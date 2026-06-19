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અમદાવાદ પોલીસનો મોટો નિર્ણય: ગત વર્ષની ઘટના બાદ આ વર્ષે રથયાત્રાના 18 ગજરાજો માટે વિકસાવાઈ ખાસ સિસ્ટમ

Ahmedabad News: અમદાવાદની ઐતિહાસિક 149 મી રથયાત્રા 2026માં સુરક્ષા અને વ્યવસ્થા માટે આ વખતે ટેકનોલોજીનો ખાસ ઉપયોગ કરવામાં આવશે. ગત વર્ષે કેટલાક ગજરાજ બેકાબુ બન્યાની ઘટના બાદ, આ વર્ષે 18 ગજરાજ પર GPS ટ્રેકર, 360 ડિગ્રી કેમેરા અને સાઉન્ડ મોનિટરિંગ સિસ્ટમ લગાવવામાં આવશે. ગજરાજની દરેક હિલચાલ પર પોલીસ કંટ્રોલ રૂમથી સીધી નજર રાખવામાં આવશે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 19, 2026, 10:59 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 10:59 AM IST
અમદાવાદ પોલીસનો મોટો નિર્ણય: ગત વર્ષની ઘટના બાદ આ વર્ષે રથયાત્રાના 18 ગજરાજો માટે વિકસાવાઈ ખાસ સિસ્ટમ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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અમદાવાદ પોલીસનો મોટો નિર્ણય: ગત વર્ષની ઘટના બાદ આ વર્ષે રથયાત્રાના 18 ગજરાજો માટે...
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