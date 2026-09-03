/અમદાવાદ પોલીસની સતર્કતા: પાટડી બસ સ્ટેશનથી અપહરણ થયેલો માસૂમ હેમખેમ બચાવાયો, મહિલા આરોપી ઝડપાઈ

ઉદય રંજન, અમદાવાદઃ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના પાટડીથી અપહરણ થયેલા એક માસૂમ બાળકને અમદાવાદની સોલા હાઇકોર્ટ પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં જ અપહરણકાર મહિલાની ચુંગાલમાંથી હેમખેમ બચાવી લીધો છે. ભીખ મંગાવવાના ઇરાદે આ મહિલાએ 4 વર્ષના બાળકને બસ સ્ટેન્ડ પરથી ઉઠાવી લીધો હતો. જો પોલીસ જરા પણ મોડી પડી હોત તો આ બાળક ભિક્ષુકવૃત્તિમાં ધકેલી દેવામાં આવ્યો હોત.
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના પાટડી બસ સ્ટેશન પાસેથી એક 4 વર્ષના માસૂમ બાળકનું અચાનક અપહરણ થતા પરિવાર અને સુરેન્દ્રનગર પોલીસ દોડતી થઇ હતી. બાળક ગાયબ થતા જ પરિવારજનોએ તાત્કાલિક પાટડી પોલીસ સ્ટેશનમાં અજાણી સ્ત્રી સામે અપહરણની ફરિયાદ નોંધાવી હતી. પોલીસે આસપાસના વિસ્તારમાં તપાસ કરતા CCTV ફૂટેજ સામે આવ્યા હતા, જેમાં એક શંકાસ્પદ મહિલા આ 4 વર્ષના બાળકને પોતાની સાથે લઈ જતી જોવા મળી રહી હતી. પોલીસે જરાય મોડું કર્યા વિના તાત્કાલિક આ ઘટના અને બાળકના ફોટાનો બ્રોડકાસ્ટ મેસેજ તમામ જિલ્લાઓની પોલીસને મોકલી આપવામાં આવ્યા હતા. જે મેસેજ અમદાવાદની સોલા પોલીસને પણ મળ્યો હતો. જેના આધારે સોલા પોલીસે બાળક અને અપહરણ કરનાર મહિલા આરોપીની ધરપકડ કરીને પૂછપરછ હાથ ધરી હતી.
આ બ્રોડકાસ્ટ મેસેજ અને બાળકના ફોટા અમદાવાદની સોલા હાઈકોર્ટ પોલીસ સ્ટેશનની ટીમને મળતા જ તેઓ એક્શન મોડમાં આવી ગયા. પોલીસને તેમની સિસ્ટમ અને બાતમીદારો થકી ચોક્કસ બાતમી મળી હતી કે, CCTV માં દેખાતી શંકાસ્પદ મહિલા આ બાળક સાથે ભાગવત સર્કલ તરફ જઈ રહી છે. પોલીસે જરા પણ સમય વેડફ્યા વિના તાત્કાલિક ભાગવત સર્કલથી પ્રસંગ પાર્ટી પ્લોટ રોડ પર વોચ ગોઠવી દીધી હતી અને ગણતરીના કલાકોમાં જ આ શંકાસ્પદ મહિલા પોલીસની જાળમાં ફસાઈ ગઈ અને તેની પાસેથી અપહરણ કરાયેલો ૪ વર્ષનો બાળક હેમખેમ કબજો મેળવી લીધો હતો.
સોલા પોલીસે આરોપી મહિલા મીનાબેન ઉર્ફે રમીલા જગદીશ નાથબાવાની ધરપકડ કરી કડક પૂછપરછ કરી તો ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો. આ મહિલા બ્રિજ નીચે કચરો વીણવાનું અને ભિક્ષાવૃત્તિનું કામ કરે છે. તે એટલી હદે દયાહીન છે કે પોતાના સગા બાળકો પાસે પણ ભીખ મંગાવે છે. આ 4 વર્ષના બાળકને પણ તે ભીખ મંગાવવાના ગોરખધંધામાં ધકેલવા માંગતી હતી, અને તે જ બદઇરાદાથી તેણે અપહરણ કર્યું હતું. જોકે પોલીસની સતર્કતાથી એક માસૂમનું ભવિષ્ય રોળાતા બચી ગયું છે. હાલ પોલીસે 4 વર્ષના બાળકને સુરક્ષિત બચાવી લઈ તેને હેમખેમ પરિવારને સોંપવાની તજવીજ હાથ ધરી છે.