/માત્ર 3 ઈંચ વરસાદમાં અમદાવાદ થંભી ગયું! અંડરપાસ, રસ્તાઓ, AMTS-BRTS અને શાળાઓ બંધ! જાણો કયા વોર્ડમાં કેટલો પડ્યો

Ahmedabad Rains: અમદાવાદ શહેરમાં સવારે 7.30 વાગ્યાથી શરૂ થયેલા મૂશળધાર વરસાદને કારણે સમગ્ર શહેર થંભી ગયું છે. સતત બે કલાક સુધી વરસેલા તોફાની વરસાદને લીધે શહેરના મુખ્ય રાજમાર્ગો પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા હતા. સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને વહીવટીતંત્રે શાળાઓમાં રજા જાહેર કરી દીધી છે. પાણી ભરાઈ જવાના કારણે શહેરના ૫ અંડરપાસ વાહનવ્યવહાર માટે બંધ કરવાની ફરજ પડી હતી.
આ ઉપરાંત, બીઆરટીએસ (BRTS) સેવાઓ પણ ભારે અસરગ્રસ્ત થઈ છે અને કેટલાક મુખ્ય રૂટ પર બસ વ્યવહાર સ્થગિત કરી દેવાયો છે. પાણીના ઝડપી નિકાલ માટે તંત્ર દ્વારા વાસણા બેરેજના 14 દરવાજા ખોલવામાં આવ્યા હતા. સવારે 11 વાગ્યા સુધીમાં શહેરમાં સરેરાશ 3 ઈંચ વરસાદ નોંધાયો છે. અમદાવાદ શહેરમાં ભરાયેલા પાણીના ઝડપી નિકાલ માટે, વહીવટીતંત્રે વાસણા બેરેજના 14 દરવાજાઓને ખોલવાની ફરજ પડી હતી. વરસાદ ધીમો પડતા ધીરે ધીરે સ્થિતિ સામાન્ય થઈ હતી. જો કે, સવારના 11 વાગ્યા સુધીમાં શહેર આશરે 3 ઈંચ સુધીનો વરસાદ નોંધાયો હતો.
દક્ષિણ-પશ્ચિમ અને પશ્ચિમ ઝોનમાં મેઘરાજાની તોફાની બેટિંગ
શહેરમાં સૌથી વધુ વરસાદ દક્ષિણ-પશ્ચિમ ઝોનમાં નોંધાયો છે, જ્યાં સરખેજ અર્બન હેલ્થ સેન્ટર ખાતે સૌથી વધુ સાડા પાંચ ઈંચ (116 મી.મી.) વરસાદ ખાબક્યો હતો. પશ્ચિમ ઝોનમાં પણ નવરંગપુરા વિસ્તારમાં 110 મી.મી. જેટલો ભારે વરસાદ નોંધાયો હતો. તેની સરખામણીએ ઉત્તર અને દક્ષિણ ઝોનમાં વરસાદનું પ્રમાણ પ્રમાણમાં ઓછું રહ્યું હતું. જોકે સવારે 9.30 વાગ્યા પછી વરસાદનું જોર ઘટતાં ધીમે-ધીમે સ્થિતિ થાળે પડી રહી છે.
અમદાવાદના વિવિધ ઝોન અને વિસ્તારોમાં નોંધાયેલો વરસાદ
પશ્ચિમ ઝોન (સરેરાશ 68 મી.મી.): નવરંગપુરામાં સૌથી વધુ 90 મી.મી., વાસણામાં 82 મી.મી., ટાગોર હોલ ખાતે 70 મી.મી., રાણીપમાં 64 મી.મી., ઉસ્માનપુરામાં 61 મી.મી., મોટેરામાં 55 મી.મી. અને ચાંદખેડામાં 52 મી.મી. વરસાદ નોંધાયો.
ઉત્તર-પશ્ચિમ ઝોન (સરેરાશ 62 મી.મી.): મેમનગરમાં સૌથી વધુ 71 મી.મી., ગોતામાં 69 મી.મી., ચાંદલોડિયામાં 68 મી.મી., ઓગણજમાં 63 મી.મી., બોડકદેવમાં 61 મી.મી., થલતેજમાં 54 મી.મી. અને સાયન્સ સિટીમાં 47 મી.મી. પાણી વરસ્યું.
દક્ષિણ-પશ્ચિમ ઝોન (સરેરાશ 68 મી.મી.): સરખેજ અર્બન હેલ્થ સેન્ટર ખાતે 116 મી.મી., સરખેજ અને બાકરોલમાં 82-82 મી.મી., જોધપુરમાં 58 મી.મી., બોપલમાં 57 મી.મી. અને મક્તમપુરમાં 32 મી.મી. વરસાદ નોંધાયો.
મધ્ય ઝોન (સરેરાશ 60 મી.મી.): કાલુપુરમાં સૌથી વધુ 76 મી.મી., દુધેશ્વર અને અસારવામાં 65-65 મી.મી. તથા દાણાપીઠમાં 36 મી.મી. વરસાદ વરસ્યો.
દક્ષિણ ઝોન (સરેરાશ 47 મી.મી.): લાંભામાં 57 મી.મી., ઈન્દ્રપુરીમાં 49 મી.મી., મણીનગરમાં 45 મી.મી. અને વટવામાં 38 મી.મી. વરસાદ નોંધાયો.
પૂર્વ ઝોન (સરેરાશ 42 મી.મી.): વિરાટનગરમાં સૌથી વધુ 46 મી.મી., ચકુડિયામાં 45 મી.મી., ઓઢવમાં 41 મી.મી., નિકોલમાં 40 મી.મી., વસ્ત્રાલમાં 39 મી.મી., રામોલમાં 23 મી.મી. અને કઠવાડામાં 24 મી.મી. વરસાદ નોંધાયો.
ઉત્તર ઝોન (સરેરાશ 36 મી.મી.): મેમકોમાં 48 મી.મી., સરદારનગરમાં 47 મી.મી., નરોડામાં 38 મી.મી., હંસપુરામાં 31 મી.મી. અને કોતરપુરમાં 17 મી.મી. વરસાદ વરસ્યો.