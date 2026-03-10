સપનાનું મકાન બન્યું ‘દુઃસ્વપ્ન’: રોકાણકારોના કરોડો પડાવી જમીન વેચી મારનાર આ ૩ બિલ્ડરો જેલહવાલે
Ahmedabad Real Estate Fraud: અમદાવાદના વિકસિત વિસ્તાર ગણાતા બોપલ અને શેલામાં રિયલ એસ્ટેટના નામે કરોડો રૂપિયાનું કૌભાંડ સામે આવ્યું છે. ગ્રાહકો પાસેથી બુકિંગના નામે કરોડો રૂપિયા ઉઘરાવી લેવામાં આવ્યા હતા. તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે બિલ્ડરોએ ગ્રાહકોને ફ્લેટ અને દુકાનો આપવાના બદલે જે જમીન પર સ્કીમ મૂકી હતી, તે જમીન અન્ય કોઈને બારોબાર વેચી દીધી હતી.
- બોપલમાં કરોડોની છેતરપિંડી મામલે ત્રણની ધરપકડ
- પરસેવાની મૂડી પર પાણી ફેરવતા બિલ્ડરો
- કરોડો જમીન પડાવી વેચી મારનાર ૩ બિલ્ડરો જેલહવાલે
ઉદય રંજન/અમદાવાદ: પરસેવાની મૂડી થી સ્વપ્નનું મકાન ખરીદનાર લોકો બિલ્ડરની છેતરપિંડીનો ભોગ બન્યા છે.. બિલ્ડરે રોકાણકારો પાસેથી કરોડો રૂપિયા પડાવી ફ્લેટ બનાવ્યા પહેલા જ બારોબાર જમીન અન્યને વહેંચી દેતા મામલો સામે આવ્યો હતો.. બિલ્ડર દ્વારા કરોડો રૂપિયાની ઠગાઈ મામલે બોપલ પોલીસે ગુનો નોધી ત્રણ બિલ્ડરોની ધરપકડ કરી છે.. સાથે જ ગુનામાં સંડોવાયેલા અન્ય ફરાર આરોપીઓની શોધખોળ શરૂ કરવામાં આવી.
અમદાવાદના બોપલ પોલીસની કસ્ટડીમાં રહેલા આ આરોપીઓના નામ રોનક સોનાની યોગેશ ઠક્કર અને વિપુલ ગાંગાણી છે.. ત્રણેય આરોપીઓએ અન્ય ફરાર આરોપી સાથે મળી કેશવ નારાયણ ગ્રુપ બનાવી શહેરના અલગ અલગ વિસ્તારોમાં બિલ્ડીંગ કન્સ્ટ્રક્શનનું કામ શરૂ કર્યું હતું. પરંતુ કામ શરૂ કર્યા પહેલા જ મધ્યમ વર્ગના લોકોને ટાર્ગેટ કરી તેમની પાસેથી રૂપિયા પડાવી લેવામાં આવ્યા, પરંતુ એક પણ વ્યક્તિને મકાન કે પ્રોપર્ટી આપ્યા વિના જ છેતરપિંડી કરી ફરાર થઈ ગયા.. જેમ મામલે આરોપીઓ વિરુદ્ધ બોપલ પોલીસે ગુનો નોધી આરોપીઓની ધરપકડ કરી વધુ કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.. મહત્વનું છે કે આરોપીઓએ બોપલ સિવાય અમદાવાદ શહેરમાં પણ સંખ્યાબંધ લોકો સાથે છેતરપિંડી કરી છે.
આરોપીઓએ શેલામાં અક્ષર અનંત નામે ફ્લેટની સ્કીમ મૂકી 46 જેટલા રોકાણકારો પાસેથી 12.46 કરોડ રૂપિયા પડાવી લીધા..જે બાદ આખે આખી સ્કીમ અન્ય બિલ્ડરને વહેંચી તમામ આરોપીઓ ફરાર થયા હતા.. જે અંગે પોલીસે ગુનો નોધી તપાસ કરતા હકીકત સામે આવી કે, અમદાવાદમાં પણ આ જ બિલ્ડરોએ 225 લોકો સાથે 65 કરોડનું ઉલેકું ફેરવ્યું હતું.
આરોપી વિરુદ્ધ સેટેલાઇટ, બોડકદેવ અને આર્થિક ગુના નિવારણ શાખામા ફરિયાદ નોધાઈ હતી.. જે મામલે આર્થિક ગુના નિવારણ શાખાએ બિલ્ડરોની ધરપકડ પણ કરી હતી.. જોકે ભોગ બનનાર લોકોનું કહેવું છે કે આરોપીઓએ અલગ અલગ પાંચ થી છ જગ્યાએ આવી રીતે સ્કીમો મૂકી હજારો લોકો પાસે કરોડો રૂપિયા પડાવી લીધા છે. ત્યારે ભોગ બનનાર પરિવારો પોલીસ પાસે ન્યાયની અપેક્ષા રાખી રહ્યા છે.
ઝડપાયેલા ત્રણેય બિલ્ડરોની ધરપકડ કરી તપાસ કરતા હકીકત સામે આવી કે, આરોપીઓ વિરુદ્ધ અમદાવાદ મા પણ આ જ પ્રકારની છેતરપિંડી કરવા અંગે ફરિયાદો નોંધાઈ છે. જેથી પોલીસે આરોપીઓએ અન્ય કઈ કઈ જગ્યાએ સ્કીમો મૂકી હતી અને કેટલા લોકો ભોગ બનનાર છે. તે અંગે તપાસ શરૂ કરી છે. સાથે જ મહેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા, દિપરાજવિરસિંહ ઝાલા અને કુણાલ પરિખ નામના ફરાર આરોપીની શોધખોળ હાથ ધરી છે.
