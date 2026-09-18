Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /Ahmedabad
  • /ટેક્સના નામે લૂંટાઈને પણ સહન કરો છો તો તમે અમદાવાદી છો! સાંજે 4-6 બહાર ના નીકળતા, વૃદ્ધો-બાળકોને ઘરમાં રહેવા અપીલ, કોર્પોરેશને હાથ ઉંચા કર્યા!

ટેક્સના નામે લૂંટાઈને પણ સહન કરો છો તો તમે 'અમદાવાદી' છો! સાંજે 4-6 બહાર ના નીકળતા, વૃદ્ધો-બાળકોને ઘરમાં રહેવા અપીલ, કોર્પોરેશને હાથ ઉંચા કર્યા!

Ahmedabad Rains: વહેલી સવારે આંખ ખુલે અને વરસાદ જોતા જ જો મનમાં એ ડર સતાવે કે 'આજે બાળકો સ્કૂલે કઈ રીતે જશે અને હું ઓફિસ કઈ રીતે પહોંચીશ?', તો સમજી લેજો કે તમે અસલી અમદાવાદી છો! ઓલિમ્પિક અને કોમનવેલ્થનાં મોટા-મોટા બણગા ફૂંકતા આ અમદાવાદને આ નઘરોળ તંત્રએ નરકમાં ફેરવી નાખ્યું છે. જે શહેરમાં ક્યારેય પાણી ભરાવવાનું નામ નહોતું લેતું, આજે ત્યાં રસ્તાઓ પર નદીઓ વહી રહી છે! 

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 18, 2026, 02:03 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 03:06 PM IST
ટેક્સના નામે લૂંટાઈને પણ સહન કરો છો તો તમે 'અમદાવાદી' છો! સાંજે 4-6 બહાર ના નીકળતા, વૃદ્ધો-બાળકોને ઘરમાં રહેવા અપીલ, કોર્પોરેશને હાથ ઉંચા કર્યા!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Asian Games : જાપાનને માત્ર 30 બોલમાં હરાવી ભારતની સેમીફાઈનલમાં એન્ટ્રી
2
3
4
5