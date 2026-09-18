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માત્ર 3 ઈંચ વરસાદમાં અમદાવાદ થંભી ગયું! અંડરપાસ, રસ્તાઓ, AMTS-BRTS અને શાળાઓ બંધ! જાણો કયા વોર્ડમાં કેટલો પડ્યો

Ahmedabad Rains: અમદાવાદ શહેરમાં વરસેલા વરસાદમાં સૌથી વધુ વરસાદ દક્ષિણ પશ્ચિમ ઝોનમાં આવેલ સરખેજ અર્બન હેલ્થ સેન્ટર ખાતે સાડા પાંચ ઈંચ વરસાદ નોંધાયો હતો. જ્યારે પશ્ચિમ ઝોનમાં આવેલ નવરંગપુરામાં 110 મી.મી. વરસાદ નોંધાયો હતો. જો કે અમદાવાદના ઉત્તર અને દક્ષિણ ઝોનમાં વરસાદની માત્રા શહેરના અન્ય ઝોનની સરખામણીએ ઘણી ઓછી રહેવા પામી હતી.
 

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 18, 2026, 01:42 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 01:42 PM IST
માત્ર 3 ઈંચ વરસાદમાં અમદાવાદ થંભી ગયું! અંડરપાસ, રસ્તાઓ, AMTS-BRTS અને શાળાઓ બંધ! જાણો કયા વોર્ડમાં કેટલો પડ્યો

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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