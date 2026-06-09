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મૈ જાગા ઔર બેબી કો માર ડાલા... ઊંઘતી પત્નીની હત્યા કરનાર પતિની વિચિત્ર કબૂલાત, કારણ જાણી પોલીસ પણ ચડી ગોથે!

Ahmedabad News: અમદાવાદના સરખેજ વિસ્તારમાંથી એક હત્યાની ઘટના સામે આવી છે. જ્યાં લગ્નના માત્ર 3 જ મહિનામાં એક વિકૃત પતિએ ઊંઘતી પત્નીના ગળા પર છરીના ઘા ઝીંકી તેને મોતના ઘાટ ઉતારી દીધી છે. હત્યાની ઘટનાને અંજામ આપી રાજસ્થાન ભાગે તે પહેલા જ સરખેજ પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં હત્યારા પતિની ધરપકડ કરી છે. જો કે, પૂછપરછમાં આરોપીએ હત્યાનું જે કારણ આપ્યું છે તે સાંભળીને પોલીસ પણ ચકરાવે ચડી છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 09, 2026, 06:11 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 06:11 PM IST
મૈ જાગા ઔર બેબી કો માર ડાલા... ઊંઘતી પત્નીની હત્યા કરનાર પતિની વિચિત્ર કબૂલાત, કારણ જાણી પોલીસ પણ ચડી ગોથે!

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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