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ગુજરાતમાં મેઘતાંડવ: અમદાવાદ-રાજકોટ હાઈ-વે બંધ, ધોલેરા એક્સપ્રેસ વે પર ડાયવર્ઝન; પૂરના કારણે 8 લોકોના મોત

Gujarat Heavy Rain Alert: ભારે વરસાદને પગલે સનાથલ થી બગોદરા હાઇવે (ચાંગોદર-બાવળા વચ્ચે) બંધ કરવામાં આવ્યો છે. વાહનચાલકોને વૈકલ્પિક રૂટ તરીકે ધોલેરા એક્સપ્રેસ હાઇવે (વેજલકા-બગોદરા) નો ઉપયોગ કરવા વિનંતી છે. રાજકોટ તરફથી આવતા વાહનો પણ આ જ વૈકલ્પિક રૂટનો ઉપયોગ કરે. બિનજરૂરી મુસાફરી ટાળો અને ચાલુ રેસ્ક્યુ ઓપરેશનમાં પોલીસ તથા વહીવટી તંત્રને સહયોગ આપો.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 25, 2026, 10:00 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 10:00 AM IST
ગુજરાતમાં મેઘતાંડવ: અમદાવાદ-રાજકોટ હાઈ-વે બંધ, ધોલેરા એક્સપ્રેસ વે પર ડાયવર્ઝન; પૂરના કારણે 8 લોકોના મોત

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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