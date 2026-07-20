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અમદાવાદીઓ સાવધાન! હાઇફાઇ સોસાયટીમાં દીપડાની 'સરપ્રાઇઝ એન્ટ્રી', જાણો કેવી રીતે પહોંચ્યો?

Leopard in Ahmedabad: સામાન્ય રીતે દીપડા કે સિંહ જેવા જંગલી જાનવરો જંગલ કે તેની આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં જોવા મળતા હોય છે. પરંતુ કલ્પના કરો કે, તમે અમદાવાદના કોઈ પોશ બંગ્લોઝમાં રહેતા હોવ અને રાત્રે અચાનક તમારા ઘરના આંગણે દીપડો આવી ચડે તો? જી હા... અમદાવાદના હાઈફાઈ ગણાતા વિસ્તારમાં દીપડો દેખાતા દહેશત ફેલાઈ છે. ક્યાં છે દીપડો અને કેવી રીતે છેક અમદાવાદ સુધી પહોંચ્યો, ચાલો જાણીએ. 

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 20, 2026, 08:18 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 08:18 PM IST
અમદાવાદીઓ સાવધાન! હાઇફાઇ સોસાયટીમાં દીપડાની 'સરપ્રાઇઝ એન્ટ્રી', જાણો કેવી રીતે પહોંચ્યો?
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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