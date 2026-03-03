65 વર્ષના નરાધમની શરમજનક કરતૂત; 9 વર્ષની માસૂમ સાથે કર્યા અડપલા, માતાએ LIVE CCTV જોઈ પકડ્યો પાપનો ખેલ
Ahmedabad News: અમદાવાદના નિકોલ વિસ્તારમાંથી એક અત્યંત શરમજનક અને ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. અહીં એક 65 વર્ષના વૃદ્ધે પોતાની ઉંમરની મર્યાદા ભૂલીને 9 વર્ષની નિર્દોષ માસૂમ બાળકી સાથે અડપલાં કર્યા હતા. જ્યારે આ પાપનો ખેલ ચાલી રહ્યો હતો, ત્યારે બાળકીની માતાએ લાઈવ CCTV ફૂટેજમાં આ સમગ્ર કરતૂત જોઈ લીધી હતી. પોતાની દીકરીને મુસીબતમાં જોઈ માતા તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી ગઈ હતી અને નરાધમ વૃદ્ધને રંગેહાથ ઝડપી પાડ્યો હતો.
ઉદય રંજન/અમદાવાદ: નિકોલ વિસ્તારમાં એક એવી ઘટના બની છે જે સાંભળીને કોઈપણનું લોહી ઉકળી ઉઠે. જે ઉંમરે મંદિરમાં બેસી પ્રભુનું નામ લેવાનું હોય, એ ઉંમરે એક 65 વર્ષના વૃદ્ધે પૌત્રી સમાન 9 વર્ષની બાળકીની લાજ લેવાનો પ્રયાસ કર્યો. નિકોલ પોલીસે આ નરાધમ વૃદ્ધની ધરપકડ કરી લીધી છે. પોતાની માતા સાથે સિલાઈ કામની દુકાનમાં ગયેલી બાળકી એકલી પડતા જ આ નરાધમે તેને શિકાર બનાવી હતી. જોકે, સતર્ક માતાએ મોબાઈલમાં લાઈવ સીસીટીવી ફૂટેજ જોઈ લીધા અને આ પાપીનો ભાંડો ફૂટી ગયો.
નિકોલ પોલીસના સકંજામાં ઉભેલો આ શખ્સ છે ભરત પરમાર ઉંમર 65 વર્ષ, પણ કરતૂત કોઈ રીઢા ગુનેગાર જેવી. નિકોલના પુરુષોત્તમ નગરમાં આવેલી એક ટેલરની દુકાનમાં ફરિયાદી મહિલા સિલાઈ કામ કરે છે. ગત રોજ મહિલા પોતાની 9 વર્ષની માસૂમ દીકરીને સાથે લઈને દુકાને ગઈ હતી. સિલાઈના માલ-સામાનની ડિલિવરી આપવા માટે જ્યારે માતા સિંગરવા ગઈ, ત્યારે દીકરીને દુકાનમાં જ મૂકી ગઈ હતી. આ એકલતાનો લાભ લઈને સાત વર્ષથી ત્યાં કામ કરતા ભરત પરમારે બાળકી સાથે શારીરિક અડપલા શરૂ કર્યા. આ નરાધમ એ ભૂલી ગયો કે તેની પાપલીલા ઉપર બેઠેલો ભગવાન નહીં, પણ સીસીટીવી કેમેરો જોઈ રહ્યો છે.
સિંગરવા ગયેલી માતાને પોતાની દીકરીની ચિંતા થતા તેણે મોબાઈલ ફોનમાં દુકાનના સીસીટીવી કેમેરા ચેક કર્યા. મોબાઈલની સ્ક્રીન પર જે દ્રશ્યો દેખાયા તે જોઈને માતાના પગ નીચેથી જમીન સરકી ગઈ. સાત વર્ષથી જેની સાથે કામ કરતા હતા, તે ભરત પરમાર માસૂમ બાળકી સાથે ગંદી હરકતો કરી રહ્યો હતો. માતાએ જરા પણ સમય ગુમાવ્યા વગર તાત્કાલિક દુકાનના અન્ય કર્મચારીને ફોન કર્યો અને બાળકીને બચાવી લીધી. માતા સીધી પોલીસ સ્ટેશન પહોંચી અને આ હવસખોર વૃદ્ધ વિરુદ્ધ પોક્સો એક્ટ હેઠળ ગુનો દાખલ કરાવ્યો અને નિકોલ પોલીસે આરોપી ની ધરપકડ કરી લીધી હતી.
પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આરોપી ભરત પરમાર અપરિણીત છે અને છેલ્લા સાત વર્ષથી આ જ દુકાનમાં વિશ્વાસપાત્ર બનીને કામ કરતો હતો. પરંતુ માસૂમ બાળકીને એકલી જોઈ તેની દાનત બગડી હતી. નિકોલ પોલીસે સીસીટીવી ફૂટેજ કબજે કરીને આરોપીની ધરપકડ કરી છે. જે ઉંમરે સન્માન અને આદર મળવો જોઈએ, એ ઉંમરે આ વૃદ્ધ હવે જેલના સળિયા ગણી રહ્યો છે.આ ઘટના તમામ માતા-પિતા માટે એક શીખ છે કે પોતાના સંતાનોને ગમે તેટલી વિશ્વાસુ વ્યક્તિ હોય તો પણ એકલા ન મૂકવા જોઈએ. માતાની સતર્કતાને કારણે આજે એક નરાધમ જેલ ભેગો થયો છે.
