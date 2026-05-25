/અમદાવાદમાં બ્લેકમેલિંગનો ખૌફનાક ખેલ, બદનામીના ડરે લાચાર બનેલી યુવતી પર ગેંગરેપ

Ahmedabad News: શું અમદાવાદ જેવા મેગા સિટીમાં હવે દીકરીઓ સુરક્ષિત નથી? શું સામાજિક બદનામીનો ડર કોઈ માસૂમને આ હદે લાચાર બનાવી શકે છે કે નરાધમો તેનો ફાયદો ઉઠાવી જાય? જી હા, અમદાવાદના શહેરકોટડા વિસ્તારમાંથી એક એવી હૃદયકંપાવી દેનારી ઘટના સામે આવી છે.
ઉદય રંજન/અમદાવાદ: મેગા સિટી અમદાવાદમાં ગુનેગારો કેટલા બેફામ બન્યા છે તેનો જીવતો જાગતો પુરાવો 23 મે 2026ના રોજ સામે આવ્યો. જ્યારે એક પીડિત યુવતી ન્યાયની આશા સાથે શહેરકોટડા પોલીસ સ્ટેશને પહોંચી.
બ્લેકમેલિંગનો ખૌફનાક ખેલ
પીડિતાનો એક પરણિત પુરુષ મિત્ર હતો, જેની સાથે તે અવારનવાર હરવા-ફરવા કે જમવા જતી હતી. આ વાતની ભનક બે સ્થાનિક મજૂરોને લાગી ગઈ. આ નરાધમોએ યુવતીના અંગત ફોટા પોતાની પાસે હોવાનો દાવો કર્યો અને શરૂ કર્યો બ્લેકમેલિંગનો ગંદો ખેલ. હેવાનોએ ધમકી આપી કે જો તે તેમની વાત નહીં માને તો ફોટા વાયરલ કરી આખા સમાજમાં પરિવારને જીવવા જેવો નહીં રાખે.
ફોટા વાયરલ કરવાની ધમકી આપી ગેંગરેપ
પરિવાર પર આવનારા જોખમ અને સામાજિક બદનામીના ડરથી આ માસૂમ યુવતી અંદરથી ફફડી ગઈ અને લાચાર બની ગઈ. આ જ લાચારીનો ફાયદો ઉઠાવીને બંને કસાઈઓ યુવતીને બળજબરીપૂર્વક નિકોલ વિસ્તારની એક હોટલમાં ખેંચી ગયા. હોટલના બંધ રૂમમાં આ નરાધમોએ પીડિતાની આજીજીઓ ન સાંભળી અને એક નહીં પણ બે-બે વાર સામૂહિક દુષ્કર્મ આચરી માનવતાને ફરી એકવાર શર્મસાર કરી મૂકી.
ઘટનાની ગંભીરતા જોઈને પોલીસે અલગ-અલગ ટીમો બનાવી અને ગણતરીના કલાકોમાં જ બંને નરાધમો મિત ઉર્ફે મયંક મકવાણા અને તેજસ ઉર્ફે જોગી ચાચા લેઉવાને દબોચી લીધા.
ગણતરીના કલાકોમાં બે નરાધમો જેલના સળિયા પાછળ
પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું કે બંને આરોપીઓ પોતે પરણિત હોવા છતાં આટલી નીચ માનસિકતા ધરાવે છે અને છૂટક મજૂરીનું કામ કરે છે. પીડિતાએ આશંકા વ્યક્ત કરી છે કે દુષ્કર્મ દરમિયાન આરોપીઓએ મોબાઈલમાં વીડિયો પણ શૂટ કર્યો હતો. જેથી પોલીસે બંનેના મોબાઈલ ફોન જપ્ત કરી સત્ય બહાર લાવવા માટે FSLમાં મોકલી આપ્યા છે. પરંતુ સવાલ એ જ છે કે અમદાવાદ જેવા સુરક્ષિત શહેરમાં દીકરીઓ ક્યાં સુધી આવી રીતે બ્લેકમેલ થતી રહેશે?.