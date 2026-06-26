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  • /શાતિર ગુનેગાર પણ ફિકો પડે! આંગળીઓ પર ટેપ મારી, નકલી IDથી રોકાયો; ખાડિયાના 1.5 કરોડની લૂંટ કેસમાં એરફોર્સનો જવાન ઝડપાયો

શાતિર ગુનેગાર પણ ફિકો પડે! આંગળીઓ પર ટેપ મારી, નકલી IDથી રોકાયો; ખાડિયાના 1.5 કરોડની લૂંટ કેસમાં એરફોર્સનો જવાન ઝડપાયો

Ahmedabad News: વર્ષ 2024માં અમદાવાદના અત્યંત વ્યસ્ત એવા ખાડિયા વિસ્તારમાં ધોળે દિવસે થયેલી દોઢ કરોડની લૂંટ અને ફાયરિંગ કેસમાં માં આરોપી ની ધરપકડ કરવા માં આવી છે. ખાડિયા પોલીસ અને ઝોન 3 એલસીબીએ આ ગુનાનો ભેદ ઉકેલી કાઢ્યો છે, અને જે આરોપી પકડાયો છે તે કોઈ સામાન્ય ગુનેગાર નહીં, પરંતુ એરફોર્સમાં કોર્પોરેલ તરીકે ફરજ બજાવતો જવાન છે. સટ્ટાના રવાડે ચઢેલા આ જવાને દેવું ચૂકવવા માટે એક એર ફોર્સ ના જવાને માસ્ટરમાઇન્ડ ક્રિમિનલની જેમ લૂંટના ગુના ને અંજામ આપ્યો હતો પણ અમદાવાદ શહેર પોલીસ થી બચી ન શક્યો.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 26, 2026, 03:03 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 04:06 PM IST
શાતિર ગુનેગાર પણ ફિકો પડે! આંગળીઓ પર ટેપ મારી, નકલી IDથી રોકાયો; ખાડિયાના 1.5 કરોડની લૂંટ કેસમાં એરફોર્સનો જવાન ઝડપાયો
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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