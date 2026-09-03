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અમદાવાદીઓ મુસાફરી માટે કરી લેજો અગાઉથી વ્યવસ્થા: 7થી 10 સપ્ટેમ્બર રિક્ષાના પૈડાં થંભી જશે, જાણો શું છે મોટું કારણ

Ahmedabad News: અમદાવાદ શહેરમાં આગામી 7 થી 10 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન મુસાફરોએ મુસાફરી માટે અગાઉથી વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરવી પડશે, કારણ કે ઓનલાઈન કેબ સર્વિસ સામેના વિરોધમાં રિક્ષા યુનિયનોએ ચાર દિવસના હડતાલનું એલાન કર્યું છે. ‘રોજગાર બચાવ આંદોલન’ હેઠળ યોજાનાર આ આંદોલનને કારણે શહેરભરમાં રિક્ષા અને ટેક્સીના પૈડાં થંભી જશે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 03, 2026, 11:30 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 11:30 AM IST
અમદાવાદીઓ મુસાફરી માટે કરી લેજો અગાઉથી વ્યવસ્થા: 7થી 10 સપ્ટેમ્બર રિક્ષાના પૈડાં થંભી જશે, જાણો શું છે મોટું કારણ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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