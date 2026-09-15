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અમદાવાદના રામોલમાં મિલકતના વિવાદમાં ફાયરિંગ... સરહદના રક્ષકો જ બન્યા કાયદાના ભક્ષક !

Ahmedabad Firing : કહેવાય છે કે જર જમીન અને જોરૂ હેમંશા કજિયાના છોરું આ કહેવત વધુ એક વખત સાચી સાબિત થઇ છે લોહીના સંબંધો પર મિલકતની લાલચ ક્યારે ભારી પડી જાય તે કહેવું મુશ્કેલ છે. અમદાવાદના રામોલ વિસ્તારમાંથી એક એવો જ ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે, જ્યાં પિતાની મિલકતના વિવાદમાં સગા ભાઈઓ જ એકબીજાના દુશ્મન બની ગયા. આ વિવાદ એટલો વકર્યો કે સમાધાન કરવા બોલાવેલી બેઠકમાં દેશની સરહદ સાચવતા BSF જવાન ભાઈઓએ જ સરાજાહેર ફાયરિંગ કરી દીધું હતું. 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Sep 15, 2026, 07:06 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 09:06 PM IST
અમદાવાદના રામોલમાં મિલકતના વિવાદમાં ફાયરિંગ... સરહદના રક્ષકો જ બન્યા કાયદાના ભક્ષક !

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020માં Inshorts સાથે પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે કારકિર્દીની શરૂઆત કરી. જ્યાં બે વર્ષથી વધુ સમય સુધી ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યારબાદ Sandesh Digital સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL જેવી મહત્વપૂર્ણ ઇવેન્ટ્સ કવર કરી. ત્યારબાદ TV9 Gujarati સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નોલેજ, બિઝનેસ, ઓટો સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટ માટે પણ કામ કર્યું અને રિસર્ચ-બેઝ્ડ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ મેળવ્યો. હાલમાં Zee 24 Kalakમાં સિનિયર સબ-એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, બિઝનેસ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિતની વિવિધ કેટેગરીનું કન્ટેન્ટ તૈયાર કરી સરળ ભાષામાં વાચક મિત્રો સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે.

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