ટેક્સના નામે લૂંટાઈને પણ સહન કરો છો તો તમે 'અમદાવાદી' છો! સાંજે 4-6 બહાર ના નીકળતા, વૃદ્ધો-બાળકોને ઘરમાં રહેવા અપીલ, કોર્પોરેશને હાથ ઉંચા કર્યા!

Ahmedabad Rains: સરકારી બાબુઓ અને ભાજના નેતાઓને મોઢેથી સાંભળવા મળે છે કે વિકાસ જોઈએ તો થોડી અગવડ વેઠવી પડે, પણ આ કોઈ સામાન્ય અગવડ નથી આ સીધેસીધી તંત્રની ધોળે દિવસે ચાલતી અક્ષમ્ય નાલાયકી છે! કયો રસ્તો પકડીશ અને ક્યાંથી બચીને નીકળીશ એનું ગમે તેટલું પાક્કું પ્લાનિંગ કર્યું હોય, પણ અમદાવાદના આ નરકમાંથી પાણીમાં ડૂબ્યા વગર બહાર નીકળવું અશક્ય છે! તંત્ર સોશિયલ મીડિયામાં ફોટોગ્રાફ પબ્લીશ કરવામાં વ્યસ્ત બની જાય છે પણ એ ભૂલી જાય છે કે આ તમારી જ ભૂલો છે. આજથી 5 વર્ષ પહેલાંની સ્થિતિ અને આજની સ્થિતિમાં તફાવત એ છે કે વિકાસના નામે તમે શહેરનો વિનાશ કર્યો છે. જ્યાં પાણી નહોતું ભરાતું એવા વિસ્તારો પણ હવે બાકાત રહ્યાં નથી.
18 હજાર કરોડનું બજેટ અને વિદેશી પ્રવાસોનું પોકળ નાટક
18 હજાર કરોડ રૂપિયાનું માતબર બજેટ અને ગુજરાતની સૌથી મોટી મહાનગરપાલિકા હોવા છતાં સરકારી બાબુઓની એસી ઓફિસોમાં બેસીને ચાલતી પોકળ નીતિઓએ આખા અમદાવાદને પાણીમાં ડૂબાડી દીધું છે. પ્રજાના પરસેવાની કમાણીના ટેક્સના પૈસા ઉડાવીને આ લોકો વિદેશોમાં ફરે છે, ત્યાં જઈને મોટી-મોટી ટેકનોલોજીના નામે ફોટા પડાવે છે, અને અહીં આવીને પ્રજાના પૈસા પાણીમાં ડૂબાડે છે! અમદાવાદને 'વલ્ડ્રક્લાસ' બનાવવાની ઘેલછામાં આખો શહેરી વિસ્તાર કચડી નાખ્યો છે. જરાક વરસાદ ખાબકે એટલે આ બેફામ બનેલા તંત્રના પેટનું પાણીય નથી હલતું, સીધા લોકોને ઘરમાં બેસી રહેવાની ગીગીયારીઓ અને અપીલો કરવા લાગે છે!
પ્રજાના પ્રશ્નો અને તંત્રની બેશરમ સલાહો
શું ઘરમાં કેદ થઈ રહેલા નાગરિકોના ઘરનો ચૂલો આ સરકારી બાબુઓ ચલાવવાના છે? શું આ બધી ઓફિસો અને દુકાનો કાયમ માટે તાળા મારી દેવાની છે? આ નઘરોળ તંત્રએ અમદાવાદીઓની જાણે મશ્કરી બનાવી દીધી છે. કરોડો રૂપિયાનો પ્રોપર્ટી ટેક્સ અને વાહન વેરો વસૂલ્યા પછી પણ ખાડા-ટેકરાવાળા રસ્તાઓ અને ગોઠણસમા પાણી હવે અમદાવાદીઓની કિસ્મતના કાયમી કાળા ડાઘ બની ગયા છે. સૌથી મોટો અને સીધો સવાલ એ છે કે શા માટે અમદાવાદીઓ પોતાના જ ઘરમાં રહે? તમારી આ નઘરોળ અને ભ્રષ્ટ વહીવટી વ્યવસ્થાએ અમદાવાદની આવી દુર્દશા કરી મૂકી છે કે હવે તમારાથી કાબૂમાં કશું રહ્યું નથી, એટલે સીધી જનતાને ઘરમાં પુરાઈ રહેવાની બેશરમ સલાહો અપાઈ રહી છે!
પ્રિ-મોન્સૂન પ્લાનિંગના ઉડતા લીરેલીરા
મેઘરાજાની આ આક્રમક ઇનિંગે આખા અમદાવાદને ઘુંટણીયે પાડી દીધું છે અને લાચાર જનતા રસ્તા પર રઝળી રહી છે. માત્ર થોડા ઇંચ વરસાદમાં આખું મહાનગર પાણીમાં ગરકાવ થઈ જાય, ત્યારે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના પ્રિ-મોન્સૂન પ્લાન અને આગોતરા વાયદાઓના લીરેલીરા ઉડી જાય છે. દર વર્ષે ચોમાસા પહેલાં કરોડોના ખર્ચે થતી કામગીરી માત્ર કાગળ પર જ રહે છે, અને અંતે તો મોંઘા ટેક્સ ભરતી આ મધ્યમવર્ગીય જનતા જ યાતનાઓ ભોગવવા મજબૂર બને છે.
આ પહેલીવાર નથી આ ચોમાસામાં 3 વાર અમદાવાદ બાનમાં મૂકાઈ ચૂક્યું છે. તંત્ર કહે છે ભારે વરસાદ પડે છે. ભાઈ... 3થી 4 ઈંચ વરસાદ પહેલાં પણ પડતો હતો કંઈ આજકાલમાં વરસાદ પડવાનો શરૂ થયો હોય એમ બહાનાબાજી કાઢે છે. આ તમારી બેદરકારીઓ ઢાંકી રહ્યાં છે. AMCના કમિશ્નર વહેલી સવારે ટ્રેક પહેરીને ઉતરી પડે અને ગાડી પર નકશાઓ જોતા હોય એવા ફોટોગ્રાફ અને રિલ્સ બનાવીને સોશિયલ મીડિયામાં મૂકીને વાહવાહી કરે પણ ખરેખર કામગીરી ક્યાં ચાલી રહી છે. એ સૌથી મોટો સવાલ છે. સરકારી બાબુઓ કેમ નફફટ કોન્ટ્રાકટરોને છાવરી રહ્યાં છે જેઓ કામ સમયસર પૂરું કરવાને બદલે ટેન્ડરના પૈસા કઈ રીતે વધે એની ફિરાકમાં હોય છે. અમદાવાદમાં મોટાભાગના કામો અધૂરા છે કે કાગળ પર છે. AMC ફક્ત આંકડાઓ જાહેર કરીને વાહવાહી કરી રહી છે અને અમદાવાદીઓ હેરાન થઈ રહ્યાં છે.