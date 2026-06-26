/શાતિર ગુનેગાર પણ ફિકો પડે! આંગળીઓ પર ટેપ મારી, નકલી IDથી રોકાયો; ખાડિયાના 1.5 કરોડની લૂંટ કેસમાં એરફોર્સનો જવાન ઝડપાયો

ઉદય રંજન/અમદાવાદ: અમદાવાદની આ ઘટના 16 જુલાઈ 2024ની છે. બપોરનો સમય હતો અને ખાડિયાના ફતાશાની પોળમાં આવેલી હિંમતમલ શંકરલાલજી સોનીની દુકાનમાં બપોરના સમયે ફાયરિંગ સાથે લૂંટ થઈ હતી આ બનાવ બનતા સ્થાનિક પોલીસ તપાસ ના દૌડ ધામ કરી રહી હતી ત્યારે પ્રાથમિક વિગતો સામે આવી હતી કે આરોપીએ ફરિયાદીને પગમાં ગોળી મારીને 1 કરોડ 51 લાખના મુદ્દામાલની લૂંટ ચલાવી ને મિનીટો માં જ ફરાર થઈ ગયો હતો ત્યારે બે વર્ષ બાદ ખાડિયા પોલીસ અને ઝોન 3 એલસીબી પોલીસે સીસીટીવી અને બાતમીદારોના નેટવર્કને કામે લગાડીને આખરે આ ગુનાના માસ્ટરમાઇન્ડ દીપક રમેશ ભૂકેરને ઝડપી પાડ્યો છે.
દીપક ભૂકેરને હાલ એરફોર્સમાં કોર્પોરેલ જવાન તરીકે બજાવે છે ફરજ
આ સમગ્ર લૂંટ અને ફાયરિંગ ના બનાવ ના ચોંકાવનારી વાત એ છે કે દીપક ભૂકેરને હાલ એરફોર્સમાં કોર્પોરેલ જવાન તરીકે ફરજ બજાવે છે અને દીપક ભૂકેર નું પોસ્ટિંગ 2024 માં જામનગર થી દિલ્હી ખાતે થયું હતું અને દિલ્હીથી તેની નિમણૂંક શ્રીનગર ખાતે કરવા માં આવ્યું છે ત્યારે ખાડિયા અને ઝોન 3 એલસીબી એ દિલ્હી ખાતે ના ઘરે થી થી જામનગર ના ઘરફોડ ચોરી ના કેસ માં ગયેલ પિસ્તોલ અને અમદાવાદ ના કેસના અમુક સોનાના દાગીના કબ્જે કરી ને વધુ પૂછપરછ હાથ ધરી છે.
હરિયાણાન નું નકલી આધાર કાર્ડનો કર્યો ઉપયોગ
ખાડિયા પોલીસ ની તપાસ અને અને આરોપી દીપક ભૂકેરની પૂછપરછ માં સામે આવ્યું છે કે આરોપી દીપક ભૂકેર પોલીસથી બચવા માટે અને પોતાની ઓળખ ના થાય એ માટે થી કોઈ પ્રોફેશનલ ક્રિમિનલને પણ આટી આપે એવી મોડસ ઓપરેન્ડી અપનાવી હતી જેમાં લૂંટ કરવા અમદાવાદ આવતા પહેલા તેણે પોતાનો મોબાઈલ ફોન હરિયાણામાં પત્નીને આપી દીધો હતો, જેથી તેનું લોકેશન પોલીસે ના હાથે ટ્રેસ ન થાય. લૂંટ કરવા માટે થી અમદાવાદ આવ્યો ત્યારે હોટલમાં રોકાણ દરમિયાન હરિયાણાન નું નકલી આધાર કાર્ડ નો ઉપયોગ કર્યો હતો.
આંગળીઓ પર ટેપ મારીને રચ્યો સમગ્ર કાંડ
એટલું જ નહીં પણ લૂંટ ના ઘટના સ્થળે ઘટનાસ્થળે કોઈ પણ જગ્યા પર પોતાની ફિંગરપ્રિન્ટ ન આવે તે માટે તેણે આંગળીઓ પર ટેપ મારી દીધી હતી ... લૂંટ અને ફાયરિંગની ઘટનાને અંજામ આપ્યા બાદ રૂટ પર ના સીસી ટીવી માં બૂટ કે કપડાં ના આધારે ઓળખ ન થાય જાય એ માટે થી હોટલ સુધી જતા ના રસ્તાઓ પર અનેક વખત આરોપી દીપક ભૂકેર એ પોતાના શૂઝ, સેન્ડલ અને કપડાં ટોપી પણ બદલ્યા હતા અને કોઈની સાથે વાત કરવા બીજાના મોબાઈલનો ઉપયોગ કર્યો હતો. લૂંટ અને ફાયરિંગ ની ઘટનાના એક દિવસ પહેલા ખાડિયા ખાતે ની દુકાન ની રેકી કરી હતી લૂંટ અને ફાયરિંગ ની ઘટનાને અંજામ આપ્યા બાદ આરોપી એરફોર્સ જવાન દીપક ભૂકેર સીધો હરિયાણા ખાતે ના ઘરે ફરાર થઈ ગયો હતો અને રાબેતા મુજબ પોતાનું જીવન જીવવા લાગ્યો હતો.
એરફોર્સ ના અધિકારીએ 12 લાખનો ચેક બાઉન્સ થયો!
