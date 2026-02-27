અમદાવાદ પોલીસનો મોટો ધડાકો, પોશ વિસ્તારમાં ચાલતા ડ્રગ્સ અને ડોલરના કાળા કારસ્તાનનો પર્દાફાશ; મોડસ ઓપરેન્ડી જાણીને ચોંકી જશો
Ahmedabad News: અમદાવાદમાં ગઈકાલે રાત્રે યોજાયેલી કોમ્બિંગ નાઇટ ગુનેગારો માટે કાળી રાત સાબિત થઈ છે. શહેરના પોશ ગણાતા સેટેલાઇટ વિસ્તારના એક ફ્લેટમાં જ્યારે પોલીસે દરોડા પાડ્યા, ત્યારે પોલીસ પણ દંગ રહી ગઈ હતી. અહીં માત્ર બોગસ કોલ સેન્ટર જ નહીં, પણ વિદેશી હાઇબ્રિડ ગાંજાનું વેચાણ પણ થઈ રહ્યું હતું. અમેરિકન નાગરિકોને લોન આપવાના બહાને લૂંટતી અને નશાનો વેપાર કરતી આ ગેંગના 4 સાગરીતોને સેટેલાઇટ પોલીસે જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દીધા છે.
- ડોલરની ઠગાઈ અને હાઇબ્રિડ ગાંજાના કાળા કારોબારનો પર્દાફાશ
- પોલીસની કોમ્બિંગ નાઇટ દરમિયાનમાં ઝડપી પાડ્યું મોટું કારસ્તાન
- સેટેલાઇટ પોલીસે બોગસ કોલ સેન્ટર અને ડ્રગ્સ રેકેટનો એકસાથે કર્યો સફાયો
ઉદય રંજન/અમદાવાદ: અમદાવાદ પોલીસની કોમ્બિંગ નાઇટ અને સેટેલાઇટ પોલીસનો આ એક્શન પ્લાન... પોલીસને બાતમી મળી હતી કે સેટેલાઇટના શુભદર્શન એપાર્ટમેન્ટમાં કોઈ શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિ ચાલી રહી છે. બાતમીના આધારે પોલીસે શુભદર્શન એપાર્ટમેન્ટના D-87 નંબરના મકાનમાં દરોડો પાડ્યો હતો. જ્યારે પોલીસ અંદર પ્રવેશી ત્યારે દ્રશ્યો ચોંકાવનારા હતા.
આરોપીઓ લેપટોપ પર અમેરિકન નાગરિકો સાથે ઠગાઈ કરી રહ્યા હતા અને સાથે જ હાઇબ્રિડ ગાંજાનું વેચાણ પણ કરી રહ્યા હતા. જેમાં આરોપીઓ પાસેથી પોલીસે 126 ગ્રામ હાઇબ્રિડ ગાંજો કબ્જે કર્યો છે. પોલીસે ઘટનાસ્થળેથી કૃણાલ દેસાઈ ઉર્ફે સાહિલ, દીપ જાદવ, હર્ષિલ દાવડા અને કૃણાલ મિસ્ત્રી નામના ચાર શખ્સોની ધરપકડ કરી છે. જેમાં કૃણાલ દેસાઈ ઉર્ફે સાહિલ દેસાઈ મુખ્ય આરોપી છે.
આ રીતે ચાલતું હતું આખું કારસ્તાન
આરોપીઓની મોડસ ઓપરેન્ડી કોઈ હાઈ-પ્રોફાઈલ ક્રાઈમ ડ્રામા જેવી છે. આ શખ્સો કેલિફોર્નિયા રજિસ્ટર્ડ ઈ-સિમ દ્વારા USAના નાગરિકોને લોન આપવાના બહાને ફોન કરતા હતા અને લોન આપવાના બહાને એડવાન્સ ડોલર પડાવતા હતા. બોગસ કોલ સેન્ટરની તપાસમાં 4 લેપટોપ મળી આવ્યા છે, જેમાંથી બે લેપટોપ સ્ક્રિપ્ટ વાંચવા માટે વપરાતા હતા. આ સાથે જ આરોપીઓ છેલ્લા એક વર્ષથી હાઇબ્રિડ ગાંજાનો વેપાર કરી રહ્યા હતા. તેઓ એક-એક ગ્રામની પડીકી બનાવીને ગ્રાહકોને મોંઘા ભાવે ગાંજો વેચતા હતા.
લાખોનો મુદ્દામાલ કરાયો જપ્ત
પોલીસે રેડ દરમિયાન હાઇબ્રિડ ગાંજાના કેસમાં ગાંજાનું કટર, વજન કાંટો, 28 હજાર રોકડા, 8 મોબાઈલ અને વાહનો સહિતનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે. મુખ્ય આરોપી કૃણાલ દેસાઈ ઉર્ફે સાહિલ દેસાઈ કોઈ સામાન્ય ગુનેગાર નથી. તેની સામે અગાઉ અલગ-અલગ પોલીસ સ્ટેશનમાં મારામારી, ઉઘરાણી અને એટ્રોસિટી જેવા કુલ 9 ગુના નોંધાઈ ચૂક્યા છે.
ગોરખધંધાનો પર્દાફાશ કરી પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી
આ આરોપી કૃણાલ દેસાઈ ઉર્ફે સાહિલ 126 ગ્રામ હાઇબ્રીડ ગાંજો નરોડાના રાહુલ નામના શખ્સ પાસેથી લાવ્યો હોવાનું ખુલ્યું છે. છેલ્લા એક અઠવાડિયાથી શરૂ કરેલા આ બોગસ કોલ સેન્ટર પાછળ અન્ય કોના તાર જોડાયેલા છે, તે દિશામાં પોલીસે તપાસ તેજ કરી છે. અમદાવાદના રહેણાંક વિસ્તારોમાં ચાલતા આવા ગોરખધંધા પોલીસ પર્દાફાશ કર્યો છે. સેટેલાઇટ પોલીસે આ ગેંગને ઝડપી પાડીને શહેરના નશા અને સાયબર ક્રાઈમના નેટવર્ક પર મોટો પ્રહાર કર્યો છે.
