાકી ભોગવવી પડી રહી છે અને તાત્કાલિક પાણી નિકાલની માંગ ઉઠી છે.
વાહનચાલકોમાં અકસ્માતનો ભય
ચાંદલોડિયા વોર્ડમાં ન્યુ રાણીપથી વંદે માતરમ જવાના મુખ્ય માર્ગ પર રોડ બેસી જતા મોટો ખાડો સર્જાયો છે. ઉમા શરણમ ફ્લેટની બહાર રોડ બેસી જતા ખાડામાં વરસાદી પાણી ભરાયું છે. વાહનચાલકોની ગાડીઓ ફસાઈ હોવાની ફરિયાદો સામે આવી છે. જોખમી સ્થિતિને પગલે સ્થાનિકો અને વાહનચાલકોમાં અકસ્માતનો ભય ફેલાયો છે. મુખ્ય માર્ગ પર જ રોડ બેસી જતા તંત્રની કામગીરી સામે સવાલો ઉઠ્યા છે. તાત્કાલિક સમારકામની માંગ છે.
પાણી ભરાવાને લઈને સ્થાનિકોમાં તંત્ર સામે ભારે આક્રોશ
મુખ્ય માર્ગો પર પાણી ભરાતા વાહનવ્યવહારને ભારે અસર પહોંચી અને જ્યાં પાણાી ત્યાં ટ્રાફિક જામ એસ.જી. હાઈવે પર પણ વાહનોની લાંબી કતારો જોવા મળી. વરસાદી પાણી, ધીમી ગતિ અને વધતો ટ્રાફિક જેના કારણે શહેરીજનોનો સમય પણ બગડ્યો અને પરેશાની પણ વધી.
માત્ર રસ્તાઓ જ નહીં નીચાણવાળા વિસ્તારોના મકાનોમાં પણ વરસાદી પાણી ઘૂસી જતા લોકોનું જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત બની ગયું. દૈનિક અવરજવર ઠપ, ઘર બહાર નીકળવું મુશ્કેલ અને પાણી ભરાવાની સમસ્યાને લઈને સ્થાનિકોમાં તંત્ર સામે ભારે આક્રોશ. લોકોનો સવાલ એક જ છે દર વર્ષે વરસાદ આવે છે, શહેર પાણીમાં ગરકાવ થાય છે, તો પછી પાણી નિકાલની વ્યવસ્થા ક્યારે સુધરશે ?
પાણી નિકાલની વ્યવસ્થા ક્યારે સુધરશે?
મેઘરાજાએ લાંબા વિરામ બાદ એન્ટ્રી તો ધમાકેદાર કરી, પરંતુ અમદાવાદની ડ્રેનેજ વ્યવસ્થાની હકીકત પણ ખુલ્લી મૂકી દીધી. વરસાદ થોડા કલાકોનો, પરંતુ પાણી ભરાવાની સમસ્યા આખા દિવસની ત્યારે સવાલ એ છે કે અમદાવાદમાં વરસાદ પડે ત્યારે રસ્તા પાણીમાં કેમ ગરકાવ થાય છે? અને દર વર્ષે જળબંબાકાર બનતા શહેરને કાયમી ઉકેલ ક્યારે મળશે?