અમદાવાદ ના ખાડિયા ના આ લૂંટ અને ફાયરિંગ ના આ કેસ ઉકેલવામાં ખાડિયા પીઆઈ વી.એમ. લગારિયાની તીક્ષ્ણ નજર અને દીર્ઘ દૃષ્ટિ સહિત ભૂતકાળ માં નોકરી નું સ્થળ ભારે કામ લાગી છે. જ્યારે વર્તમાન સમય ના ખાડિયા પીઆઈ વી.એમ. લગારિયા જામનગર LCB પીઆઈ તરીકે ફરજ બજાવતા હતા, ત્યારે 2024 માં જામનગરમાં એક નિવૃત્ત એરફોર્સ અધિકારી ના ઘરે થી ઘરફોડ ચોરી અને પિસ્તોલ ચોરીનો બનાવ બન્યો હતો જે બનાવ ની ખાડિયા પીઆઈ વી.એમ. લગારિયા નજીક થી જોયો હતો અને ગુનાનો ભેદ ઉકેલવા મથામણ કરી હતી પણ જાતે સમયે ગુનાનો ભેદ ઉકેલાયો ન હતો ત્યારે જો જામનગર ના ઘરફોડ ચોરી ના બનાવ ની વાત કરવા માં આવે તો આરોપી દીપક ભૂકેર જ્યારે જામનગર ખાતે એરફોર્સ માં ફરજ પર હતો ત્યારે જામનગર એરફોર્સ ના અધિકારી પાસે થી 12 લાખ રૂપિયા ઉછીના લીધા હતા અને જે પરત ના આપતા એરફોર્સ ના અધિકારીએ 12 લાખનો ચેક બાઉન્સ થવાથી દીપક ભૂકેર પર કાયદેસર ની કાર્યવાહી કરી હતી.
આ રીતે ઉકેલાયો સમગ્ર કેસ!
જેમાં દીપક ભૂકેર ની એક વર્ષ ની સજા મળી હતી જેની દાઝ રાખીને દીપક ભૂકેર એરફોર્સ ના અધિકારી ના ઘર માંથી 16 થી 17 લાખ ના મતા ની ચોરી અને પિસ્તોલ ની ચોરી કરી હતી જે કેસ માં પકડાયો ન હતો અને પિસ્તોલ મળી જતા લૂંટ ના ગુનો કરવા નો વિચાર આવ્યો હતો ત્યારે જ અમદાવાદની લૂંટના સીસીટીવી પીઆઈ લગારિયાએ જામનગરના એ જૂના ફરિયાદીને દેખાડ્યા, અને આરોપીની પ્રાથમિક ઓળખ થઈ ગઈ હતી જેમાં આરોપી દીપક ભૂકેર એ જે હાથ માં પિસ્તોલ પકડેલી હતી તેના આધારે અને દીપક ભૂકેરના શારીરિક બાધા ના આધારે દીપક ભૂકેર પર શંકા ની સોઈ હતી અને આ આખી કડીઓ જોડવા માટે થી પોલીસ ની એક ટીમ આરોપી દીપક ભૂકેરના દિલ્હી ખાતે ના ઘરે તપાસ કરવા માટે ગઈ હતી ત્યારે આરોપી દીપક ભૂકેરના ઘરે થી જામનગર ના કેસ માં ચોરી થયેલ પિસ્તોલ અને અમદાવાદ ના કેસ માં ગયેલ સોનાના અમુક દાગીના મળી આવતા સમગ્ર ગુનાનો ભેદ ઉકેલાયો હતો.
અધિકારીના ઘરમાં ઘરફોડ ચોરી અને પિસ્તોલ ચોરી
ત્યારે લૂંટ અને ફાયરિંગ કેસ ની બાબતે આરોપી એરફોર્સ જવાન દીપક ભૂકેર ની પૂછ પરછ કરતા સામે આવ્યું હતું કે આરોપી દીપક બૂકેર એરફોર્સમાં કોર્પોરેલ તરીકે ફરજ બજાવે છે અને ગુજરાત ખાતેના જામનગર માં ફરજ પર હતો ત્યારે સટ્ટામાં લાખો રૂપિયા હારી જવાના કારણે તેણે આર્થિક ભીંસમાં આવ્યો હતો જેમાં કારણે ઉછીના પૈસા લીધા હતા જામનગરના એરફોર્સ ના અધિકારી પાસે થી તે પાછા ન આપી શકતા કેસ થયો હતો, જેની અદાવત રાખીને અધિકારીના ઘરમાં ઘરફોડ ચોરી અને પિસ્તોલ ચોરી હતી.
ત્યારબાદ ખાડિયામાં રેકી કરીને દોઢ કરોડની લૂંટ અને ફાયરિંગની ઘટનાને અંજામ આપ્યો હતો તે ઘરેણા તેને દિલ્હી ખાતેના ગુડગાઉ ખાતે વેચી નાખી ને રોકડા પૈસા મેળવી ને દેણું ચૂકવ્યું હતું અને બાકીના પૈસા પોતાની જરૂરિયાત મુજબ વાપરી નાખ્યા હતા ત્યારે અમુક સવાલો હજી પોલીસ ને સતાવી રહ્યા છે જેમ કે આ ખાડિયા ની આ જ દુકાન માં કેમ ચોરી કરવા આવ્યો પૈસા નું શું શું કર્યું છે ત્યારે સટ્ટા ની લતે ચડેલ એક સન્માનજનક નોકરી કરતા એરફોર્સ ના જવાનને રીઢો ગુનેગાર બનાવી દીધો છે પણ ગુનેગાર ગમે તેટલો ચાલાક હોય, પોલીસની બાઝ નજરથી તે બચી શકતો નથી. પોલીસે આરોપી દીપક ભૂકેરના રિમાન્ડ મેળવીને લૂંટના બાકીના રૂપિયા રિકવર કરવાની દિશામાં તપાસ તેજ કરી છે.