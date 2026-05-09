/સસરા હિડન કેમેરાથી વહુના વીડિયો ઉતારતા, પતિ બતાવતો અશ્લિલ...! પૂર્વ જેલ સુપ્રિટેન્ડેન્ટના પરિવાર સામે FIR

Ahmedabad News: અમદાવાદના રાણીપ વિસ્તારમાં રહેતી 38 વર્ષીય પરિણીતાએ પોતાના પતિ નિરવ અને પૂર્વ જેલ સુપ્રિટેન્ડેન્ટ રહેલા સસરા અરવિંદ અને સાસુ મીનાબેન વિરુદ્ધ ઘરેલુ હિંસા, દહેજ અને શારીરિક-માનસિક ત્રાસની ફરિયાદ નોંધાવી છે.
Ahmedabad News: શહેરના રાણીપ વિસ્તારમાં સભ્ય સમાજને શરમાવે તેવી એક ઘટના સામે આવી છે. જેમાં ઉચ્ચ હોદ્દા પર રહી ચૂકેલા સાસરીયાઓએ પોતાની જ પુત્રવધૂનું જીવન નરક બનાવી દીધું હોવાના ગંભીર આક્ષેપો થયા છે. પૂર્વ જેલ સુપ્રિટેન્ડેન્ટ સસરા દ્વારા વહુના અશ્લીલ વીડિયો ઉતારવા અને પતિ દ્વારા પરસ્ત્રીઓ સાથેના સંબંધો રાખી ત્રાસ ગુજારવા મામલે રાણીપ પોલીસ સ્ટેશનમાં FIR નોંધાઈ છે.+
2009માં થયા હતા લગ્ન, હવે સામે આવ્યું સાસરીયાઓનું અસલી રૂપ
પીડિત મહિલાના લગ્ન વર્ષ 2009માં જ્ઞાતિના રીત-રિવાજ મુજબ નિરવ સાથે થયા હતા. લગ્નજીવન દરમિયાન તેમને બે સંતાનો (દીકરી અને દીકરો) છે. મહિલાના વડસસરા નિવૃત ડેપ્યુટી એજ્યુકેશન ડિરેક્ટર રહી ચૂક્યા છે, જ્યારે સસરા અરવિંદભાઈ જેલ વિભાગમાં સુપ્રિટેન્ડેન્ટ તરીકે સેવા આપી ચૂક્યા છે. આવા પ્રતિષ્ઠિત પરિવારમાં વહુ તરીકે આવેલી મહિલાને અંદાજો પણ નહોતો કે તેની સાથે આવું કૃત્ય થશે.
સસરા પર ગંભીર આક્ષેપ: હિડન કેમેરા અને અશ્લીલ માગણી
ફરિયાદમાં સૌથી ચોંકાવનારો ખુલાસો સસરા અરવિંદભાઈની કરતૂત અંગે થયો છે. પીડિતાએ આક્ષેપ કર્યો છે કે સસરા તેને કહેતા હતા કે, "તું મને બહુ ગમે છે" અને તેને બાહુપાશમાં જકડી અશ્લીલ માંગણીઓ કરતા હતા. ઘરમાં સીસીટીવી અને રૂમમાં હિડન કેમેરા ગોઠવી પીડિતાના નહાતા અને કપડાં બદલતા વીડિયો ઉતાર્યા હોવાનો દાવો કરી માનસિક ત્રાસ આપતા હતા. પોતાના જેલ વિભાગના સંપર્કોનો રોફ જમાવી સસરા ધમકી આપતા હતા કે, મારી પાસે ખૂંખાર કેદીઓની ફોજ છે, તને અને તારા બાળકોને ગાયબ કરી દઈશ. પીડિતાને શારીરિક નુકસાન પહોંચાડવા માટે સીડીઓ પર ઓઈલ ઢોળી દેવા જેવા જીવલેણ પ્રયાસો પણ કરવામાં આવ્યા હતા.
પતિના અન્ય મહિલાઓ સાથે સંબંધ અને દારૂની મહેફિલ
માત્ર સસરા જ નહીં, પતિ નિરવ પણ પીડિતાને શારીરિક-માનસિક ત્રાસ આપવામાં કોઈ કસર બાકી રાખતો નહોતો. પતિ અવારનવાર મિત્રો સાથે દારૂ-નોનવેજની પાર્ટીઓ કરતો અને શાકાહારી પત્નીને પણ દારૂ પીવા અને ફેશનેબલ બનવા દબાણ કરતો હતો. પતિ પત્નીને જબરદસ્તી પોર્ન ફિલ્મો બતાવતો અને ત્યારબાદ શરીર સંબંધ બાંધવા મજબૂર કરતો હતો. પતિના ફોનમાંથી કોલગર્લ્સના ફોટા અને પ્રેમિકા સાથેની ચેટ મળી આવી હતી. પતિની પ્રેમિકા બિન્ધાસ ઘરે કેક લઈને આવતી અને પીડિતાને છૂટાછેડા આપવા દબાણ કરાતું હતું. સાસરીયાઓએ પીડિતાના પિયરના મકાન પર કબજો જમાવવા દબાણ કર્યું હતું અને બળજબરીથી 9 લાખ રૂપિયા પડાવી લીધા હતા. આ ઉપરાંત, પીડિતાને ભણવા કે નોકરી કરવા પર રોક લગાવી તેને આખી જિંદગી 'રસોડામાં જ કાઢવાની છે' તેમ કહી અપમાનિત કરવામાં આવતી હતી.