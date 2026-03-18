Ahmedabad News: સરખેજમાં બીભત્સ WhatsApp સ્ટેટસે ખેલ્યો લોહિયાળ ખેલ, પ્રેમ પ્રકરણમાં નિર્દોષ યુવકની હત્યા
Ahmedabad Crime News: સરખેજ વિસ્તારમાં સોશિયલ મીડિયા પર મૂકવામાં આવેલું એક સ્ટેટસ મોતનું કારણ બન્યું છે. બે વર્ષથી ચાલ્યા આવતા પ્રેમ પ્રકરણ અને આડા સંબંધોની ખાર રાખીને ગત રાત્રે સરખેજ ગામમાં લોહિયાળ જંગ ખેલાયો હતો. પત્ની સાથેના આડા સંબંધોની અદાવતમાં આશિષ ઠાકોર પર હુમલો કરવા આવેલા શખ્સોએ ગોવિંદ ઠાકોરની છરીના ઘા ઝીંકી નિર્મમ હત્યા કરી નાખી છે. સરખેજ પોલીસ અને ક્રાઈમ બ્રાન્ચે કાર્યવાહી હાથ ધરી મુખ્ય આરોપી સહિત 3 શખ્સોને દબોચી લીધા છે. શું છે આ આખી ઘટના?
ઉદય રંજન/અમદાવાદ: અમદાવાદના સરખેજ ગામમાં મોડી રાત્રે ચીસ અને આક્રંદના દ્રશ્યો સર્જાયા હતા. પોલીસ ચોપડે નોંધાયેલ વિગત એવી છે કે, આશિષ ઠાકોર અને સંજય ઠાકોરની પત્ની વચ્ચે છેલ્લા 2 વર્ષથી આડા સંબંધો ચાલતા હતા. બે માસ પહેલા આ વાતની જાણ થતા સંજય અને તેના પરિવારે આશિષને મેથીપાક ચખાડ્યો હતો, જોકે ત્યારે સામાજિક સમાધાન થઈ ગયું હતું. પરંતુ 17મીની રાત્રે આશિષે સંજયની પત્નીને લઈને પોતાના ફોટો સાથે વોટ્સએપ પર એક બીભત્સ સ્ટેટસ મૂક્યું હતું. આ સ્ટેટસ હટાવવા માટે સંજય અને મહેશ ઉર્ફે રાજુ ભાભરે અનેકવાર ચેતવણી આપી, પણ આશિષે સ્ટેટસ હટાવ્યું નહીં અને આ વાત ને લઇ ને આરોપીઓ આશિષ ઠાકોરના ઘર બહાર આવી ગયા હતા હથિયારો સાથે અને હુમલો કર્યો હતો.
આ વાતનો ખાર રાખીને 6 શખ્સો હથિયારો સાથે આશિષના ઘર બહાર ત્રાટક્યા હતા. જીવ બચાવવા આશિષ ઘરમાં પુરાઈ ગયો, ત્યારે ઉશ્કેરાયેલા હુમલાખોરોએ આશિષના પરિવાર પર હુમલો કરી દીધો. આ લોહિયાળ હુમલામાં નરેશ ઠાકોર અને જયેશ ઠાકોરને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હતી, જ્યારે આશિષના સબંધી ભાઈ ગોવિંદ ઠાકોરને છરીના આડેધડ ઘા ઝીંકી દેતા તેમનું કરુણ મોત નીપજ્યું હતું. ઘટનાની જાણ થતા જ સરખેજ પોલીસ કાફલો ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યો હતો.
સરખેજ પોલીસે આ મામલે રાયોટિંગ અને હત્યાનો ગુનો નોંધી ગણતરીના કલાકોમાં મુખ્ય આરોપી મહેશ રામજી ઠાકોર ઉર્ફે રાજુ ભાભરની ધરપકડ કરી લીધી છે. બીજી તરફ, અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે પણ સક્રિય થઈને ફરાર અન્ય બે આરોપીઓ ભરત ઠાકોર અને હર્ષિલ ઠાકોરને દબોચી લીધા છે. પોલીસ ચોપડે નોંધાયેલી ફરિયાદ મુજબ હજુ પ્રતાપ ઠાકોર, વિશાલ ઠાકોર અને સંજય ઠાકોર ફરાર છે, જેમને પકડવા માટે પોલીસે અલગ-અલગ ટીમો બનાવી છે.
પોલીસ ની પ્રાથમિક તપાસ માં સામે આવ્યું છે કે જૂનું પ્રેમ પ્રકરણ અને સોશિયલ મીડિયા પર બીભત્સ સ્ટેટસ મૂકવા બાબતે બે પક્ષો વચ્ચે ઝઘડો થયો હતો. જેમાં ગોવિંદ ઠાકોર નામના વ્યક્તિનું મોત થયું છે. અમે 6 આરોપીઓ સામે હત્યાનો ગુનો નોંધ્યો છે, જેમાંથી 3ની ધરપકડ થઈ ગઈ છે અને બાકીના 3 આરોપીઓને પકડવા તજવીજ ચાલુ કરી છે ત્યારે સોશિયલ મીડિયાનો દુરુપયોગ અને પારિવારિક અદાવત આજે એક નિર્દોષ યુવક ના મોતનું કારણ બન્યું છે.
