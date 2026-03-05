રેપિડો બાઈક ચલાવી મહિને 12,000 કમાતો, પણ નીકળ્યો ગુજરાતના 550 કરોડના સૌથી મોટા મની લોન્ડરિંગ રેકેટનો મુખ્ય ખેલાડી
Ahmedabad News: ગુજરાતમાં અત્યાર સુધીના સૌથી મોટા મની લોન્ડરિંગ કેસનો પર્દાફાશ થયો છે. એક નાનકડા કેસની તપાસથી શરૂ થયેલો આ મામલો આટલો મોટો હશે તેની ED (એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ) ને પણ કલ્પના નહોતી. આ કેસ 550 કરોડથી વધુની હેરાફેરીનો નીકળ્યો છે અને ગુજરાત પોલીસે આ મામલે એક રેપિડો ડ્રાઈવરની ધરપકડ કરી છે.
- ગુજરાતના સૌથી જટિલ મની ટ્રેલ કેસ પૈકીનો એક
- નકલી દસ્તાવેજોથી બનાવી ત્રણ કંપનીઓ
- આરોપીઓએ આ રીતે પાડ્યો ખેલ
- EDએ ગુજરાત પોલીસને શું જણાવ્યું?
Trending Photos
Ahmedabad News: એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે 28 વર્ષના એક રેપિડો બાઈક ચલાવતા યુવકની ધરપકડ કરી છે. આ યુવક માંડ મહિને 10,000 થી 12,000 રૂપિયા કમાતો હતો. પરંતુ જાણીને નવાઈ લાગશે કે આ સામાન્ય ડ્રાઈવર 550 કરોડ રૂપિયાના મની લોન્ડરિંગ કેસનો મહત્વનો ખેલાડી નીકળ્યો છે. આરોપ છે કે તેના બેંક ખાતાઓનો ઉપયોગ ગેરકાયદેસર ઓનલાઈન સટ્ટાબાજીની રકમને સગેવગે કરવા અને શેરના ભાવમાં હેરાફેરી કરવા માટે કરવામાં આવતો હતો.
ગુજરાતના સૌથી જટિલ મની ટ્રેલ કેસ પૈકીનો એક
EDએ મંગળવારે ડિટેક્શન ઓફ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ (DCB) માં ગુનાહિત ફરિયાદ દાખલ કરી અને મની લોન્ડરિંગ નેટવર્ક અંગે FIR નોંધવાની માંગ કરી હતી. સામાન્ય નાણાકીય તપાસ તરીકે શરૂ થયેલો આ કેસ ગુજરાતના સૌથી જટિલ મની ટ્રેલ કેસમાં ફેરવાઈ ગયો છે. જેમાં નકલી કંપનીઓ, ભાડે લીધેલી ઓળખ (ID) અને ગેરકાયદેસર ઓનલાઈન સટ્ટાબાજીની રકમથી શેરબજારમાં શંકાસ્પદ હેરાફેરીનું જાળું બહાર આવ્યું છે.
EDએ ગુજરાત પોલીસને શું જણાવ્યું?
ED અમદાવાદના આસિસ્ટન્ટ ડાયરેક્ટર હૃદેશ કુમાર દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી ફરિયાદમાં 1xBet ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજી રેકેટ સંબંધિત તપાસ દરમિયાન મળેલી વિગતો આપવામાં આવી છે. 27 નવેમ્બર 2025ના રોજ EDએ અમદાવાદ પોલીસ કમિશનરને પત્ર લખીને ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS), IT એક્ટ અને અન્ય કાયદાઓ હેઠળ ગુનાહિત કેસ નોંધવા જણાવ્યું હતું.
તપાસના કેન્દ્રમાં રેપિડો રાઈડર પ્રદીપ ઓડ છે. પ્રદીપના બેંક ખાતા અને તેની માલિકીની પેઢી 'મેસર્સ પ્રદીપ એન્ટરપ્રાઈઝ' માં તેના પાન કાર્ડ અને આધાર કાર્ડનો ઉપયોગ થયો હતો. જોકે, આ ખાતા અન્ય લોકોએ ખોલાવ્યા હતા. પ્રદીપે નિવેદન આપ્યું હતું કે તેને દર ખાતા દીઠ 25,000 રૂપિયા અને ચેકબુક પર સહી કરવા બદલ 400 રૂપિયા આપવામાં આવતા હતા. ખાતામાં થતા કરોડોના વ્યવહારો પર તેનું કોઈ કંટ્રોલ નહોતો.
નકલી દસ્તાવેજોથી બનાવી ત્રણ કંપનીઓ
EDનો આરોપ છે કે ત્રણ પેઢીઓ પ્રદીપ એન્ટરપ્રાઈઝ, કમલેશ ટ્રેડિંગ અને રોનક ટ્રેડર્સ- વર્ષ 2024 માં નકલી KYC દસ્તાવેજો અને શંકાસ્પદ સરનામાંનો ઉપયોગ કરીને બનાવવામાં આવી હતી. તપાસકર્તાઓના જણાવ્યા અનુસાર, એક જ વર્ષમાં આ ખાતાઓ દ્વારા કુલ 550 કરોડ રૂપિયાના ડેબિટ-ક્રેડિટ વ્યવહારો થયા છે. ફરિયાદ મુજબ, આ ખાતાઓનો ઉપયોગ ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજી, પેની સ્ટોકના ભાવ કૃત્રિમ રીતે વધારવા માટે પરિપત્ર વેપાર અને વ્યક્તિગત ખર્ચાઓ માટે ગુનાની આવક છુપાવવા અને લોન્ડરિંગ કરવા માટે કરવામાં આવતો હતો. આમાં ગાંધીધામના ઉદ્યોગપતિ આદિત્ય જુલાના લગ્ન સંબંધિત ચૂકવણીનો પણ સમાવેશ થતો હતો. તપાસમાં ક્રાઉડફંડિંગ પ્લેટફોર્મ ઇમ્પેક્ટ ગુરુને મોકલવામાં આવેલા દાનની પણ તપાસ કરવામાં આવી હતી.
