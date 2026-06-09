/મૈ જાગા ઔર બેબી કો માર ડાલા... ઊંઘતી પત્નીની હત્યા કરનાર પતિની વિચિત્ર કબૂલાત, કારણ જાણી પોલીસ પણ ચડી ગોથે!

ઉદય રંજન/અમદાવાદ: અમદાવાદના સરખેજ વિસ્તારમાં પટેલ ટ્રાન્સપોર્ટની ગલીમાં આવેલું એક ગોડાઉન જ્યાં ગત 8 જૂનની રાત્રે ધાબા પર એક પાપી પતિએ પવિત્ર સંબંધોને લોહીલુહાણ કરી નાખ્યા છે. મૂળ રાજસ્થાનના અને માત્ર ત્રણ મહિના પહેલા જ લગ્નગ્રંથિથી જોડાયેલા મેહુલ મુનિયા અને તેની પત્ની રસિતા પારગી ગત 1 જૂના રોજ જ મજૂરીકામ અર્થે અમદાવાદ આવ્યા હતા. બન્ને રાત્રે ધાબા પર સૂતા હતા, ત્યારે રાત્રિના પતિ મેહુલ મુનિયા અચાનક ઊભો થયો અને ગાઢ નિદ્રામાં સૂતેલી પત્ની રસિતા પારગીના ગળાના ભાગે છરીના એક પછી એક ત્રણ ઘા ઝીંકી દીધા હતા.
પત્ની પર હુમલો કરી પતિ ફરાર
અચાનક થયેલા આ હુમલાના કારણે પત્ની જીવ બચાવવા બુમો પાડી હતી. ત્યારે આસપાસમાં સૂતેલા લોકો જાગી ગયા હતા અને અવાજ થતા આ વિકૃત પતિ મેહુલ મુનિયા ધાબા પરથી કૂદીને ભાગ્યો હતો. ત્યારે આસપાસના લોકોએ લોહીલુહાણ હાલતમાં રસિતા પારગીને હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવી હતી. જ્યાં ટૂંકી સારવાર બાદ રસિતા પારગીનું મોત થયું હતું. સમગ્ર બનાવની જાણ સરખેજ પોલીસને કરવામાં આવી હતી. સરખેજ પોલીસે આરોપી પતિ મેહુલ મુનિયા સામે હત્યાની ફરિયાદ નોંધી તેને ઝડપી પાડવા તપાસ તેજ કરી હતી.
રાજસ્થાન ભાગે તે પહેલા જ પોલીસે કરી ધરપરડ
ઘટનાની જાણ થતાં જ સરખેજ પોલીસ કાફલો ઘટનાસ્થળે દોડી ગયો હતો અને હત્યાનો ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી હતી. આરોપી મેહુલ મુનિયા હત્યા કરીને રાજસ્થાન ભાગી જવાની ફિરાકમાં ખાનગી બસમાં બેસવા જઈ રહ્યો હતો. ત્યારે જ સરખેજ પોલીસે વોચ ગોઠવીને સરખેજ વિસ્તારના ઉજાલા સર્કલ નજીકથી ગણતરીના કલાકોમાં મેહુલ મુનિયાને ઝડપી પાડીને પોલીસ સ્ટેશનમાં લઈ જઈને પૂછપરછ હાથ ધરી હતી. ત્યારે હત્યા કરવા પાછળનું કારણ જાણવા પ્રયાસ હાથ ધર્યા હતા.
એક સપનું આવ્યું અને કરી નાખી પત્નીની હત્યા
હત્યારા પતિ મેહુલ મુનિયાની ધરપકડ બાદ જ્યારે સરખેજ પોલીસે તેની પૂછપરછ શરૂ કરી ત્યારે પોલીસ પણ ચોંકી ઉઠી હતી. કેમ કે, હત્યારા પતિ મેહુલ મુનિયાએ જણાવ્યું કે, તે રાત્રે ઊંઘમાં હતો અને તેને એક સપનું આવ્યું હતું. એ સપના બાદ તે પાણી પીવા જાગ્યો અને અચાનક આવેશમાં આવી પત્ની રસિતા પારગીના ગળામાં એક બાદ એક ત્રણ ઘા મારી દીધા હતા અને હત્યા કરી ફરાર થઈ ગયો હતો.
આ કારણ સરખેજ પોલીસને ગળે નથી ઊતરી રહ્યું, ત્યારે પત્નીની હત્યા કરવા પાછળનું સાચું કારણ જાણવા માટે આરોપીનો મોબાઇલ કબજે કરીને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. સાથે જ ઘટના સ્થળે શું થયું હતું પતિ પત્ની વચ્ચે એ જાણવા માટે આસપાસના લોકોની પૂછપરછ અને નિવેદન નોંધવાની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. હત્યા કરવા પાછળનું સાચું કારણ શું છે એ પોલીસ તપાસના અંતે જ ખ્યાલ આવશે.