/નકલી PAN કાર્ડથી ખાન બનેલો ઉત્તર પ્રદેશનો યોગેન્દ્ર અમદાવાદમાં ઝડપાયો: સાઉદી અરેબિયા ભાગે એ પહેલા જ જૂના પાસપોર્ટે ખોલી પોલ!

ઉદય રંજન, અમદાવાદઃ અમદાવાદમાં ખોટી ઓળખ અને નકલી દસ્તાવેજોના આધારે પાસપોર્ટ મેળવવા અરજી કરનારની અમદાવાદ શહેર એસઓજીએ ધરપકડ કરી છે. મૂળ ઉત્તર પ્રદેશના ફૈઝાબાદનો યોગેન્દ્રકુમાર રામકુમાર મૌર્ય વર્ષોથી ખાન અબ્દુલ રહેમાન અબ્દુલ કરીમ ખાન નામ ધારણ કરી અમદાવાદમાં રહેતો હતો. માત્ર 400 રૂપિયામાં ખોટું PAN કાર્ડ બનાવડાવી તેના આધારે આધાર કાર્ડ, ચૂંટણી કાર્ડ, રેશન કાર્ડ સહિતના દસ્તાવેજો તૈયાર કરાવ્યા બાદ આરોપીએ સાઉદી અરેબિયા જવા માટે પાસપોર્ટની અરજી કરી હતી. પરંતુ પાસપોર્ટ ચકાસણી દરમિયાન જૂનો પાસપોર્ટ મળી આવતા સમગ્ર મામલા ના પર્દાફાશ થયો હતો.
જૂના પાસપોર્ટની માહિતીથી ફૂટ્યો ભાંડો
અમદાવાદ શહેર એસઓજીને પાસપોર્ટ કચેરી તરફથી એક અરજીની તપાસ સોંપવામાં આવી હતી. Sogની તપાસ દરમિયાન અરજદારના નવા અને જૂના પાસપોર્ટની વિગતોમાં મોટો તફાવત સામે આવ્યો હતો. નવા પાસપોર્ટમાં અરજદારે પોતાનું નામ ખાન અબ્દુલ રહેમાન અબ્દુલ કરીમ ખાન પિતાનું નામ અબ્દુલ કરીમ ખાન અને માતાનું નામ અનિશા દર્શાવ્યું હતું. જ્યારે વર્ષ 2010થી 2020 દરમિયાન લખનૌથી મળેલા જૂના પાસપોર્ટમાં તેનું સાચું નામ યોગેન્દ્રકુમાર રામકુમાર મૌર્ય, પિતાનું નામ રામકુમાર મૌર્ય અને માતાનું નામ અમરાવતી નોંધાયેલા હતા. આ તફાવત સામે આવતા એસઓજીએ આરોપીની પૂછપરછ શરૂ કરી હતી.
મુસ્લિમ મહિલા સાથે કર્યાં હતા લગ્ન
પૂછપરછમાં આરોપીએ જણાવ્યું કે તે ઉત્તર પ્રદેશના ફૈઝાબાદ-અયોધ્યા નજીકના ગામનો રહેવાસી છે. કામધંધા દરમિયાન પડોશમાં રહેતી ખુશનુમા બાનુ સાથે પ્રેમ થતાં બંને ભાગીને દિલ્હી પહોંચી ગયા હતા. ત્યાં આર્ય સમાજમાં હિન્દુ વિધિથી લગ્ન કર્યા બાદ મુસ્લિમ વિધિ મુજબ નિકાહ કરવા માટે તેણે પોતાનું નામ બદલી અબ્દુલ રહેમાન રાખ્યું અને નિકાહનામું તૈયાર કરાવ્યું હતું. જોકે તપાસમાં સામે આવ્યું કે તેણે કાયદેસર ધર્મ પરિવર્તનની પ્રક્રિયા કરી નહોતી. ત્યારબાદ બંને અમદાવાદ આવી દાણીલીમડાના જનતા રો-હાઉસ વિસ્તારમાં રહેવા લાગ્યા અને હાલમાં તેમને ત્રણ સંતાનો પણ છે અને આરોપી ફર્નિચરનું કામ કરી ગુજરાન ચલાવતો હતો
તપાસમાં થયો મોટો ખુલાસો
નકલી દસ્તાવેજ બાબતે તપાસમાં વધુ એક મોટો ખુલાસો થયો કે આરોપીએ જમાલપુર બ્રિજ નીચેના એક એજન્ટ મારફતે 2011માં માત્ર 400 રૂપિયામાં ખોટું PAN કાર્ડ બનાવ્યું હતું. ત્યારબાદ તે જ દસ્તાવેજના આધારે આધાર કાર્ડ, ચૂંટણી કાર્ડ, રેશન કાર્ડ સહિતના સરકારી દસ્તાવેજો પણ તૈયાર કરાવી લીધા હતા. આ તમામ દસ્તાવેજોના આધારે તેણે ગુલબાઈ ટેકરા સ્થિત રીજનલ પાસપોર્ટ કચેરીમાં નવા પાસપોર્ટ માટે અરજી કરી હતી અને સાઉદી અરેબિયા કમાવવા જવાનો ઇરાદો હતો. જોકે ચકાસણી દરમિયાન જૂનો પાસપોર્ટ મળી આવતા સમગ્ર મામલાનો પર્દાફાશ થયો હતો. પોલીસે પંચોની હાજરીમાં તમામ નકલી દસ્તાવેજો અને ડિજિટલ પુરાવા કબજે કર્યા છે. હાલ યોગેન્દ્ર મૌર્ય સામે ગુનો નોંધી જમાલપુર વિસ્તારમાં નકલી દસ્તાવેજો બનાવતા દલાલો અને સમગ્ર રેકેટમાં અન્ય કોણ-કોણ સંડોવાયેલા છે તે દિશામાં અમદાવાદ શહેર એસઓજી વધુ તપાસ કરી રહી છે