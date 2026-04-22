અમદાવાદમાં જોવા મળશે ભારે રસાકસી; OBC અને બિન-ગુજરાતી મતોનું વર્ચસ્વ ધરાવતી આ 32 બેઠકો પર જામશે ખરાખરીનો જંગ

ગુજરાતી ન્યૂઝAhmedabad

Ahmedabad Municipal Corporation Elections: અમદાવાદ દક્ષિણ ઝોનમાં 8 વોર્ડ પૈકી 5 વોર્ડમાં મુસ્લિમ સમાજના મતદારોની હાજરી નોંધનીય છે. ગત ચૂંટણીમાં 2 વોર્ડમાં ભાજપને ક્લિનસ્વીપ આપી 8 ઉમેદવાર વિજેતા થયા હતા. એસસી, ઓબીસી અને બિન ગુજરાતી મતદારોનું પ્રભુત્વ ધરાવતા આ વિસ્તારમાં મતદારો કઈ તરફ ઢળશે તે કળવું રાજકીય પક્ષો માટે પણ કોયડો છે. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 22, 2026, 10:53 AM IST
Ahmedabad Municipal Corporation Elections: અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ચૂંટણીના પડઘમ વાગી રહ્યા છે ત્યારે દક્ષિણ ઝોન ફરી એકવાર રાજકીય પક્ષો માટે પ્રતિષ્ઠાનો જંગ બની રહ્યો છે. આ ઝોનના 8 વોર્ડની કુલ 32 બેઠકો પર જ્ઞાતિગત સમીકરણો એટલા જટિલ છે કે અહીં જીતનો સ્વાદ ચાખવો એ કોઈ પણ પક્ષ માટે 'લોઢાના ચણા ચાવવા' જેવું સાબિત થઈ શકે છે. ખાસ કરીને OBC, મુસ્લિમ અને બિન-ગુજરાતી મતદારોનો ઝુકાવ જે તરફ રહેશે, તે પક્ષનો વિજય નિશ્ચિત બનશે.

પ્રદૂષણ અને ટ્રાફિકનો ત્રાસ
રાજકીય ખેંચતાણની વચ્ચે સ્થાનિક સમસ્યાઓ પણ આ વખતે મહત્વનો ભાગ ભજવશે. દાણીલીમડા અને બહેરામપુરા વિસ્તારના લોકો માટે પીરાણા ડમ્પિંગ સાઈટની દુર્ગંધ, હવાનું અને પાણીનું પ્રદૂષણ સૌથી મોટો પ્રશ્ન છે. ખોખરા-મણિનગરમાં રેલ્વે ક્રોસિંગ પર બ્રિજ ન હોવાને કારણે જનતા ટ્રાફિકની સમસ્યાથી તોબા પોકારી ગઈ છે. અનેક વિસ્તારોમાં ગટર અને શુદ્ધ પીવાના પાણીની સમસ્યા આજે પણ ઠેરની ઠેર છે.

વોર્ડ વાઈઝ જ્ઞાતિગત સમીકરણો પર એક નજર

મણિનગર અને ખોખરા: OBC અને મધ્યમ વર્ગનું જોર
મણિનગરમાં ભાજપના ગઢ ગણાતા આ વિસ્તારમાં 10 હજાર બ્રાહ્મણ અને 10 હજારથી વધુ OBC મતદારો છે. ખોખરામાં ભાષાકીય વિવિધતા જોવા મળે છે. 35 હજાર OBC મતદારો ઉપરાંત 9 હજાર તમિલ ભાષી અને 7 હજાર મરાઠી ભાષી મતદારો ઉમેદવારોનું ભવિષ્ય નક્કી કરશે.

લાંભા અને ઈસનપુર: ત્રિપાંખિયો જંગ?
લાંભામાં ઠાકોર અને મુસ્લિમ સમાજના 15-15 હજાર મતો છે. ગત વખતે અપક્ષે અહીં એક બેઠક જીતીને સમીકરણો બગાડ્યા હતા. ઈસનપુરમાં પાટીદાર (20 હજાર), શાહ વણિક (20 હજાર) અને સૌથી વધુ 30 હજાર OBC મતદારો છે.

દાણીલીમડા અને બહેરામપુરા: મુસ્લિમ મતોનો ગઢ
આ બંને વોર્ડમાં મુસ્લિમ અને એસસી (SC) સમાજ નિર્ણાયક ભૂમિકામાં છે. દાણીલીમડામાં 50 હજાર મુસ્લિમ અને 20 હજાર SC મતદારો છે. ગત ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસનું અહીં વર્ચસ્વ જોવા મળ્યું હતું. બહેરામપુરામાં પણ 47 હજાર મુસ્લિમ અને 28 હજાર SC મતદારોની હાજરી છે. 2021માં કોંગ્રેસે અહીં ભાજપ કરતા બમણાથી વધુ મત મેળવ્યા હતા.

વટવા અને ઈન્દ્રપુરી: બિન-ગુજરાતી મતોનું પ્રભુત્વ
વટવામાં 30 હજાર OBC અને મોટી સંખ્યામાં હિન્દીભાષી મતદારો છે. ગત ચૂંટણીમાં ભાજપને અહીં જંગી જનાદેશ મળ્યો હતો. ઈન્દ્રપુરીમાં 28 હજાર OBC અને 9 હજાર હિન્દીભાષી મતો છે. પ્રજાપતિ અને પંચાલ સમાજના મતો પણ અહીં મહત્વના છે.

ગત ચૂંટણીનું પરિણામ (2021)
દક્ષિણ ઝોનની 32 બેઠકોનું ગણિતની વાત કરીએ તો ભાજપ 23, કોંગ્રેસ 08 અને અપક્ષ 01 બેઠકો પર પોતાની પકડ બનાવી હતી. દક્ષિણ ઝોનમાં ભાજપ પાસે મજબૂત સંગઠન છે, પરંતુ કોંગ્રેસ મુસ્લિમ પ્રભુત્વ ધરાવતા વિસ્તારોમાં મજબૂત પકડ ધરાવે છે. OBC અને બિન-ગુજરાતી મતદારો જો સ્થાનિક સમસ્યાઓ (જેમ કે ડમ્પિંગ સાઈટ અને ટ્રાફિક) ને ધ્યાને રાખી મતદાન કરશે, તો પરિણામોમાં ઉલટફેર થવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે. રાજકીય પક્ષો માટે આ 32 બેઠકો પરનો વિજય એક મોટો 'કોયડો' બની રહ્યો છે.

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