આ આરોપીઓએ ખેલ પાડ્યો
એવો આરોપ છે કે માસ્ટરમાઇન્ડ, કિરણ પરમાર ઉર્ફે લાલા, આ પ્રવૃત્તિઓનું નિયંત્રણ કરતો હતો. ફરિયાદમાં મહાદેવ, જુગલ, રવિ અને જીવરાજનું પણ નામ છે, જેમણે સિમ કાર્ડની વ્યવસ્થા કરવાથી લઈને ચેકબુક સંભાળવા અને બેંક ખાતાની પ્રવૃત્તિઓ પર નજર રાખવા જેવી ભૂમિકાઓ ભજવી હતી. ED ફરિયાદ પર કાર્યવાહી કરતા DCB પોલીસે બનાવટી દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ, છેતરપિંડી અને નકલ, ગુનાહિત કાવતરું, નકલ અને ઓળખ ચોરી માટે ભારતીય દંડ સંહિતાની સંબંધિત કલમો હેઠળ FIR નોંધી હતી.
શેરબજારના વ્યવહારોએ શંકા જન્માવી
નોંધપાત્ર હિસ્સો મુરે ઓર્ગેનાઇઝર્સ લિમિટેડ (અગાઉ યુરામ ફાર્માસ્યુટિકલ્સ), પ્રધાન લિમિટેડ (અગાઉ ભગવાનદાસ મેટલ્સ લિમિટેડ) અને KKRAFTN ડેવલપર્સ લિમિટેડ (હવે ભારત ગ્લોબલ ડેવલપર્સ તરીકે ઓળખાય છે) જેવી લિસ્ટેડ કંપનીઓને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યો હતો. તપાસકર્તાઓએ અસામાન્ય ભાવ વધઘટ, સેબી દ્વારા દેખરેખના પગલાં અને શંકાસ્પદ લોન સંબંધિત ટ્રેડિંગમાં અચાનક વધારો જોયો.
એક કિસ્સામાં એક વર્ષમાં શેરના ભાવમાં 10,000%નો વધારો થયા પછી, સેબીએ ટ્રેડિંગ સ્થગિત કરી દીધું. અધિકારીઓ માને છે કે શંકાસ્પદ સંસ્થાઓ તરફથી મળેલી છેતરપિંડીભરી એન્ટ્રીઓનો ઉપયોગ સ્ટોકમાં તીવ્ર ઘટાડો થાય તે પહેલાં કૃત્રિમ રીતે ટ્રેડિંગ અને સ્ટોકના ભાવ વધારવા માટે કરવામાં આવ્યો હોઈ શકે છે. નવી મુંબઈ, અમદાવાદ, ગાંધીનગર અને બેંગલુરુમાં નોંધાયેલી અનેક FIRs ના પરિણામે બેંક ખાતાઓ ફ્રીઝ કરવામાં આવ્યા છે.
ગેરકાયદેસર વ્યવહાર નેટવર્કની સ્થાપના
તપાસમાં નાણાકીય રીતે મુશ્કેલીમાં મુકાયેલા વ્યક્તિઓને એકાઉન્ટ મેનેજર તરીકે ભરતી કરવાના વધતા વલણને પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યું છે. થોડા હજાર રૂપિયાના બદલામાં, તેઓ ઓળખ કાર્ડ, સિમ કાર્ડ અને ચેકબુક સોંપે છે. નકલી કંપનીઓ તેમના નામે નોંધાયેલી હોય છે, ઘણીવાર જથ્થાબંધ વેપાર અથવા ઉત્પાદન પ્રવૃત્તિઓ જાહેર કરે છે. કાનૂની દસ્તાવેજો નકલી સરનામાં અને કર્મચારીની માહિતી પ્રદાન કરે છે. એકવાર કાર્યરત થયા પછી, આ ખાતાઓ મોટા વ્યવહારો માટે વાહક બની જાય છે, જે ઘણીવાર સેંકડો કરોડના હોય છે.
ફરિયાદો ઉઠાવ્યા પછી તેમને ફ્રીઝ કરવામાં આવે છે. તપાસકર્તાઓ કહે છે કે નેટવર્ક નાણાંની હિલચાલને શોધી ન શકાય તે માટે ટ્રાન્સફર, ઝડપી ડેબિટ-ક્રેડિટ ચક્ર અને પરિપત્ર ટ્રેડિંગના અનેક સ્તરોનો ઉપયોગ કરે છે. ઘણા કિસ્સાઓમાં, નિયુક્ત માલિકો વ્યવહારોની પ્રકૃતિ અથવા સ્કેલથી અજાણ હતા.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે