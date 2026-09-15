/અમદાવાદના રામોલમાં મિલકતના વિવાદમાં ફાયરિંગ... સરહદના રક્ષકો જ બન્યા કાયદાના ભક્ષક !

ઉદય રંજન, અમદાવાદ : અમદાવાદના રામોલ વિસ્તારમાં બનેલા ફાયરિંગના બનાવથી સ્થાનિકોમાં ફફડાટ વ્યાપી ગયો હતો. આ ફાયરિંગની ઘટનામાં રાજેશ પ્રજાપતિ નામના યુવક પર જીવલેણ હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. ફાયરિંગમાં રાજેશ પ્રજાપતિને બંને જાંઘના ભાગે ગોળીઓ વાગતા તેમને તાત્કાલિક સારવાર અર્થે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા.
આ ઘટના પાછળ કોઈ ગેંગવોર નહીં, પરંતુ કૌટુંબિક મિલકત નો બે વર્ષ જૂનો વિવાદ જવાબદાર હોવાનું પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે . ભોગ બનનાર રાજેશ પ્રજાપતિની ફરિયાદના આધારે રામોલ પોલીસે ગુનો નોંધીને ફાયરિંગ કરનાર બે સગા ભાઈઓની ધરપકડ કરી લીધી છે
પિતાના વારસાના 2 ટેનામેન્ટનો હતો ડખ્ખો
રામોલ પોલીસ તપાસમાં થયેલા ખુલાસા મુજબ, પ્રમોદ પ્રજાપતિ, પવન પ્રજાપતિ અને આશિષ પ્રજાપતિ આ ત્રણેય સગા ભાઈઓ છે. પિતાના વારસામાં તેમને બે ટેનામેન્ટની મિલકત મળી હતી. આશિષ પ્રજાપતિએ પિતાની આ બંને મિલકતો પોતાના નામે કરી લીધી હતી. આ મિલકતને લઈને છેલ્લા 2 વર્ષથી ત્રણેય ભાઈઓ વચ્ચે ડખ્ખો ચાલી રહ્યો હતો.
આ જ મિલકત બાબતે સમાધાન કરવા માટે ભાઈઓ રામોલની એક જગ્યાએ ભેગા થયા હતા. આશિષ પ્રજાપતિના સસરા પક્ષ તરફથી રાજેશ પ્રજાપતિ અહીં સમાધાન કરાવવા માટે આવ્યા હતા. પરંતુ વાતચીત દરમિયાન ઉશ્કેરાટ વધતા પ્રમોદ પ્રજાપતિએ પોતાની લાયસન્સવાળી 12 બોરની બંદૂકથી ફાયરિંગ કરી દીધું હતું. ઘટના સમયે તેનો બીજો ભાઈ પવન પ્રજાપતિ પણ ત્યાં જ હાજર હતો.
BSFના જવાનો જ આરોપી
આ કેસની સૌથી ચોંકાવનારી બાબત એ છે કે ઝડપાયેલા બંને આરોપી ભાઈઓ દેશની સુરક્ષા એજન્સી BSFમાં ફરજ બજાવે છે. રામોલ પોલીસની પૂછપરછમાં સામે આવ્યું છે કે, આરોપી પ્રમોદ પ્રજાપતિ BSFમાં ASI રેન્ક પર છે, જ્યારે પવન પ્રજાપતિ BSFમાં કોન્સ્ટેબલ તરીકે ફરજ બજાવે છે. હાલમાં બંને ભાઈઓ પશ્ચિમ બંગાળ ખાતે ફરજ પર છે. રામોલ પોલીસે ગુનામાં વપરાયેલી 12 બોરની બંદૂક પણ કબ્જે કરી લીધી છે.
રામોલ પોલીસે બંને જવાન ભાઈઓને જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દીધા છે. હાલ તો પોલીસે મિલકતનો આખો વિવાદ ખરેખર શું હતો અને સમાધાનની બેઠકમાં કેવી રીતે હથિયાર લાવવામાં આવ્યું, તે દિશામાં વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. પરંતુ મિલકતની લાલચમાં સરહદના રક્ષકો જ કાયદાના ભક્ષક બન્યા, તે બાબત ભારે ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે.