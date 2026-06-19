/અમદાવાદ પોલીસનો મોટો નિર્ણય: ગત વર્ષની ઘટના બાદ આ વર્ષે રથયાત્રાના 18 ગજરાજો માટે વિકસાવાઈ ખાસ સિસ્ટમ

ઉદય રંજન/અમદાવાદ: રથયાત્રા દરમિયાન ગજરાજોની સુરક્ષા અને નિયંત્રણ માટે અમદાવાદ પોલીસ દ્વારા આધુનિક ટેકનોલોજીનો સહારો લેવામાં આવ્યો છે. આ વર્ષે રથયાત્રામાં સામેલ થનારા 18 ગજરાજની અંબાડી પર GPS ટ્રેકિંગ સિસ્ટમ લગાવવામાં આવશે. જેના કારણે ગજરાજની લાઈવ લોકેશન અને મુવમેન્ટ પર સતત નજર રાખી શકાશે. કોઈ અસામાન્ય હિલચાલ કે ગતિમાં ફેરફાર જોવા મળે તો તરત જ સુરક્ષામા રહેલા અધિકારીઓને એલર્ટ મળશે. જેના આધારે ગજરાજને સુરક્ષીત અને ભીડ થી દુર ખસેડી લેવામા આવશે.
માત્ર GPS જ નહીં, પરંતુ દરેક ગજરાજની અંબાડી પર 360 ડિગ્રી કેમેરા પણ લગાવવામાં આવશે. આ કેમેરાથી ગજરાજની આસપાસની સ્થિતિ, ભીડની હિલચાલ અને સંભવિત જોખમો પર નજર રાખી શકાશે. કેમેરાની લાઈવ ફીડ સીધી પોલીસ કંટ્રોલ રૂમ સુધી પહોંચશે, જેથી અધિકારીઓ રિયલ ટાઈમ મોનિટરિંગ કરી શકશે. ગત વર્ષે ગજરાજ બેકાબુ બન્યાની ઘટનાને ધ્યાનમાં રાખીને આ વ્યવસ્થા વધુ મજબૂત બનાવવામાં આવી છે.
સાથે જ ગજરાજોને ડીજે અને અન્ય અવાજોથી તકલીફ ન થાય તે માટે અંબાડી પર સાઉન્ડ ડેસીબલ માપવાનું મશીન પણ લગાવવામાં આવશે. નિર્ધારિત મર્યાદાથી વધુ અવાજ નોંધાશે તો તાત્કાલિક પગલાં લેવામાં આવશે અને જરૂર પડે તો ગજરાજને અન્ય સ્થળે ખસેડવામાં આવશે.
બીજી તરફ સમગ્ર રથયાત્રા રૂટ પર 51 ડ્રોન, CCTV કેમેરા અને AI આધારિત એનાલિટિક્સ સિસ્ટમ દ્વારા પણ નજર રાખવામાં આવશે. આમ, આ વર્ષની રથયાત્રામાં ગજરાજથી લઈને સમગ્ર યાત્રાની સુરક્ષા માટે હાઈટેક વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે.