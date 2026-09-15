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અમદાવાદના સરખેજમાં સગીરાના મોત મામલે ચોંકાવનારો વળાંક, પ્રેમીની માતા જેલ હવાલે

Ahmedabad : અમદાવાદના સરખેજમાં એક અજીબ કિસ્સો પોલીસ ચોપડે નોંધાયો છે. સરખેજમાં 17 વર્ષીય સગીરાના આપઘાત મામલે ચોંકાવનારો વળાંક આવ્યો છે. ધોરણ-12 કોમર્સમાં અભ્યાસ કરતી સગીરાને તેના જ સહાધ્યાયી સગીર સાથે પ્રેમસંબંધ હતો. પ્રેમસંબંધથી નારાજ સગીરની માતા નેહા સગીરાના ઘરે પહોંચી હતી અને તેને સાચો પ્રેમ કરતી હોય તો લટકી જા સહિતના શબ્દો કહી માનસિક રીતે પરેશાન કરી હતી. સમગ્ર ઘટનાના ઓડિયો અને CCTV સામે આવ્યા બાદ પોલીસે આરોપી મહિલાની ધરપકડ કરી તેને જેલ હવાલે કરી છે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Sep 15, 2026, 09:45 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 09:45 PM IST
અમદાવાદના સરખેજમાં સગીરાના મોત મામલે ચોંકાવનારો વળાંક, પ્રેમીની માતા જેલ હવાલે

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020માં Inshorts સાથે પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે કારકિર્દીની શરૂઆત કરી. જ્યાં બે વર્ષથી વધુ સમય સુધી ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યારબાદ Sandesh Digital સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL જેવી મહત્વપૂર્ણ ઇવેન્ટ્સ કવર કરી. ત્યારબાદ TV9 Gujarati સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નોલેજ, બિઝનેસ, ઓટો સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટ માટે પણ કામ કર્યું અને રિસર્ચ-બેઝ્ડ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ મેળવ્યો. હાલમાં Zee 24 Kalakમાં સિનિયર સબ-એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, બિઝનેસ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિતની વિવિધ કેટેગરીનું કન્ટેન્ટ તૈયાર કરી સરળ ભાષામાં વાચક મિત્રો સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે.

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