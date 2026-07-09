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  • /નકલી PAN કાર્ડથી ખાન બનેલો ઉત્તર પ્રદેશનો યોગેન્દ્ર અમદાવાદમાં ઝડપાયો: સાઉદી અરેબિયા ભાગે એ પહેલા જ જૂના પાસપોર્ટે ખોલી પોલ!

નકલી PAN કાર્ડથી ખાન બનેલો ઉત્તર પ્રદેશનો યોગેન્દ્ર અમદાવાદમાં ઝડપાયો: સાઉદી અરેબિયા ભાગે એ પહેલા જ જૂના પાસપોર્ટે ખોલી પોલ!

અમદાવાદ એસઓજીએ નકલી ઓળખ અને દસ્તાવેજના આધારે પાસપોર્ટ માટે અરજી કરનાર વ્યક્તિની ધરપકડ કરી છે. મૂળ ઉત્તર પ્રદેશનો વ્યક્તિ ખોટા દસ્તાવેજોના આધારે વર્ષોથી અમદાવાદમાં રહેતો હતો. પરંતુ નવા પાસપોર્ટ માટે અરજી કર્યાં બાદ જૂના પાસપોર્ટના આધારે તેનો ભાંડો ફૂટી ગયો છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 09, 2026, 06:29 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 06:29 PM IST
નકલી PAN કાર્ડથી ખાન બનેલો ઉત્તર પ્રદેશનો યોગેન્દ્ર અમદાવાદમાં ઝડપાયો: સાઉદી અરેબિયા ભાગે એ પહેલા જ જૂના પાસપોર્ટે ખોલી પોલ!

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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